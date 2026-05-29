Творческие встречи и презентации новых книг: как прошел второй день «Китап-Байрам-2026» в Уфе

Второй день подряд на Советской площади в Уфе собрались любители литературы и искусства. Фото: пресс-служба «Китап-Байрам»

29 мая Советская площадь в Уфе вновь собрала любителей литературы и искусства – в столице Башкирии продолжается IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Неравнодушных к чтению детей и родителей ждали интересные мастер-классы и творческие встречи с известными писателями, а завершился второй день фестиваля киносеансом под открытым небом.

Напомним, каждый из трех дней ярмарки организаторы в этом году сделали тематическими. В четверг основной тематикой книжных выставок и культурных мероприятий на главной сцене стало единство народов нашей страны. В пятницу, 29 мая, главным мотивом стали традиционные семейные ценности.

С кем из писателей, поэтов и деятелей искусств лично познакомились уфимцы и гости города на второй день «Китап-Байрам-2026», расскажет «КП-Уфа».

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ

В честь тематического Дня традиционных семейных ценностей на Советской площади ценителей литературы ждали презентации новых книг и творческие встречи с авторами.

На площадке Национальной библиотеки Башкирии прошли встречи с финалисткой премии «Лицей» 2025 года Юлией Шляпниковой, автором книги «Тени Казани». Писательница представила свой взгляд на древнюю историю столицы Татарстана, рассказанную через призму эпических сказаний и легенд.

Психолог Евгения Береза презентовала свою книгу «Психология одиночества».

Сразу после, в этом же шатре, прошла встреча читателей с психологом Евгенией Береза, которая презентовала свою новую книгу «Психология одиночества». В беседе с посетителями ярмарки писательница представила свой взгляд на феномен одиночества, который считает одной из главных проблем современного общества.

Затем в этом же шатре состоялась встреча с автором книжной серии «Смерть в пионерском галстуке» Екатериной Горбуновой, лекция писательницы Алсу Идрисовой и многие другие творческие встречи.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

На других площадках посетителям также было на что посмотреть. Например, для молодой аудитории на стенде, посвященном башкирской литературе, состоялась презентация проекта «Сердце Урала». Речь идет о разрабатываемой сюжетной видеоигре в жанре RPG, наработки которой показали авторы.

В «Деловом шатре» на Советской площади любителям «живой книги» представили сразу несколько интересных новинок в различных жанрах.

Днем состоялась презентация первой части Книги памяти о героях, погибших, исполняя свой долг в ходе специальной военной операции. С читателями пообщалась главный редактор издательства Алла Иванникова. Первая часть книги вышла в 2025 году тиражом всего в 500 экземпляров.

На этом же стенде под эгидой Всероссийского общества «Знание» прошла встреча читателей с писательницей Еленой Антиповой, презентовавшей свою новую книгу «Дружок».

Вечером на главной сцене для гостей ярмарки состоялся концерт «Студенческая весна» в исполнении студентов БГПУ имени Акмуллы, а завершился второй день киносеансом под открытым небом. Гостям «Китап-Байрам» показали фильм уфимского режиссера Айнура Аскарова «Семья года».

«КОМСОМОЛКА» ПРИГЛАШАЕТ

Напомним, завершится «Китап-Байрам-2026» в субботу, 30 мая. Этот день организаторы посвятят истории России, памяти и уважению к прошлому.

