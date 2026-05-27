Самец косули разгромил баню в Башкирии после побега через забор. Фото: «ПИН и ПУФ» реабилитационный центр для животных

В Благовещенске заметили самца косули. Животное сначала застряло в заборе у одного из домов, однако местным жителям удалось его освободить. После этого косуля перепрыгнула через ограждение и скрылась. Позже выяснилось, что зверь забежал на соседний участок и оказался в бане, где устроил настоящий погром, рассказали в реабилитационном центре для животных «Пин и Пуф».

Видео: «ПИН и ПУФ» реабилитационный центр для животных В Башкирии спасатели ловили косулю, спрятавшуюся под сауной

- Хозяева поврежденной постройки обратились за помощью в экстренные службы. Информацию передали специалистам и сотрудникам Минэкологии Башкирии. На место прибыли специалисты по отлову животных, которым удалось поймать самца. Оказалось, что косуля находилась в периоде гона, поэтому вела себя особенно беспокойно и агрессивно, - сообщили в центре.

Перед тем как начать операцию по спасению животного, сотрудник центра попытался «договориться» с косулей мирным путем. Мужчина в шутливой форме предложил зверю два варианта развития событий: спокойно лечь и позволить людям помочь ему или сопротивляться, рискуя попасть под наркоз. С горечью ветеринар на видео констатировал: косуля не проявила желания подчиняться.

- Драться будем?.. Значит, будем.

Видео: «ПИН и ПУФ» реабилитационный центр для животных Косуля застряла в заборе, разнесла баню и едва не устроила драку с жителями

Позже появилось видео, на котором самец лежит под сауной, укутанный в одеяло, и громко кричит. В этот момент его успокаивал мужчина, стараясь не допустить, чтобы животное снова вырвалось и травмировалось.

- Тише-тише, мой хороший, - приговаривал он.

Изначально животное собирались отвезти в Уфимский район и выпустить там в естественную среду, но планы пришлось менять.

- По дороге специалисты планировали зарядить телефон и зафиксировать процесс выпуска на видео. Однако маршрут пришлось срочно изменить из-за ДТП в Подымалово. В итоге косулю отпустили в районе площадок Химпрома, - рассказали о судьбе животного в «Пин и Пуф».

