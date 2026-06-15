«В моей ситуации спасает только вера в лучшее, а иначе не выживешь»: мама из Башкирии в одиночку воспитывает особенных детей

Сыновья для Оксаны Давлетовой – самые близкие и любимые люди на всем свете. Фото: личный архив героини публикации

Не таким представляла свое будущее 41-летняя жительница башкирского Благовещенска Оксана Давлетова еще 20 лет назад, но судьба распорядилась иначе. Два сына с ДЦП, один из которых не видит, а второй не слышит, еще один ребенок, так рано ставший ангелом, уход из семьи мужа - слишком тяжелый груз для одного человека. Как Оксана выдержала все это и не потеряла оптимизм, любовь к жизни и людям, она рассказала в беседе с «КП-Уфа».

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕ БЫЛО

Оксане было 20 лет, когда они с мужем узнали, что у них родится двойня. Беременность проходила хорошо, но на седьмом месяце у Оксаны отошли воды, а роды так не начинались. Трое суток малыши были без воды в утробе матери. Шансов, что они родятся живыми, почти не было. Состояние женщины было критическим, кесарево было противопоказано. Наконец, 24 мая 2006 года дети появились на свет. Кирюша сразу закричал, а Семену пришлось делать искусственное дыхание.

Несмотря на все трудности Оксана Давлетова смотрит на жизнь с оптимизмом. Фото: личный архив героини публикации

– Детей положили в реанимацию, а врачи боролись за мою жизнь, - вспоминает Оксана. – У меня начался сепсис, хотели удалить матку, но обошлось.

После трех месяцев в больнице Оксану и детей наконец выписали. Но врачи не верили, что малыши выживут: Кирилл был покрепче, а про Семена открытым текстом сказали, что отправляют домой умирать.

Дома неожиданно Сема начал крепнуть не по дням, а по часам. Но Оксана все равно понимала – с малышами что-то не так. Врачи списывали отставание в развитии на ранние и сложные роды, мол, нагонят еще. А когда детям исполнилось 7 месяцев, выяснилось, что Кирилл ничего не видит, а Семен не слышит – осложнения после реанимации.

– Кирюше делали несколько операций на глаза, но они не помогли. Ему становилось только хуже. А потом детям поставили диагноз ДЦП.

Оксана с детьми ездили на лечение и реабилитации. Улучшения были: мальчишки стали голову держать, сидеть и пытались самостоятельно передвигаться. На это уходили все деньги семьи.

«ОН ДО ПЯТИ ЛЕТ НЕ ДОЖИВЕТ»

– А потом мы решили с мужем еще одного ребеночка родить, - рассказывает Оксана. - Но не получалось. Мы сделали ЭКО, и с пятой подсадки у нас прижился Маркуша.

Теперь женщина наблюдалась в платной клинике. И вроде все хорошо было, родился мальчик в срок, делали кесарево. Но все-таки где-то что-то упустили.

– Маркуша родился 4 мая 2016 года. Нам сразу вызвали генетиков: что-то непонятное с ним было. Сказали, лобная доля не такая, ушки не так расположены.

У Марка оказалась врожденная аномалия развития головного мозга и отсутствие множества рефлексов, эпилепсия, слепота…

– Врачи сказали, он до пяти лет не доживет, - не скрывая слез, говорит Оксана. - Он не мог ни голову держать, ни сидеть, ни переворачиваться, ни ползать. Вообще ничего. Мне сказали: со временем будет атрофия мышц, в один момент он перестанет жевать, а потом просто перестанет дышать.

Так и случилось, только не в пять, а в семь лет.

Марк ушел из жизни, когда ему исполнилось 7 лет. Фото: личный архив героини публикации

ОДНА С ТРЕМЯ ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Муж ушел из семьи сразу же, как привез Оксану с Марком из роддома. Все проблемы и забота уже о трех особенных детях легли на хрупкие плечи женщины, которая еще не оправилась от всех потрясений и совершенно не представляла, как жить дальше.

– Я тогда сама не своя была, ревела постоянно, дурные мысли были. Сема мне однажды говорит: «Ты из-за меня плачешь?». Я говорю: «Нет, конечно». А сама словно в чувство пришла от этих слов 10-летнего ребенка. Да и он сам повзрослел резко, стал больше слушаться и пытался всеми силами помогать мне.

Жизнь Оксаны была бесконечной и беспросветной круговертью: постоянные занятия с детьми, поездки в реабилитационные центры в Уфу, остеопаты, ЛФК, занятия в бассейне для Семена и множество других бытовых забот.

– Сема, которого врачи чуть не похоронили прямо в роддоме, в 10 лет пошел сам, - рассказывает женщина. – До этого только ползал, а потом пошел, пусть с поддержкой, но сам!

Даже оставшись без поддержки мужа, Оксана всю свою любовь и силы направила на своих сыновей. Фото: личный архив героини публикации

«В ОДИН МОМЕНТ ПРОСТО ПЕРЕСТАЛ ДЫШАТЬ»

А потом вся семья Давлетовых переболела коронавирусом, и болячки посыпались одна за другой. Оксана с детьми легла в больницу на обследование. Состояние Марка резко ухудшилось.

– Мы один день с ним в палате полежали, а на следующий день ему совсем плохо стало, - слова даются Оксане с огромным трудом. - Он просто в один момент перестал дышать. Даже вспоминать не хочу…

Марку было 7 лет.

