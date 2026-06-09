Суд снова встал на сторону Алии Газизовой, обвиненной в убийстве матери

Оправдательный приговор 51-летней Алие Газизовой оставил в силе Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Фото: соцсети

В апреле этого года Верховный суд Башкирии признал 51-летнюю Алию Газизову из Учалов невиновной в убийстве матери. Почти три года женщина, обвиненная в расправе над родным человеком, доказывала, что не совершала этого. Она успела целый год провести в СИЗО, где было серьезно подорвано ее здоровье, и дважды выслушала решение коллегии присяжных – невиновна. Пережить этот ад ей пришлось из-за заключения судмедэксперта, который, как выяснили позднее правоохранительные органы, нередко штамповал результаты вскрытия наобум.

С самого начала никто из родных и близких не верил, что Алия Газизова была способна на убийство родной матери. Пожилая женщина последние 14 лет своей жизни тяжело болела, за ней ухаживали дочь и внуки. В июне 2023 года она скончалась от болезни, что зафиксировали сотрудники полиции, которых вызвала сама Алия. Она же настояла на том, чтобы маму увезли в морг.

После того, как покойная оказалась в учалинском морге, судмедэксперт намеренно или случайно указал, что смерть ее была насильственная. Позднее нашлись свидетели, которые подтвердили, что эксперт нередко писал такие заключения после длительных запоев. Тем не менее уголовное дело все же возбудили, и единственной подозреваемой, а затем и обвиняемой в убийстве стала Алия. Дважды коллегия присяжных признавала ее невиновной, но прокуратура обжаловала решения судов, основанные на этих вердиктах.

Как сообщил «КП-Уфа» адвокат Алии Айрат Саитгалин, на последнее решение Верховного суда Башкирии о признании ее невиновной прокуратура вновь подала апелляцию. 9 июня, судебная коллегия Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде встала на сторону женщины. Оправдательный приговор был оставлен в силе, а апелляция прокуратуры – отклонена.

- Оправдательный приговор вступил в законную силу сегодня. Мы надеемся, что прокуратура РБ оставит в покое Газизову и не станет подавать кассационное представление в Верховный Суд РФ, - прокомментировал специально для «КП-Уфа» адвокат Айрат Саитгалин.

О том, что пришлось пережить учалинке за три года уголовного преследования, на чем держалось обвинение против нее и как она смогла доказать свою невиновность, читайте в нашем материале.

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