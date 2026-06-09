«Ради будущих поколений»: «Башнефть» вложила почти 7 млрд рублей в природоохранные проекты

Фото: Артур Салимов

В 2025 году компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») вложила 6,9 миллиарда рублей в экологические программы. Средства направили на финансирование нескольких направлений: повышение надежности трубопроводов, мониторинг окружающей среды, сохранение биоразнообразия и очистка сточных вод.

Один из ключевых результатов года – показатели газовой программы. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа достиг 96,1%. Это выше законодательного норматива, который составляет не менее 95%.

Стоит отметить, что полезное использование газа вместо его сжигания снижает выбросы в атмосферу и повышает эффективность производства.

ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРИИ

Отдельное направление работы компании – повышение надежности трубопроводной инфраструктуры. Помимо плановой профилактической замены труб, в минувшем году в Башкирии впервые ввели в эксплуатацию трубопровод из композитных материалов. Это событие стало знаковым для всего региона: прежде такие решения в республике не применялись.

Пластиковые трубы имеют ряд преимуществ перед привычными стальными. Они устойчивее к коррозии, дольше служат и снижают риск аварийных разливов нефти. Использование композитных материалов повышает одновременно экологическую и промышленную безопасность, а также эффективность транспортировки нефти.

Экологические службы «Башнефти» ведут постоянный контроль состояния природной среды. В 2025 году специалисты проанализировали более 168 тысяч проб воздуха, воды и почвы.

В жилой зоне северной части Уфы работают две автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха. Они функционируют в режиме реального времени и фиксируют малейшие изменения экологической обстановки.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

«Башнефть» продолжает реализацию программы по восстановлению природных экосистем.

- В прошлом году компания выпустила более 323 тысяч мальков лососевых и осетровых пород рыб в водоемы сразу нескольких регионов: Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ненецкого автономного округа, - рассказала эксперт по охране окружающей среды АНК «Башнефть» Ольга Янчук.

Параллельно в Башкирии и Тюменской области прошли масштабные высадки леса. Специалисты высадили 255 тысяч саженцев сосны и ели на площади более 73 гектаров.

Биологические очистные сооружения Уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов – один из крупнейших экологических проектов «Роснефти». Они обеспечивают полную очистку сразу трех типов стоков: промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых.

В основе работы сооружений – технология мембранного биореактора. Она удаляет из сточных вод все примеси и микроорганизмы. Качество очищенной воды соответствует нормативам, которые предъявляют к водоемам рыбохозяйственного назначения, – то есть воду можно возвращать в природную среду без вреда для живых организмов.

В 2025 году очистные сооружения переработали более 23 миллиона кубометров стоков. Благодаря этому объем воды, которую повторно используют в технологических процессах, вырос в 2,5 раза.

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В «Башнефти» отмечают, что сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть».

– Деятельность предприятий Компании направлена на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду, – заявили представители предприятия.

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа. Ключевые активы, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии. Разведка и добыча также ведутся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ненецком автономном округе, Оренбургской области, Пермском крае и Татарстане.