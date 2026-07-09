Милиция охотилась на него пять лет, а поймать помог один звонок: как в Уфе остановили «уральского Чикатило», который так и не дожил до суда

Наводившего ужас на Урал и Сибирь 34-летнего маньяка Олега Заикина осенью 2006 года поймали уфимские милиционеры. Фото: кадр передачи «Криминальная хроника»

Около 20 лет назад в Уфе благодаря бдительности двух женщин задержали серийного убийцу, насильника и квартирного вора Олега Заикина. В тот момент ориентировки на 34-летнего изверга были расклеены едва ли не по всем столбам в столице Башкирии. Пять лет он находился в розыске, но постоянно ускользал от сыщиков, гастролируя по крупным городам и совершая кровавые преступления. Жители регионов, где орудовал маньяк, прозвали его «Уральский Чикатило». На его счету как минимум 14 убийств и изнасилований в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и других городах.

Почему поймать кровавого убийцу и насильника повезло именно уфимским милиционерам и что было после задержания, расскажем в нашем материале.

КАК ОКАЗАЛСЯ В УФЕ

К моменту своего приезда в Уфу Олег Заикин уже разыскивался по регионам Урала за многочисленные квартирные кражи, убийства и изнасилования. В каком-то одном городе надолго не задерживался и часто переезжал. На жизнь «зарабатывал» квартирными кражами: залезал через форточку на первом этаже и выносил ценности. Среди его жертв были как случайно оказавшиеся дома в момент ограбления хозяева, так и женщины, которых он заманивал на съемное жилье, насиловал и убивал.

В апреле 2006 года сотрудники МВД нашли в одной из съемных квартир Оренбурга тело замученной до смерти и изнасилованной девушки. Квартирант, который жил здесь некоторое время, исчез, предварительно тщательно замыв все возможные следы. К тому моменту следователи уже знали фирменный почерк Заикина как при кражах, так и при убийствах. На него началась уже самая настоящая охота, подключилась Генпрокуратура России. Но тогда преступнику удалось ускользнуть.

Дом, в котором снимал комнату с августа по октябрь 2006 года Олег Заикин. Фото: «Криминальная хроника»

Из Оренбурга маньяк перебрался в Казань, где его жертвами стали 49-летняя женщина и 16-летний подросток. В конце лета 2006 года Олег Заикин оказался в Уфе и поселился на съемной квартире в двухэтажке на улице Кремлевской. 29 августа он совершил квартирную кражу на первом этаже этого же дома, но под подозрение не попал. Затем стал грабить квартиры уже на соседних улицах.

ТИХИЙ СОСЕД

Когда Олег Заикин снял комнату у семейной пары, то произвел на хозяев хорошее первое впечатление.

- В соседях у него была женатая пара, супруги даже не подозревали, что живут с серийным убийцей. По их словам, он был очень вежливым, тихим и спокойным. Подозрения начали возникать, когда поняли, что Заикин нигде не работает, а деньги у него никогда не заканчиваются, - вспоминал позднее следователь прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы Павел Киселев.

Хозяевам и соседям Заикин рассказывал, что приехал в Уфу в длительную командировку, но кем работал, не говорил. Следователи отмечали, что на внешность душегуб был неприметным и неопрятным, но все равно умудрялся входить в доверие к женщинам. При знакомстве добивался расположения и приглашал к себе в гости на съемную квартиру. Вероятно, использовал психологические приемы, прикидываясь понимающим и сочувствующим мужчиной.

Олег Заикин в момент задержания в Уфе. Фото: «Криминальная хроника»

Как рассказывал Заикин на допросах, некоторых из своих жертв он не смог убить – не хватило сил, чтобы задушить после изнасилования. Но происходило такое, если по каким-то причинам он не брал с собой «на охоту» 26-сантиметровый нож. Осенью 2006 года во время «гастролей» в башкирской столице Заикин дважды пустил в дело свое мачете. К счастью, оба раза жертвам повезло, они остались живы.

ВСТРЕЧА НА ТЕМНОЙ УЛИЦЕ

В одну из октябрьских ночей 2006 года Заикин ограбил квартиру на первом этаже дома на Короленко и шел обратно, в свое временное логово. Внезапно на темной и безлюдной улице он встретил 13-летнюю Машу (имя изменено – Ред.). Девочка вышла из дома, чтобы позвонить маме на работу из телефона-автомата.

Мобильные телефоны в те времена были не у всех, стационарного у семьи тоже не было. Маша соскучилась по маме, которая работала в ночную смену, и решила пойти в будку с таксофоном, чтобы позвонить ей. Будка находилась недалеко от дома, поэтому старшая сестра девочки и ее муж, с которыми Маша ночевала, разрешили ей одной выйти на улицу. В этот момент у нее на пути возник Заикин.

«Уральский Чикатило» с одного удара вырубил несчастную девочку кулаком и совершил насилие. Когда она очнулась и стала кричать, Заикин достал нож и нанес ей, по разным данным, 8 или 9 ударов по телу. Старшая сестра вместе с мужем в тот момент уже вышли из дома на поиски – слишком долго Маша не возвращалась. Они услышали крики и бросились на звук, а маньяк успел сбежать.

На фото: выжившая после встречи с Заикиным 13-летняя девочка спустя несколько лет рассказывает свою историю для проекта «Криминальная хроника»

Маша выжила после нападения и даже смогла вспомнить и рассказать милиционерам некоторые детали, по которым стало понятно, что в городе орудует разыскиваемый маньяк. По Уфе сразу стали расклеивать ориентировки на преступника: «Заикин Олег Анатольевич, 1972 года рождения. БОМЖ. Рост 180 см, волосы рыжеватые, может носить усы или бороду, всегда небрит, одет неряшливо, имеет шрам на левой руке, а на правой руке отсутствует фаланга на безымянном пальце. При знакомстве обязательно спрашивает возраст девушки».

