«Мне тяжело видеть их на улице»: пятиклассница, вопреки аллергии, уже несколько лет спасает бездомных кошек

Полина с раннего детства обожает животных и не может пройти мимо тех, кто попал в беду. Фото: личный архив семьи Барминых

С 1 сентября 2025 по 1 апреля 2026 года проводилась Международная Экологическая Олимпиада Uschool для учеников 2-11 классов. Школьники со всей России и стран СНГ приняли в ней участие. На днях были оглашены ее результаты, и победительницей стала 5-классница из Ишимбая Полина Бармина. Несмотря на сильную аллергию, девочка давно занимается спасением кошек и приобщила к этому свою семью и друзей. О том, с чего все начиналось, с какими трудностями сталкивались и чего удалось добиться рассказали «КП-Уфа» сама Полина и ее мама Виктория.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Семья Барминых давно помогает бездомным животным. Мама Полины Виктория переводит деньги в приюты, покупает корм, иногда берет кошек на передержку. Неудивительно, что и Полина с детства обожает животных и не может пройти мимо тех, кто попал в беду. И даже аллергия не останавливает ее.

Для бездомных кошек девочка с друзьями и родными клеит картонные домики. Фото: личный архив семьи Барминых

– Она никогда не жалуется на аллергию, - рассказывает мама Полины. – А она довольно сильная: чешутся глаза и нос, чихает. Мы контролируем ее состояние, дочь принимает антигистаминные препараты. Не запрещаем, но стараемся, конечно, минимизировать ее контакты с животными. Но не особо получается: Полина со школы домой идет, со всеми поздоровается, всех погладит. Ее все кошки в районе знают и любят. Вот такой ребёнок.

Родители договорились с Полиной, что могут брать на передержку не всех и только, например, с мая по сентябрь, когда тепло и можно держать животных на балконе. Они постоянно кормят кошек на улице, домики им делают, переводят деньги в приюты. Очень помогает бабушка, разрешает у нее кого-то на время разместить.

– Недавно мы ездили отдыхать, и Полиночка там встретила бездомных кошку и котика, - вспоминает Виктория. – И говорит: не уеду без них! Ну что делать, пришлось их забирать. И вот мы своей няняечке на Новый год потом подарили их. У нас же дома сейчас живут хомяк, 2 кота и собака, не считая тех, кто на передержке. Всех подобрали, все спасенные. Кот, например, без передних когтей: их ему удалили прежние хозяева, а потом выкинули. Ему уже 14 лет. Второго кота мы от собак отбили, у него шея была покусана, очень долго лечили, сейчас ему 8 лет. Собаке 9 лет, в свое время ее хозяин бросил, уехал.

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ ПРОЕКТА ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ

Уже несколько лет семья Барминых являются волонтерами группы помощи бездомным животным «4 лапы» в Ишимбае.

Уже несколько лет семья Барминых являются волонтерами группы помощи бездомным животным «4 лапы» в Ишимбае. Фото: личный архив семьи Барминых

– В 2018 году в наш двор подкинули трех кошек, - рассказывает Полина. - Мы их обрабатывали, лечили, стерилизовали, регулярно подкармливали, на зиму сделали им домик. В 2023 году на мусорке нашли еще 8 кошек в пакетах. Четверых взяли мы, остальных взял другой волонтер. Они были обработаны, привиты и пристроены в течение полугода. С этого момента мы решили делать проект.

Информацию об олимпиаде Полина нашла случайно в Интернете и сразу зарегистрировалась. Это крупная международная экологическая Олимпиада Uschool для школьников России и стран СНГ. Первый этап был онлайн-тестирование с вопросами на знания в области экологии, географии, биологии в рамках школьной программы, а также внеклассных знаний. Участники с наивысшими баллами попадали во второй этап, где нужно было создать практико-ориентированный экологический проект. Полина прошла во второй этап и с помощью мамы решила доработать проект про кошек. 50 работ из 320 попали на финальную онлайн-защиту перед членами жюри, в том числе работа Полины.

