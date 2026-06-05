Мачеха «похоронила» падчерицу. Уфимка узнала, что числится мертвой при устройстве на работу

45-летняя жительница Уфы числится умершей уже 13 лет. Фото: предоставлено КП

На днях 45-летняя уфимка Валентина С. при попытке официально устроиться на работу выяснила, что уже с 2013 года ее нет в живых. Так ей заявили в Социальном фонде, куда работодатель подал документы. При этом женщина совсем недавно поменяла паспорт по достижению необходимого возраста, а шесть лет назад ей давали кредит в банке.

Как получилось, что по одним данным Валентина скончалась, а по другим - жива и здорова? Оказалось, что 13 лет назад справку о том, что она умерла, принесла ее мачеха.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», эта история началась еще в 2006 году, когда у Валентины родился сын. Тогда женщина вела разгульный образ жизни и воспитанием ребенка не занималась, предпочитая вечеринки. В один момент она отдала мальчика на попечение своему отцу и мачехе Светлане и уехала из родной деревни в Дюртюлинском районе Башкирии. Спустя некоторое время мачеха установила опекунство над ребенком, а еще чуть позже подала заявление в полицию о пропаже Валентины.

Когда ребенку было 7 лет, Светлана добилась признания своей падчерицы умершей, и для ребенка назначили социальные выплаты. Примечательно, что в базе МВД, например, таких данных нет до сих пор.

- Она после этого несколько раз меняла паспорт по утере, а недавно - и по достижении 45-летнего возраста. Если человек значится умершим, то новый паспорт ему точно не дадут, - говорит адвокат Роман Петров, к которому женщина обратилась за помощью.

Теперь Валентина будет через суд доказывать, что жива. Фото: Роман Петров

Сама Валентина считает, что сотрудники фонда с самого начала знали, что она жива и просто «подыграли» ее мачехе Светлане.

- Сами они в 2016 году приезжали в деревню, когда у меня бабушка умерла. Сказали, что я числюсь пропавшей без вести, но мне не до их слов было, - вспоминает Валентина.

Долгое время женщина особо не интересовалась тем, какой «статус» ей присвоили в Пенсионном фонде. Несколько лет назад она взяла себя в руки, завязала со спиртным и попыталась вернуться к нормальной жизни, устроилась на работу на автомойку в Уфе. Недавно работодатель, который остался доволен ее усердием, решил, что сотрудницу нужно оформить официально.

- В Пенсионном фонде, когда туда пришла, сказали, что меня нет. По документам я мертва. Я после этого неделю работать не могла, ходила и молчала просто, ни с кем не общалась. Шок был, - вспоминает Валентина.

В обозримом будущем женщине при содействии адвоката придется через суд доказать, что она жива. В противном случае, никакой пенсии в будущем ей не светит.

Сейчас мачеха Валентины Светлана до сих пор живет в той самой деревне в Дюртюлинском районе. Мы пытались с ней связаться, чтобы выслушать ее позицию, но женщина не стала говорить. Как только она услышала вопрос об «умершей» падчерице, - положила трубку.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

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