Даже в самые тяжелые времена Оксана не опускала руки: просто не могла, ведь ей постоянно нужно было заниматься детьми. Однажды ей предложили в рамках одного проекта сделать фотосессию с Рустамом Набиевым, блогер решил помочь семье.

– Я вообще не люблю помощь просить, - вспоминает Оксана. – Считаю, если родила этих детей, значит, выкручивайся сама как можешь. Тогда мальчики еще маленькие были, я подрабатывала на дому, депиляцию делала, за все бралась.

Рустам в своем блоге рассказал о семье Давлетовых и открыл сбор. После этого о них показали репортаж на телевидении, а позже вышли на связь из администрации Благовещенска.

Семью навестил блогер Рустам Набиев, который открыл для них сбор помощи. Фото: личный архив героини публикации

– Глава администрации Олег Евгеньевич нашёл спонсора, который купил коляску Марку, очень хорошую и удобную, потому что он не сидел, у него уже горбик начал появляться, - говорит Оксана. – Также благодаря неравнодушным людям получилось купить специальный велосипед для Семена, на котором он гоняет до сих пор.

Из соцсетей об особенной семье узнала Гоар Аветисян – известный блогер и визажист. Она пригласила их в Москву.

- Нас там так встретили хорошо. Гоар подарков надарила. Сема там был как король: все, что хотел, она делала. Это было чудо какое-то!

Оксана начала копить на машину, чтобы можно было возить детей на занятия. Гоар рассказала об этой семье в своем блоге. Позже и Оксана Самойлова тоже написала о них на своей странице. Общими усилиями удалось собрать достаточно денег, чтобы купить хороший комфортный большой автомобиль.

Семен обожает кататься на велосипеде, который удалось купить благодаря неравнодушным людям. Фото: личный архив героини публикации

НАСТОЯЩИЕ БОЙЦЫ

Семен с рождения был бойцом. Врачи говорили, если он выживет, то будет «овощем». Видели бы они сейчас этого 20-летнего парня с добрыми глазами и открытой улыбкой! Он не только выжил, так еще и маме помогает и столько всего делать научился, несмотря на диагнозы и отсутствие слуха.

– У Семы сейчас тренировки, гимнастика, ЛФК, массаж, - рассказывает Оксана. – Он парень с характером. С учителями и тренерами нам очень повезло, сразу нашли с ним общий язык. Раньше еще в бассейн ходил, очень хорошо плавал, но сейчас из-за тонуса мышц не ходим.

Еще Семен любит рисовать в стиле аниме, собирает конструкторы Лего, любит машины, играет в Play Station, общается и играет с друзьями по интернету – как обычный парень. Только живет в полной тишине. Ни имплантация, ни слуховой аппарат, ему не помогут. Зато у него есть огромная жажда жизни, стремление узнавать новое и потрясающая сила духа.

С Кириллом же все по-другому. При рождении он был намного крепче брата, а потом все изменилось. После операций на глаза его состояние ухудшилось, после реабилитаций началась эпилепсия и судороги. В итоге Оксана сама начала дома заниматься с ним ЛФК, суставной разминкой, делать массаж (специально обучилась). Все занятия у него только для поддержания, чтобы не было пролежней и не копилась мокрота. Кирюша не видит, не разговаривает, не понимает ничего, не ходит, ест с ложечки перемолотую пищу и специальные высокобелковые смеси. Но чувствует тепло, любит прикосновения и объятия близких - для него это весь мир.

Оксану и ее семью поддерживают родные и друзья. Фото: личный архив героини публикации

СЧАСТЛИВА МАМА – СЧАСТЛИВА ВСЯ СЕМЬЯ

Несмотря на тяжелые испытания, Оксана сохраняет позитив и просто светится добром и огромной любовью к миру.

– Когда случилось это все с Маркушкой, я себя загнала до нервного срыва. Спала по 2 часа в сутки, себя винила, плакала, срывалась на Сему от бессилия. А потом сказала себе: стоп, я не хочу так. Поняла, что себе тоже надо давать отдыхать, найти свой ресурс. Ведь когда счастлива мама, счастлива вся семья.

Ресурс Оксаны – это природа. Съездить в лес, к речке, собирать грибы, ягоды, высаживать цветы на своем участке около дома.

– У нас есть мужской монастырь, это мое место силы. Там какая-то невероятная аура. Я оттуда возвращаюсь другим человеком.

Бабушка очень любит своих внуков и всегда готова побыть с ними, чтобы дочь уделила время себе. У Оксаны много друзей, ходят в гости друг к другу, гуляют в парке – такой светлый человек притягивает людей к себе. С появлением машины семья стала более мобильной, недавно съездили все вместе в Татарию на пляж «Камское море».

Женщина признается, что жить ей помогают оптимизм и вера в лучшее. Фото: личный архив героини публикации

– Меня окружают прекрасные люди, друзья, соседи, - улыбается Оксана. - Когда езжу в церковь всегда отдельно свечку ставлю за тех, кого мне Бог послал. Я иногда говорю: нужно быть реалистом. Но в моей ситуации спасает только оптимизм и вера в лучшее, а иначе не выживешь.

Какой бы сильной и позитивной Оксана ни была, но оптимизмом не заплатишь за массаж и тренировки Семена, на него не купишь специальную белковую смесь и коляску для Кирюши, в которых он нуждается. Если вы хотите помочь семье Давлетовых, это можно сделать по телефону 8(927)345-45-85.