– Мне хотелось показать пример другим ребятам, как можно заботиться и помогать животным, - рассказывает победительница. – На защите проекта я немного волновалась: я всегда переживаю, когда выступаю с этой темой, потому что для меня это очень важно. Я люблю кошек, и мне тяжело видеть их на улице.

Полина очень рада, что выиграла и надеется, что вся ее большая работа станет примером для других ребят, и волонтеров будет больше.

Полина уже неоднократно побеждала в различных конкурсах, посвященных защите природы. Фото: личный архив семьи Барминых

«ПОНИМАЮ, ЧТО ВСЕ НЕ ЗРЯ»

В рамках своего проекта Полина вместе с мамой и волонтерами смогли выловить, вылечить и стерилизовать бездомных кошек своего района. Многих удалось пристроить, и они теперь счастливо мурчат у новых любящих хозяев. Но всем помочь трудно: не хватает ни средств, ни рук, ни мест для передержек.

– Иногда не получалось вылечить животных, - с грустью рассказывает Полина. – Или мы их вылечили, потом выпустили, и они чем-то заболели и погибли из-за этого. Это очень грустно.

Во время проекта Полина вместе со своей сестрой Ксенией и советником по воспитанию Екатериной Епифановой проводили мероприятия в школе, рассказывали одноклассникам о проблеме бездомных животных, и как школьники могут им помочь.

– Ребята очень проникаются темой, - с воодушевлением говорит Полина. - Приносят корм, мы передаем его волонтерам, учителя тоже поддерживают. Когда что-то не получается, руки опускаются. Но если есть люди, которые тебя поддерживают, я понимаю, что все не зря.

К помощи животным Полина приобщила и своих друзей.

– Мой друг, когда на улице видит бездомного котенка, предлагает принести мне. А подруга помогает мне их ловить, лечить, мы их кормим с ней вместе, проверяем, когда ходим гулять.

Полина часто устраивает благотворительные ярмарки, а вырученные деньги жертвует в приюты для бездомных животных. Фото: личный архив семьи Барминых

«ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ВАЖНО, И СТАРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ЭТО ХОРОШО»

Полина - очень активный ребенок, она постоянно участвует в разных конкурсах и мероприятиях, посвященных Дню защиты животных, Дню победы, героям Родины. Например, в этом году в Стерлитамаке прошла научно-практическая конференция «Старт в науку», где Полина победила в номинации «Мемориальная память». Она представила «Книгу памяти», в которой рассказала историю своего прадедушки и том, как в семье передается из поколения в поколение историческая память. Также девочка стала победителем в конкурсе исследовательских работ «Этичная среда» в Санкт-Петербурге.

У Полины есть еще старшая сестра Ксения и младший брат Арсений, они тоже участвуют в разных проектах. Например, в этом году все вместе они стали дипломантами международной премии «Мой ласковый и нежный зверь» в Калининграде.

У Полины есть еще старшая сестра Ксения и младший брат Арсений, они тоже участвуют в разных проектах. Фото: личный архив семьи Барминых

Кроме того, семья Барминых давно занимается раздельным сбором мусора и приобщает к этому соседей.

– Мы в подъезде ставили коробки, - рассказывает Полина. - Соседи туда складывали жестяные банки, крышки, бутылки, а потом мы сортировали все и сдавали.

Не забывает девочка и об учебе – учится только на 4 и 5, а еще увлекается шашками, посещает телешколу и художественное отделение в школе искусств. Пока что Полина не решила, кем хочет стать, когда вырастет, поэтому пока занимается саморазвитием и помогает тем, кто в этом нуждается.

– Я стараюсь правильно распределять время, - не по-детски серьезно говорит Полина. – Во многом хочется принять участие, но не успеваю. Просто делаю то, что важно в данный момент, и стараюсь делать это хорошо. Мне очень помогают мои родители, они меня во всем поддерживают и верят в меня