Сезон фумигаторов и репеллентов открыт: в Башкирии активизировались комары

В этом году комары начали атаковать жителей республики уже в начале мая Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году жители Башкирии и некоторых других регионов заметили, что комары активизировались на несколько недель раньше обычного. Многие отмечают, что кровососы стали особенно злыми и даже будто крупнее в размерах. Чего ждать от комаров этим летом, в беседе с «КП-Уфа» рассказал заведующий учебно-научной зоологической лаборатории УУНиТ Александр Гладких.

На фото: заведующий учебно-научной зоологической лаборатории УУНиТ Александр Гладких

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПОГОДА

Мы целый год ждем солнца и жары, чтобы купаться, загорать и наслаждаться погодой. Но вместе с теплыми деньками к нам неизбежно приходят эти писклявые насекомые, которые пьют нашу кровь и оставляют после укусов зудящие волдыри. В этот же раз фумигаторы и репелленты пришлось доставать уже едва ли не в начале мая. Что это – неожиданная мутация комаров или закономерная и логически объяснимая ситуация?

– Сейчас созрели обычные летние комары, а не какие-то особенные ранние, - поясняет Александр Гладких. – Все зависит от метеорологических условий. В этот раз у нас была довольно снежная зима, которую комары благоприятно перезимовали. Весной было довольно влажно, а после того, как снежный покров сошел, неделю примерно была жара под +25 градусов. Личинки у комаров ведут водный образ жизни, они могут развиваться в подвалах, лужах, прудах, в любых водоемах со стоячей водой. Пока было влажно и тепло, уровень метаболизма у них повысился. Те поколения, которые уже стали взрослыми комарами, начали откладывать яйца. Если бы температура воздуха была стабильная, они бы прошли свой полный цикл развития и постепенно перешли бы во взрослое состояние. Но потом наступило похолодание, и некоторые из них замедлились, ожидая более благоприятных условий.

По словам нашего эксперта, количество взрослых особей зависит от того, на какой стадии развития их застало изменение погодных условий. При резком похолодании личинки комаров не всегда умирают, а просто понижают уровень метаболизма и выжидают. В Башкирии в этом году весной было сначала тепло, потом холодно, потом опять тепло - таким образом, их цикл развития периодически прерывался на такое «ожидание». За несколько недель жары сработал накопительный эффект: личинки комаров сначала замедлились, а потом все массово вышли и начали очень быстро развиваться. Поэтому их активность началась в этом году раньше обычного.

Численность комаров зависит и от своевременности акарицидных обработок парков и водоемов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОМОГУТ ЛИ ОБРАБОТКИ ТЕРРИТОРИЙ?

– Также количество комаров сильно зависит от районов и от обработок, - рассказывает заведующий лаборатории УУНиТ. - Есть несколько организаций в Уфе, которые обрабатывают парковые территории и водоемы специальным бактериальным препаратом против личинок, при этом на людей, животных и птиц он никакого влияния не оказывает. Возможно, какие-то водоемы не успели обработать, да и в некоторых домах встречаются подтопленные подвалы, а ведь комарам для развития достаточно даже маленькой лужицы. Когда стояла жара, они скапливались в местах, где тенек, более прохладно и высокая влажность.

По словам Александра Гладких, это не значит, что весь сезон комаров будет очень много. Все зависит от погодных условий и своевременности обработки территорий.

Владельцы частных домов тоже могут принять меры против кровососов. Например, закрывать баки, в которых накапливается вода для полива, а также использовать препараты для обработки своих садов и огородов. В некоторых случаях от комаров может помочь высадка на участке некоторых видов душистых растений: лаванды, мяты, розмарина, базилика, цитронеллы, календулы и других. Их запах и содержащиеся в них эфирные масла могут отпугнуть насекомых.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ УКУСОВ КОМАРОВ?

Как говорит наш эксперт, в природе существует несколько видов кровососущих комаров. В основном, это пискуны (лат. Culex pipiens) и кусаки (лат. Aedes). В некоторых сезонах количество тех или иных может отличаться, в зависимости от погоды и температуры воздуха.

– Есть информация, что в некоторых регионах России комары явились переносчиками лихорадки Западного Нила, - рассказывает Александр Гладких. - Но именно по Башкирии я не слышал, чтобы от комариного укуса люди заражались. Допустим, укус того же клеща намного опаснее.

У детей часто может развиваться аллергическая реакция на укус комаров, поэтому не забывайте пользоваться репеллентами Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Зато реакция на укус комара может быть аллергической. Это происходит из-за того, что у них в слюне находятся белки-антикоагулянты, которые разжижают кровь и не дают ей свертываться. Эти белки вызывают иммунный ответ в организме человека, потому что они чужеродные. В результате на коже появляются местные реакции: волдыри, покраснения, зуд. В норме обычно через день-два это все должно проходить, но бывает и дольше. Гораздо опаснее, если реакция на укус – не местная, а затрагивает весь организм, вызывая крапивницу, общую слабость, повышение температуры тела или даже отек Квинке и бронхоспазм, что может привести к летальному исходу. Реакция на укус зависит от склонности того или иного человека к аллергии в целом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.