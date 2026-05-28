В Башкирию пришли ночная прохлада и дожди с грозами: когда снова потеплеет

Согласно долгосрочному прогнозу, в дожди с грозами в Башкирии задержатся надолго

На днях в Башкирию пришел сначала ураганный ветер, а затем накрыли сильные дожди с грозами. На смену летней жаре пришла ночная прохлада: метеорологи сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха будет ниже нормы на 1-3°С. Связано это с тем, что в республике погодные условия определяются областью пониженного давления.

В своем прогнозе на 29 и 30 мая специалисты Росгидрометцентра сообщают, что на Южном Урале в эти дни ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 16-21 метров в секунду. Виной всему циклон североатлантического происхождения, захвативший почти всю европейскую территорию России. В ближайшие дни он как раз будет смещаться на юг Урала, а это значит, что ураганный ветер с ливнями ненадолго задержатся над Башкирией.

Когда же в республике прекратятся дожди и снова придет солнечная и жаркая погода? По данным сервисов долгосрочных прогнозов погоды, в ближайшие 10 дней ждать возвращения летней жары не стоит. Облачная и дождливая погода ожидается и в предстоящие выходные. А в ночь с субботы на воскресенье 31 мая столбики термометров опустятся до +8°С.

Первый день лета в Башкирии, если долгосрочный прогноз окажется верным, будет пасмурным, дождливым и ветреным. И такая погода сохранится в регионе, предположительно, до двадцатых чисел июня. Напомним, долгосрочные прогнозы погоды сбываются с вероятностью около 65%. Тем не менее пасмурную и дождливую погоду на первые три недели календарного лета в Башкирии прогнозируют все популярные метео-сервисы.

В светлое время суток, начиная с последних дней мая и почти до конца июня, температура воздуха в Башкирии не будет подниматься выше +24°С, а по ночам будет не выше +15°С. Дожди прекратятся лишь в конце июня и в регионе установится по-настоящему летняя погода.

