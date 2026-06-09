«Всей семьей ушли на небеса»: родители и двое маленьких детей погибли по пути домой

В результате столкновения с грузовиком в аварии погибли 34-летний Александр и 35-летняя Алина З. и двое их детей. Фото: соцсети

Днем 7 июня в Благоварском районе Башкирии оборвались сразу четыре жизни. Это была целая семья: мать, отец и двое их маленьких детей, их легковушка столкнулась с массивным грузовиком. В машине также находились пожилые родители погибшей женщины, но им чудом удалось выжить. Подробности трагедии выяснила «КП-Уфа».

ЕХАЛИ ДОМОЙ

В тот злополучный день 34-летний Александр, его 35-летняя супруга Алина, а также их 8-летняя дочь и 10-летний сын возвращались домой в Уфу из деревни Сынташтамак Благоварского района, где гостили у родных. В Lada Vesta вместе с ними ехали еще и пожилые родители Алины: 66-летняя Ляля и 67-летний Ринат С. В пути им предстояло провести не более полутора часов.

По данным МЧС Башкирии, семья проехала треть пути и не успела даже покинуть пределы района. На 1415-м километре трассы М-5, рядом с деревней Кашкалаши, на скользкой из-за ливня дороги попутный грузовик врезался сзади в легковушку. Удар оказался фатальным: Александр, Алина и их дети погибли сразу. А родители женщины выжили – оперативно прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пенсионеров из искореженной легковушки и передали медикам скорой помощи. Сейчас они с различными травмами лежат в больнице. Всего для ликвидации последствий аварии привлекли 23 человека личного состава и 10 единиц техники МЧС.

ДТП произошло на трассе М-5 вблизи деревни Кашкалаши Благоварского района Башкирии. Фото: МЧС по РБ

«СТРАШНАЯ НОВОСТЬ К НАМ ПРИШЛА»

Произошедшая трагедия повергла в шок всех, кто знал семью Алины и Александра. Отец семейства работал электриком в местном ЖЭУ, коллеги отзываются о нем как о высококвалифицированном профессионале и отзывчивом товарище.

- Страшная новость к нам пришла. Молодая семья, жили в одном подъезде со мной. Мы с Александром коллеги были, вместе работали в нашем ЖЭУ. Он электриком, я – слесарем. Хорошо их знал, до сих пор поверить не могу… Светлая память, - поделился с «КП-Уфа» сосед семьи и коллега Александра.

Погибшая мама двоих детей Алина занималась финансовой сферой и помогала вести сообщество в соцсетях по вопросам налогов. В августе этого года она с мужем должна была отметить 12 лет совместной жизни.

- Алина всегда была полна идей, вдохновляла нас всех. Начитанная, творческая. Семья и в целом была очень хорошей, в любви и согласии жили, о детях заботились. Ребятишки тоже умные, воспитанные... - поделилась с «КП-Уфа» подруга Алины.

Александр и Алина вместе с двумя детьми жили в Уфе. В августе они должны были отметить 12-ю годовщину свадьбы. Фото: соцсети

Похороны погибших состоялись 9 июня в той самой деревне Сынташтамак, откуда они и ехали. Несмотря на травму головы, проститься с дочкой, внуками и зятем приехал отец Алины Ринат. Он был на успокоительных и после траурной церемонии вернулся в больницу. Его супругу, получившую перелом ребер, врачи отпускать отказались. .

Десятки жителей Благоварского района выразили соболезнования близким семьи.

- Пусть земля будет пухом погибшим, всей семьей ушли на небеса, - написала в соцсетях местная жительница.

Об обстоятельствах смертельного ДТП на оперативном совещании в правительстве Башкирии потребовал доложить глава региона Радий Хабиров.