В Уфе стартовал «Китап-байрам»: о чем говорили Безруков и Мединский со сцены и что на книжную ярмарку привезла «Комсомолка»

Жителей и гостей Уфы приглашают ознакомиться с новинками лучших издательств России и дружественных стран

Столица Башкирии в четвертый раз подряд принимает Международную книжную ярмарку «Китап-Байрам». Торжественная церемония открытия состоялась сегодня днем на Советской площади, где раскинулись шатры 95 книжных магазинов, издательств и творческих студий из России, Беларуси и Ирана. Жителей и гостей Уфы, неравнодушных к чтению, ждут три дня встреч с популярными авторами, мастер-классы и вечерние киносеансы. Культурное событие пройдет с 28 по 30 мая включительно.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Еще до официальной церемонии открытия на Советскую площадь пришли сотни уфимцев и гостей города. Ассортимент, представленный на ярмарке, впечатлит даже самого искушенного читателя – тысячи изданий всех возможных жанров для детей и взрослых. А для любителей музыки и танцев по уже сложившейся традиции выступили как известные, так и начинающие артисты.

Перед официальной частью с главной сцены фестиваля прозвучали стихи на русском и башкирском языках в исполнении победителей конкурса чтецов эпоса «Урал-Батыр». А затем с приветственными словами к жителям республики обратились почетные гости. Первым на сцену пригласили помощника Президента России Владимира Мединского.

- В четвертый раз уже проходит этот замечательный книжный фестиваль, где все жители Уфы, гости могут увидеть разнообразие книг, которые издаются, показать их детям, - отметил Владимир Мединский, поблагодарив организаторов фестиваля и обратившись ко всем родителям с призывом как можно раньше показать детям мир литературы.

- Потому что только таким образом они смогут добиться большего, когда вырастут. Только так они смогут развивать память, логическое мышление, желание познавать новое. Дайте им книгу с самого раннего возраста, – заявил помощник Президента России.

Следующим слово взял глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона поблагодарил всех авторов и издателей, представляющих свою продукцию на ярмарке.

- Мне кажется, что «Китап-Байрам» — это одно из самых светлых, нужных и теплых мероприятий в нашей республике. Уважаемый Владимир Ростиславович (Мединский), я абсолютно разделяю вашу мысль, что главная идея нашего праздника — чтобы наши дети читали. Читали хорошие книги. Книга для нас и помощник, и где-то советчик. Хочу поблагодарить всех книгоиздателей, кто приехал к нам, выставил свои экспозиции. В добрый путь, книжная ярмарка! Мы обязательно будем ее проводить, будем делать все, чтобы читали мы сами и наши дети, - заявил глава Башкирии.

НУЖНОЕ И ВАЖНОЕ ДЕЛО

Бурными аплодисментами посетители «Китап-Байрам» встретили следующего почетного гостя фестиваля – народного артиста России и Башкирии, художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергея Безрукова.

- Знаете, это великое дело, которое вы делаете здесь, в республике. Спасибо главе региона и спасибо всем организаторам этой замечательной, потрясающей книжной ярмарки. Это очень нужное и очень важное дело во времена электронных носителей. Спасибо, что уделяете внимание живой, настоящей книге. Книге, которую ты держишь в руках, видишь в руках живое печатное слово. И спасибо за то внимание, которое вы уделяете этой замечательной ярмарке, - обратился к любителям литературы Сергей Безруков.

А еще народный артист России поделился с гостями «Китап-Байрам» личной радостью и пожелал, чтобы такое счастье коснулось каждого родителя.

- Моему сыну в июле исполнится пять лет, а он уже читает. Счастье для отца и для всей семьи! Так что давайте приучать наши детей к чтению. Это очень и очень важная государственная, стратегическая задача. Спасибо большое всем вам!

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В этом году впервые участие в «Китап-Байрам» принимает издательство «Комсомольская правда». На стенде представлены десятки книг самых разных жанров и направлений - историко-документальные сборники, книги военкоров «Комсомолки», издания в жанре тру-крайм и нон-фикшн, книги по психологии и популярной медицине, рукоделию, декору и кулинарии и многое другое.

Наибольший интерес у гостей ярмарки вызвала книга «От Советского информбюро. 1941-1945. Главные документы, сводки с фронтов, оперативные материалы» (16+). Эта книга, написанная совместно с Российским военно-историческим обществом, настоящий документальный мост между прошлым и будущим, возвращающий читателя к подлинной истории Великой Отечественной войны.

