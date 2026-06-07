«Папа, держись!»: укол убил молодую маму, оставив мужчину одного с тремя детьми

Руслан остался отцом-одиночкой и ушел в декретный отпуск, другого выхода у него нет. Фото: КП-Уфа

Восьмого апреля 39-летняя жительница Уфы Айсылу Фахретдинова в третий раз стала матерью – родилась девочка. Двоих старших детей, сына и дочь, женщина рожала сама, но в этот раз по медицинским показаниям ей сделали кесарево сечение. Только вот сразу после начала операции состояние роженицы резко ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Ребенка спасти удалось, но спустя два дня семье сообщили, что сама мать скончалась.

РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ НА ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ

По словам мужа погибшей Руслана Фахретдинова, они с супругой очень хотели третьего ребенка.

«Нам нравилось быть родителями, дарить тепло и заботу, и мы решились пойти за третьим», - вспоминает он в разговоре с журналистами «КП-Уфа».

Пара серьезно готовилась. С учетом возраста Айсылу женщину направили в уфимский перинатальный центр, где определили показания к кесареву сечению. Операция состоялась 8 апреля. Во время анестезии у пациентки началась реакция, и врачам пришлось проводить операцию экстренно, чтобы спасти ребенка.

Как позже выяснилось, организм роженицы отреагировал на обезболивающее анафилактическим шоком. Увидеть новорожденную дочку она не успела – практически сразу впала в кому, из которой уже не вышла.

В день операции Руслану позвонили и сказали, что жена в тяжелом, но стабильном состоянии. Когда он попал в палату, вокруг нее суетились несколько врачей.

Утром 10 апреля он уже собрался ехать в больницу, но врачи попросили приехать позже. Как оказалось, в тот самый момент Айсылу везли на МРТ, поскольку раньше ее состояние не позволяло транспортировку.

«Я тогда подумал: значит, есть надежда», - говорит Руслан.

«ПАПА, ДЕРЖИСЬ!»

Ближе к обеду того же дня мужчина приехал в роддом и узнал, что жену перевели в соседний корпус. Пока он ходил по коридорам, его пригласил к себе главный врач, куда также привели психолога. Там Руслану и пережил самые страшные мгновения своей жизни – ему сообщили о смерти Айсылу.

Мама со своими детьми. Фото: КП-Уфа

Позже его проводили к телу жены для прощания. Около получаса он провел рядом. С трудом выйдя из здания, он сел в машину и заплакал. В тот же день нашел в себе силы поехать в Следственный комитет и написать заявление, чтобы выяснить, что именно произошло на операционном столе.

12 апреля Руслан похоронил жену в ее родной деревне в Бакалинском районе. 14 апреля он забрал из роддома новорожденную Динару (имя изменено. – Ред.). На выписку пришли 12-летний сын и 10-летняя дочь, а также родственники, которые незадолго до этого провожали Айсылу в последний путь.

Рассказать детям, что мамы больше нет, было невероятно трудно. Они сильно плакали, но сами поддерживали отца: «Папа, держись!».

Руслан считает, что дети пока не до конца осознали утрату. Они оба хорошо учатся в обычной школе, посещают музыкальную школу, а сын занимается еще и борьбой. После похорон они взяли перерыв на пару дней, а затем с головой ушли в учебу.

УШЕЛ В ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК

Сейчас помогать с детьми по мере сил стараются мама и младшая сестра Руслана. Сам он официально ушел в декретный отпуск. При этом, по его словам, никаких льгот как многодетный отец-одиночка пока не получил.

«В заработках просел, ипотеку платить все равно нужно. Вот и хожу теперь по кабинетам каждый день», - вздыхает уфимец.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 39-летней женщины в роддоме по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

В пресс-службе СУ СК по Башкирии сообщили, что назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке. Чем закончится дело, пока непонятно.

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