Почти 400 тысяч только за первый курс! Нашли самые дорогие специальности на коммерции в ведущих вузах Уфы

Приемные комиссии вузов Башкирии начнут прием документов с 20 июня 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По всей стране стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. В Башкирии старшеклассники 1 июня уже сдали историю, литературу и химию – эти предметы выбрали более 5 тысяч выпускников. Итоговая аттестация продлится до конца июня, после чего пройдут выпускные, и вчерашние 11-классники станут абитуриентами вузов. Не у всех получится попасть на бюджет, количество мест ограничено. Но есть и другой вариант – коммерция.

Мы решили выяснить, сколько будет стоить обучение на коммерции по самым дорогим специальностям в ведущих вузах республики, при условии, что студент будет обучаться очно. Подробнее - в нашем материале.

САМЫЕ ДОРОГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Почти все ведущие вузы Башкирии обновили стоимость обучения на коммерции на 2026/2027 учебный год. Не обнаружили обновленных данных мы только у БГПУ имени Акмуллы - на сайте приемной комиссии остались цены за обучение с прошлого года.

Согласно опубликованным документам, самой дорогостоящей специальностью стала «Музыкальная звукорежиссура» в Уфимском институте искусств имени Загира Исмагилова. За первый курс обучения по новым ценам придется выложить 395,2 тысячи рублей.

В 2026 году самой дорогой специальностью для обучения на коммерции в вузах Башкирии стала «Музыкальная звукорежиссура» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второе место среди самых дорогих специальностей в вузах республики заняла «Стоматология» в БГМУ. Там за один год очного обучения на коммерции надо заплатить 394,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров самых дорогостоящих специальностей «Лечебное дело» в этом же вузе – 349,9 тыс. рублей за первый курс.

Сразу в нескольких вузах республики есть целый список специальностей, где первый курс на очной коммерческой форме стоит 330 тысяч рублей. Мы заметили, что таковых больше всего в Институте искусств, и почти все специальности для будущих деятелей культуры обойдутся именно в эту сумму. Речь, в частности, идет об «Актерском искусстве», «Режиссуре театра», «Музыкально-театральном искусстве».

В точно такую же стоимость - 330 тысяч рублей в год - обойдется обучение на «Дизайне» и «Искусстве костюма и стиля» в УГНТУ. Эти специальности в Нефтяном университете оказались самыми дорогими. В свою очередь, самые дешевые в этом вузе специальности обойдутся в 175 тысяч рублей за один курс. В этот список попали практически все гуманитарные: «Востоковедение и африканистика», «Менеджмент», «Туризм», «Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью» и другие.

РЕЙТИНГ ВНУТРИ ВУЗОВ

Что касается внутренних рейтингов вузов Башкирии по стоимости обучения на коммерции, то всех по этому показателю переплюнул Уфимский институт искусств. Там почти всё коммерческое обучение на дневной форме стоит одинаково. Но в некоторых учебных заведениях между самой дорогой и самой дешевой специальностью есть большой разрыв.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Например, в том же БГМУ третьей по стоимости обучения после «Стоматологии» и «Лечебного дела» стала специальность «Педиатрия» - 299,8 тысяч рублей за первый курс. А уже следующими в этом рейтинге идут с большим отрывом «Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика» по 209,8 тысяч рублей в год каждая и «Фармация», где год обучения обойдется в 205 тысяч рублей. Самое дешевое обучение не коммерции в этом вузе в будущем году будет по специальности «Клиническая психология» - 164,4 тысячи рублей в год.

В УУНиТ, как оказалось, поступать на коммерцию в этом году значительно дешевле. Самой дорогой специальностью вуза стала «Геофизические методы исследования скважин». Правда, на очное отделение туда можно поступить только при наличии среднего профессионального образования, то есть с дипломом колледжа. Первый год обучения обойдется в 209,9 тысяч рублей.

Все остальные специальности на коммерческой форме обучения в Уфимском университете науки и технологий имеют стоимость обучения в год либо 160, либо 179 тысяч рублей. Так, например, за 160 тысяч рублей в год можно поступить на экономические и юридические специальности, госуправление и менеджмент, маркетинг и другие, классические гуманитарные направления, в том числе языкового профиля, с углубленным изучением английского, китайского и арабского языков. Среди технических специальностей тоже есть те, за которые нужно выложить 160 тысяч рублей в год за обучение на коммерции. В этот список попали «Технологии разработки цифровых двойников» и «Технологии искусственного интеллекта». Но основная масса технических специальностей в УУНиТ обойдется в 179 тысяч рублей в год.

В 2026 году ЕГЭ в Башкирии будут сдавать более 17 тысяч выпускников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самой дорогой специальностью на коммерции в Башкирском государственном аграрном университете стали «Землеустройство и кадастры» и «Геодезия и дистанционное зондирование» - по 209,8 тысяч рублей в год. Остальные специальности в этом вузе обойдутся желающим поступить туда на коммерцию от 159 до 192 тысяч рублей, в зависимости от профиля. Например, «Агрономия», «Лесное дело», «Агроинженерия», и «Прикладная информатика» на коммерции обойдутся в 179 тысяч рублей, а самыми недорогими в этом вузе будут «Экономика» и «Бизнес-информатика» - 159 тысяч рублей.

Если брать средние цены, то самое дорогое коммерческое обучение для будущих первокурсников в 2026 году в ведущих вузах Башкирии оказалось в Уфимском институте искусств, а наиболее дешевое в Башкирском государственном аграрном университете.

«КП-Уфа» желает всем выпускникам Башкирии успешной сдачи ЕГЭ в 2026 году.

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