ПОМОГЛА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Уфимские милиционеры в те дни вели круглосуточные поиски «Уральского Чикатило» и прочесали едва ли не всю Черниковку. Но изверг будто чувствовал преследователей и смог затаиться. В те дни все выезды из столицы Башкирии были перекрыты усиленными постами ДПС. Проверяли каждого водителя и пассажира, покидающего город.

Через месяц поисков на след маньяка помогла выйти кассир магазина на автозаправке, которая узнала его благодаря ориентировке. Женщина увидела, как на заправку заехал Ford Focus, за рулем сидела девушка. Из машины вышел мужчина и пошел на кассу, чтобы купить сигареты и бутылку минеральной воды. Продавщица рассмотрела его вблизи и заметила особую примету – отсутствие фаланги на мизинце. Дождавшись, когда подозреваемый сядет обратно в машину, она сразу же позвонила в милицию и продиктовала номер иномарки.

Фото: МВД по РБ

Сотрудники МВД незамедлительно организовали план-перехват на предполагаемом пути движения. Вскоре милиционеры стали настигать Ford, но ехали без сирен и старались не «прижимать» - все-таки в салоне находилась женщина, которой наверняка грозила опасность. Но Заикин каким-то образом понял, что за ним следят, достал мачете и приставил к горлу перепуганной женщины.

Поняв, что оторваться от преследования не получится, Заикин потребовал от хозяйки машины свернуть в лес. Буквально на ходу он выпрыгнул из салона и бросился в чащу. Сотрудники МВД обнаружили в машине только перепуганную девушку. Она рассказала, что попутчик попросил подвезти его в один из пригородов Уфы, но после заправки внезапно стал нервничать, а затем и вовсе достал огромный нож.

Фото: кадр проекта «Криминальная хроника»

ЗАВЕРШЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ

После той самой неудачной попытки поймать Заикина правоохранительные органы обратились к жителям Уфы по ТВ. Всем, кто поможет установить местонахождение опасного преступника, была обещана награда. Ориентировку и фоторобот несколько раз показывали по всем каналам, и это, в конечном итоге, помогло его поймать. Среди тех, кто увидел и обратил внимание на особые приметы (отрезанный мизинец) маньяка, оказалась жительница того же дома на Кремлевской, где он снимал жилье.

Соседка Оксана (имя изменено – Ред.) и раньше обращала внимание на странности в поведении Заикина. Он утверждал, что работает в Уфе плотником, а сам выходил из дома только ближе к ночи. И деньги у него всегда водились: однажды попросил ее поменять 100 долларов на рубли.

Та самая бдительная соседка, опознавшая по особым приметам в жильце коммуналки Олега Заикина. Фото: «Криминальная хроника»

6 октября Оксана встретила своего подозрительного соседа около магазина. Он шел в обнимку с незнакомой ей дамой, положив ей руку на плечо. И тут бдительная женщина опознала ту самую особую примету, про которую буквально перед выходом на улицу услышала по телевизору. Уфимка позвонила в милицию и сообщила о своих подозрениях. Чуть позже за этот звонок МВД Башкирии выплатило Оксане награду в 10 тысяч рублей, а еще 40 тысяч добавили коллеги из Татарстана, где Заикин так же зверствовал..

В тот же день маньяка задержали на съемной квартире, куда он привел ту самую женщину, с которой его видела соседка.

- На предварительном допросе Заикин признался в изнасиловании и рассказал, что орудие убийства (нож) он оставил в съемной комнате на столе. Во время обыска мы его нашли. Преступник признался в содеянном, но, прикинувшись «дурачком», утверждает, что не помнит, как все происходило. Мол, был выпившим, очнулся только у себя в подъезде, - рассказывал на следующий день после задержания сотрудник уфимской прокуратуры Павел Киселев.

СПРАВКА

Родился Олег Заикин в 1972 году в небольшом поселке в Бурятии, рос в благополучной семье - отец работал на заводе, мать в школе. Учился плохо, а в 12 лет совершил первую кражу и попал на учет в детскую комнату милиции. На допросах после задержания, он намекал, что пережил насилие во время службы в армии, и этим ему поломали психику.

После возвращения в родной поселок отец устроил Олега на завод, где трудился сам, но будущий «Уральский Чикатило» работать не хотел. В 1999 году он попался на краже с предприятия и был отпущен под подписку о невыезде. В конце того же года Заикин купил поддельные документы и сбежал из Бурятии. С тех самых пор и до поимки уфимскими милиционерами в 2006 году он находился в федеральном розыске. Сначала как вор, а затем и как убийца и насильник.

По данным следствия, всего во время нахождения в СИЗО Олег Заикин сознался в 14 убийствах и еще большем количестве изнасилований. Никаких эмоций или раскаяния он на допросах не выражал. Зато очень подробно рассказывал, как убивал и насиловал, в каких городах и по каким адресам это делал.

Очевидно, Заикин не смог избежать самой высшей меры наказания - пожизненного срока в какой-нибудь «Полярной сове» или «Черном дельфине». Но до суда он не дожил. «Уральский Чикатило» покончил с собой в одиночной камере 20 ноября 2006 года, спустя полтора месяца после поимки.

Олега Заикина задержали 6 октября 2006 года в Уфе

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