- У этой книги есть две особенности. Во-первых, она предназначена для молодых, современных, думающих читателей. Здесь очень много фотографий, сделанных фотографами во время Великой Отечественной Войны и военными корреспондентами, с сильной эмоциональной окраской, которые никого не оставят равнодушными. Во-вторых, это огромное количество архивных документов – приказов, сводок с фронта, оперативных материалов. Все это дает возможность самому понять и составить впечатление об исторических фактах. Вся информация дается максимально объективно, без каких-либо прикрас, через факты и документы. И это особенно важно сегодня, когда появляется множество материалов, в которых передергиваются и искажаются исторические факты, - рассказывают представители книжного издательства «Комсомольская правда».

На фото: уникальное издание «От Советского информбюро. 1941-1945. Главные документы, сводки с фронтов, оперативные материалы» (16+).

АВТОРЫ «КОМСОМОЛКИ» О НАСТОЯЩЕМ И ПРОШЛОМ

Нельзя пройти мимо книг, написанных военкорами «Комсомолки» и посвященных событиям СВО. Александр Коц «Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней» (16+), Дмитрий Стешин «Священная военная операция. Между светом и тьмой» (16+), Григорий Кубатьян «Русское безграничье. Репортажи из зоны СВО» (16+). Они собственными глазами видели те события, о которых пишут. Это и хроника, и личные взгляды, и истории простых людей, которые оказались между войной и миром. Которым очень сложно выживать, но они все равно не покидают свои дома, потому что хотят свободно жить на своей Родине.

- И в этом особенная ценность книг, ведь наши военкоры подчеркивают – самое важное в любой истории, любой войне – это судьбы людей. И здесь это хорошо показано, без прикрас и без обмана, - говорит Елена Абрамова, руководитель направления по связям с общественностью медиагруппы «Комсомольская правда».

Любителям истории наверняка придутся по вкусу две замечательных книги про династию Романовых. Первая – «Романовы: шаг над пропастью» (16+) от историка, сценариста, автора бестселлера «Ход королевой» (16+) Ирины Беловой. Это историческое исследование в жанре нон-фикшн о том, как Романовы пришли к власти и до эпохи Петра I.

Вторая книга «Романовы. Преданность и предательство» (16+) принадлежит писателю Сергею Козлову и повествует о последних годах правления династии, о трагической судьбе, которая постигла семью императора. Это не просто книга, а одновременно и авантюрный роман, и документальное повествование.

- Книга интересна тем, что в ней представлены малоизвестные факты, а главное – представлен многогранный взгляд на историю через судьбы всех участников событий – самой царской семьи, ее окружения и даже врагов – цареубийц. Это позволяет составить не просто общеизвестную картину, но дополнить ее множеством деталей, которое превращает чтение в интеллектуальное расследование, - отмечают представители книжного издательства «Комсомольская правда».

Кстати, стоит отметить, что по этому роману снят эпический фильм, поэтому можно сначала прочитать книгу, а потом посмотреть фильм – и сравнить впечатления.

Еще две интересных новинки, которые заинтересуют не только любителей поэзии, но и всех, кто любит яркие эмоции – книга «Сильный. Слабый. Маяковский. И женщины, без которых он не смог жить» (16+) и «Есенин навсегда. Сборник стихов с современными иллюстрациями» (16+) от журналиста и литературного обозревателя «Комсомолки» Дениса Корсакова.

- Особо стоит отметить оформление книг – не классическое, а современное, с яркими необычными иллюстрациями, которые привлекают внимание. Мы запустили эту серию, в надежде, что она будет постоянно расширяться, потому что видим, как подобные книги находят живой отклик у современной молодежи, - добавляет Елена Абрамова.

Напомним, что в субботу гостей книжной ярмарки «Китап-Байрам» ожидает выступление специального корреспондента «Комсомолки», автора бестселлера «Фишер. По следу зверя» (18+) Алексадра Рогозы, который презентует свою новинку в жанре тру-крайм «Спесивцев. Мама знает» (18+). О том, как криминальный обозреватель «Комсомолки» писал эту книгу, он лично расскажет на площадке Деловой шатер в субботу, 30 мая. Начало встречи с автором в 14:00.

