Аллергики страдают, но пух не виноват: в Башкирии начался «тополиный» сезон

В начале лета аллергикам особо приходится несладко – начинают цвести тополя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало июня в Башкирии по традиции сопровождается «белой метелью»: тополиный пух кружит в воздухе, забивается в нос, глаза слезятся, а горло першит. Все это создает немалые трудности жителям мегаполисов, особенно аллергикам.

Существует ли на самом деле «тополиная» аллергия, какими симптомами она проявляется и что делать для их облегчения, в разговоре с «КП-Уфа» рассказала доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ВО Минздрава России кафедры факультетской педиатрии и неонатологии, врач аллерголог-иммунолог, заслуженный врач и деятель науки Башкирии Резеда Файзуллина.

На фото: д.м.н., профессор, врач аллерголог-иммунолог, заслуженный врач и деятель науки РБ Резеда Мансафовна Файзуллина

ПУХ ОТДЕЛЬНО, АЛЛЕРГИЯ ОТДЕЛЬНО

– На самом деле аллергии на тополиный пух, конечно, не бывает, - поясняет врач-аллерголог. - Потому что тополиный пух состоит из целлюлозы, а аллергенными считаются те продукты, которые содержат белок. Но тополиный пух, во-первых, обладает раздражающим свойством. Когда его много в окружающем воздухе, он попадает в глаза, в нос и в рот и, конечно, очень сильно мешает. Во-вторых, тополиный пух является переносчиком пыльцы других растений: она оседает на пушинках и вместе с ними разносится по воздуху на большие расстояния.

В период расцвета тополей уже начинают цвести и другие растения, вызывающие аллергию: злаки, некоторые сорные травы. Пушинки тополя – это своеобразные «парашютики», на которые прилипает пыльца этих растений. Есть еще важный момент: тополиный пух является переносчиком не только пыльцы других растений, но и бактерий, вирусов и спор грибов. И если у человека есть грибковая аллергия, то в период, когда летит пух, у него будет обострение.

Аллергию вызывает не сам пух, а пыльца других сорных трав, которая к нему прилипает Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ

Основные аллергические симптомы в «тополиный» период - это слезотечение, ощущение песка в глазах, конъюнктивит, ринит, приступы чихания, першение и зуд в горле. В более тяжелых случаях может появиться бронхоспазм и приступы бронхиальной астмы. Кроме того, важно помнить, что пыльцевая аллергия может вызывать и перекрестную пищевую аллергию, вплоть до анафилактического шока. Если не обследоваться и не предпринимать никакие меры, то с каждым годом тяжесть реакции может усиливаться.

– Симптоматика зависит от климатогеографических и погодных условий, - рассказывает врач. - Бывает такой сезон, когда яркое солнце и долго нет дождей, и это очень тяжелый период для аллергиков. Потому что в воздухе витает большая концентрация различных аллергенов, в организм поступает их большая доза, вызывая тяжелую реакцию. В облачную и пасмурную погоду концентрация пыльцевых зерен в воздухе резко снижается, а пациентам становится легче. Но, с другой стороны, если у человека грибковая аллергия, то сырая погода не совсем хороша, потому что после дождя в воздухе будет огромное количество спор разных грибов.

О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ АЛЛЕРГИКАМ

Если вы знаете, что у вас есть реакция на пыльцу, то стоит придерживаться ряда правил:

- обязательно надевать солнцезащитные очки на улице;

- ходить в максимально закрытой одежде и не забывать про головные уборы;

- пользоваться респираторами, если работаете в местах, где обилие тополиного пуха;

- не сушить белье на балконе с открытым окном и в целом стараться не открывать окна днем;

- гулять лучше всего в вечернее время и в безветренную погоду, когда в воздухе количество пыльцевых зерен уменьшается;

- после прогулки умываться, промывать глаза и нос, принять душ и сполоснуть волосы, иначе ночью может быть ухудшение состояния;

- по возможности не ходить в парки и не выезжать на природу в периоды цветения тополей.

В сезон аллергий при выходе на улицу надевайте солнечные очки, головной убор и закрытую одежду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

По словам Резеды Файзуллиной, аллергическая реакция на цветение разных видов растений может проявляться с весны до глубокой осени. Если в этот период вы отмечаете у себя странный кашель, повышение температуры, нужно задуматься - а не аллергия ли это. Нужно проконсультироваться с врачом, особенно, если речь идет о ребенке.

- В первую очередь, нужно разобраться, связано ли это у вас с аллергией или же с той инфекцией (вирусы, бактерии, грибы), которую вы получили при контакте с тополиным пухом. В каждом конкретном случае нужно обратиться к доктору, чтобы он поставил диагноз, - объясняет наш эксперт. - На сегодняшний день есть все возможности для правильной диагностики и адекватного лечения, чтобы сделать жизнь аллергиков комфортнее и безопаснее.

ВЫРУБАТЬ ВСЕ ТОПОЛЯ – НЕ ВАРИАНТ

Казалось бы, решить проблему просто – вырубить все тополя в городе и готово. Но ведь это не только источник вездесущего пуха, но и «санитар» окружающей среды. Тополь собирает тяжелые металлы и выхлопные газы из воздуха, очищая его, что особенно актуально в крупных промышленных городах. А чтобы минимизировать все неприятные последствия от цветения, достаточно правильно высаживать и ухаживать за деревьями, этим должна заниматься городская администрация.

– Это очень важно, - подчеркивает врач. - Не бездумно вырубать все деревья по принципу самого простого и дешевого способа, а делать с умом и прицелом на будущее наших детей и следующих поколений, чтобы город был красивый, воздух чистый, а здоровье крепкое.

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