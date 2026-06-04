Уфимский «Салават Юлаев» сохранил в составе лучших бомбардиров прошедшего сезона КХЛ

Канадский нападающий «юлаевцев» Шелдон Ремпал останется в Уфе еще на один сезон. Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» с открытием летнего трансферного окна в КХЛ подписал новые и продлил действующие контракты с некоторыми игроками. Ряд хоккеистов, у которых контракты завершились, покинули стан «юлаевцев» и перешли в другие клубы. Кто ушел из «Салавата», с кем продлили контракт, а чья дальнейшая карьера в Уфе остается неясной, расскажем в нашем материале.

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

На церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026 были объявлены обладатели индивидуальных трофеев – лучшие хоккеисты в своих амплуа и лучший тренер команды. Приз имени Алексея Черепанова, который вручается выдающемуся новичку сезона, в этом году достался воспитаннику «юлаевской» хоккейной школы Александру Жаровскому. За регулярный чемпионат 19-летний нападающий набрал 42 очка по системе гол+пас и обошел своих конкурентов в борьбе за трофей. Контракт команды с лучшим молодым хоккеистом лиги действует до конца следующего сезона.

Кроме того, уфимский клуб подписал новые и продлил действующие соглашения с молодыми игроками Ильданом Газимовым, Данилом Алалыкиным и Виталием Будницким. На два года «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Максимом Кузнецовым и на год продлил соглашение с защитником Ярославом Цулыгиным. С нападающими Артемом Горшковым и Александром Черным, показавшим прорывные результаты в минувшем сезоне, контракты действуют до конца следующего года.

«Салават» подписан новые и продлил действующие контракты с молодыми хоккеистами клуба. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Таким образом, «Салават Юлаев» сохранил костяк молодых игроков, показавших характер по ходу регулярного чемпионата 2025/2026. Напомним, осенью прошлого года из команды ушли несколько «забивных» лидеров, и «юлаевцы» на долгое время опустились на последнюю строчку турнирной таблицы. Во многом благодаря молодежи, которая прибавила во всех компонентах игры, команда сначала вышла в плей-офф, а затем и прошла во второй раунд.

СОХРАНИЛИ ЛИДЕРОВ

4 июня для болельщиков уфимской команды пришла хорошая новость: лучший бомбардир «Салавата» по итогам прошлого сезона Шелдон Ремпал продлил контракт с клубом на следующий сезон. В регулярном чемпионате канадский нападающий набрал 46 очков по системе гол+пас и восемь - за 10 игр плей-офф. Также клуб продлил контракт с нападающими Девином Броссо (32 очка) и вторым бомбардиром команды Джеком Родуолдом, на счету которого 44 очка в «регулярке» и 4 в плей-офф.

Следующий сезон КХЛ для капитана уфимцев Григория Панина станет десятым подряд в «юлаевской» форме, клуб подписал с защитником новый однолетний контракт. В минувшем сезоне ветеран и многолетний лидер команды провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (4+6) очков и отдал одну передачу в плей-офф.

На один год клуб продлил контракт и с голкипером Ильей Коноваловым, который присоединился к команде по ходу прошлого регулярного чемпионата. В следующем сезоне тандем вратарей останется прежним: у воспитанника «юлаевцев» Семена Вязового контракт продлен до конца следующего сезона.

Следующий сезон для Григория Панина станет 10-м подряд в «юлаевской» форме. Фото: ХК «Салават Юлаев»

В это же время по истечении действующих соглашений стан «юлаевцев» покинули нападающие Денис Ян, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Артем Пименов и Владимир Бутузов. Неясной пока остается судьба нового соглашения с защитником Алексеем Василевским. Официально о прощании с ним нигде не сообщалось, но и новостей о продлении контракта также не было.

Уже по завершении сезона 2025/2026 из разных источников прозвучала информация, что нападающий Евгений Кузнецов контракт с «Салаватом» не продлит. В Уфе он оказался в январе 2026 года, когда магнитогорский «Металлург» решил расстаться с ним через драфт отказов. В 19 матчах регулярного чемпионата за «юлаевцев» Кузнецов набрал 18 очков и 2 результативных балла в плей-офф.

Мы продолжаем следить за трансферными новостями «Салавата Юлаева».

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