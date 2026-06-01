Мать стала истязать дочку сразу после рождения, а спустя полгода убила её, пока муж спал. Суд решил судьбу женщины

Женщина совершила убийство дочери в ночь на 18 февраля 2024 года. Фото: соцсети

Верховный суд Башкирии 1 июня вынес приговор 29-летней матери из города Благовещенска, которая сначала истязала, а потом убила собственную 6-месячную дочь. Как все случилось и какое наказание в итоге получила молодая женщина – в материале «КП-Уфа».

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

В соцсетях и на людях семья Анны (имена изменены – Ред.) создавала впечатление благополучной. Работящий муж, домохозяйка-жена и опрятные, всегда ухоженные дети: одному три, второму два, а в августе 2024 года родилась третья малышка Алиса.

– Наше третье маленькое счастье, – так подписала Анна фото для семейного альбома в соцсетях после рождения девочки.

Через шесть месяцев она жестоко убила маленькую дочку.

Семья создавала впечатление благополучной. Фото: соцсети

Всё случилось в ночь на 18 февраля 2025 года. Алиса долго и громко плакала, а Анна не могла нее успокоить. В какой-то момент женщина впала в ярость и принялась душить малышку – буквально стала давить на нее руками, пока та не перестала подавать признаков жизни. Муж Анны и ее старший сын в этот момент находились в комнате – спали на соседней кровати. Никто из них даже не проснулся: ни когда плакала малышка, ни когда подозрительно затихла…

Сама же Анна после убийства просто легла спать. А утром позвонила своей матери и рассказала о случившемся. Та уже вызвала скорую помощь и полицию. На допросе Анна пыталась все списать на послеродовую депрессию и накопившуюся усталость (известно, что малышка родилась раньше срока, недоношенной и имела проблемы со здоровьем). Но это не помогло: против нее возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Кадр видео: СК Башкирии

ДО УБИЙСТВА ИСТЯЗАЛА

Во время расследования уголовного дела СК раскрыл еще несколько шокирующих подробней из жизни семьи Анны. Как выяснилось, после рождения она возненавидела дочь – разве что только такой вывод можно сделать на основе того, что пришлось пережить малышки перед смертью. Мать не ухаживала за ней, морила голодом, не давала лекарств, наплевав на рекомендации врачей, и не обращалась за медицинской помощью, когда ребенку это требовалось. Такое отношение привело к тому, что у без того ослабленной малышки был дефицит веса и задержка в развитии.

Кроме того, женщина проявляла откровенную жестокость к малышке: кричала, оскорбляла и включала громкие звуки, когда та плакала, сильно трясла, била, накрывала лицо тканья, завязывала рот (!), а также одевала в жаркую одежду в душной комнате.

– В ноябре 2024 года злоумышленница нанесла дочери травму, приведшую к перелому бедренной кости, – передали в СК. – Был проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований, которые подтвердили выводы следствия о причастности женщины к инкриминируемым деяниям.

Анна на суде. Кадр видео: объединенная пресс-служба судов Башкирии

Как итог, против Анны, кроме обвинения в убийстве малолетней, завели еще несколько уголовных дел: об истязании, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и ненадлежащем воспитании ребенка.

Прокуратура потребовала приговорить Анну к 20 годам лишения свободы. Суд дал меньше – 17 лет заключения в колонии общего режима. Приговор был оглашен в символичную дату – 1 июня, в День защиты детей. Свою вину женщина так и не признала.

Кроме того, следователи направили представление в адрес администрации района и отдела полиции с требованием тщательней заниматься профилактической работой с родителями и выявлять детей, которые находятся в опасном положении.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.