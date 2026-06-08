19-летние близняшки скончались с разницей в 10 дней: виновный в их смерти парень сам поплатился здоровьем, а затем получил еще и срок

Жительницы Бурзянского района Башкирии погибли в ДТП по вине нетрезвого жителя соседней деревни. Фото: соцсети

В августе прошлого года в Бурзянском районе Башкирии прошла трагедия, в которой погибли 19-летние сестры-близнецы Ильзида и Гульзида В. Одна из них скончалась сразу, за жизнь другой 10 дней боролись врачи, но спасти ее не удалось. Виновным в смерти девушек стал 24-летний житель соседней деревни Ильяс Р.. Недавно суд вынес ему приговор, с которым ни он сам, ни прокуратура не согласились. Подробности истории - в материале «КП-Уфа».

ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», незадолго до трагедии сестры поехали вместе с общей подругой и молодым человеком Гульзиды Ильясом в гости к друзьям. Девушки знали, что ранее парень был лишен водительских прав, но все равно сели в его Renault Sandero и отправились из Яумбаево в соседнюю деревню Байназарово, откуда родом парень. Ехать было недалеко, всего 10 километров. Ранним утром следующего дня, 12 августа, когда веселая компания возвращалась обратно, нетрезвый Ильяс не справился с управлением, и машина перевернулась.

Рано утром 12 августа Renault Sandero под управлением 24-летнего водителя вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Фото: ГАИ по РБ

ДТП произошло на 24-м километре сельской дороги Кага - Старосубханкулово. Проезжавшие мимо водители увидели, что в кювете лежит покореженная легковушка, и вызвали полицию скорую помощь. Пока дожидались спасателей, очевидцы пытались самостоятельно помочь молодым людям. Но в этот момент 19-летняя Ильзида уже не подавала признаков жизни, а ее близняшка Гульзида и сам Ильяс оказались зажатыми в салоне. Больше всех повезло третьей пассажирке, их общей подруге – она отделалась парой царапин и сильным испугом.

Прибывшие на место спасатели достали из раскуроченной иномарки Гульзиду и Ильяса, а подоспевшая скорая помощь отвезла молодых людей в больницу в Белорецк. Через пару дней парень пришел в себя, а девушка впала в кому, из которой ей не суждено было выбраться.

В момент аварии в салоне легковушки находились четыре человека. Фото: ГАИ по РБ

НЕРАЗЛУЧНЫЕ СЕСТРЕНКИ

Как рассказывали тогда «КП-Уфа» односельчане сестер-близняшек, Ильзида и Гульзида почти никогда друг с другом не расставались. Родились и выросли они в многодетной семье – всего их у мамы было шестеро. После окончания школы девушки поступили на техническую специальность в колледж в Уфе. Но учиться там им не понравилось, творчество нравилось больше. Поэтому после первого курса девушки бросили учебу и устроились на работу.

Ильзида (на фото с младшим братишкой) погибла на месте аварии, а за жизнь ее сестры 10 дней боролись врачи. Фото: соцсети

На выходных сестры приехали в Яумбаево навестить родных. Туда же приехал Ильяс, с которым у Гульзиды были романтические отношения. Не привыкшие проводить время порознь, девушки без опасений сели к нему в машину. Это решение стоило жизни им обеим.

Когда за жизнь Гульзиды еще боролись врачи, родные и близкие делали все возможное, чтобы поддержать ее маму Альмиру. После похорон Ильзиды женщина продолжала верить и надеяться, что ее близняшка выживет. Старший брат девушки, известный в Башкирии блогер и артист Акъегет Валитов, в те тяжелые дни обратился за помощью к подписчикам. Он открыл благотворительный сбор на имя мамы и попросил помолиться за здоровье сестренки.

Родные и близкие тогда и не подозревали, что Гульзида вскоре уйдет вслед за сестрой. Ее сердце перестало биться 22 августа, а на следующий день ее похоронили рядом с Ильзидой, на кладбище родной деревни Яумбаево.

Гульзида скончалась в больнице в Белорецке через 10 дней после гибели сестры. Фото: соцсети

ПРИГОВОР ВИНОВНИКУ

В конце апреля этого года Белорецкий межрайонный суд рассмотрел дело о смертельном ДТП, в котором погибли сестры. 24-летнего Ильяса признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям и приговорили к 8,5 годам в колонии-поселении и штрафу в 200 тысяч рублей. На заседания он приезжал на коляске – после того ДТП стал инвалидом первой группы и лишился возможности ходить.

Свою вину Ильяс признал, но приговор посчитал слишком суровым и обжаловал его в Верховном суде Башкирии. Апелляцию подала и республиканская прокуратура – в ведомстве напротив, посчитали наказание слишком мягким. Дело в вышестоящую инстанцию было передано 28 мая.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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