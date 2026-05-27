Мусульмане Башкирии 27 мая отмечают Курбан-байрам

Из-за праздника в Уфе перекроют движение на улицах Тукаева, Мустая Карима и правую полосу на Комарова.

В среду, 27 мая, жители Башкирии, исповедующие ислам, отмечают Курбан байрам - один из важнейших религиозных праздников. Он связан с историей пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном ради Всевышнего, однако по воле Аллаха жертва была заменена бараном. Согласно мусульманскому календарю, этот день приходится на десятый день месяца Зуль хиджа и наступает спустя 70 дней после Ураза байрама. В 2026 году дата выпала на 27 мая, и в республике, как и в ряде других регионов с мусульманским населением, этот день объявлен выходным.

Традиции праздника предполагают особую подготовку. Верующие совершают полное омовение, надевают чистую одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. В этот день не принято заниматься работой или бытовыми делами, рекомендуется избегать конфликтов и проявлять доброжелательность. Особое значение придается благотворительности, посещению родственников и обмену угощениями.

В Уфе центральные праздничные мероприятия проходят в мечети «Ляля Тюльпан», где утром состоялась проповедь с участием верховного муфтия Талгат Таджуддин. Отмечается, что богослужение началось в 9:00, а его трансляцию организовали федеральные телеканалы и интернет площадки.

На прилегающей территории также развернулась праздничная программа «Курбан Халяль Фест». Гостям предложили концерт, зоны питания с халяльной продукцией, развлечения для детей и спортивные состязания, включая корэш и стрельбу из лука. Одним из главных событий стала раздача плова для всех желающих.

Для проведения обряда жертвоприношения в Башкирии подготовили более 60 специализированных площадок. В Уфе они расположены в Зинино и возле Северного автовокзала. В этом году планируется принести в жертву свыше восьми тысяч животных, из которых более двух тысяч приходится на столицу региона.

Председатель Госкомитета Башкирии по ветеринарии Азат Зиганшин сообщил, что на всех площадках обеспечено дежурство специалистов. Он пояснил, что к обряду допускаются только здоровые животные, после чего проводится проверка качества мяса и обработка территорий. Также для удобства верующих организованы парковочные зоны, места для молитвы, подвоз воды, биотуалеты и оборудование для хранения продукции, а рядом работают торговые точки с исламской атрибутикой.

В администрации Уфы предупредили о временных изменениях в движении транспорта. С раннего утра и до 15:00 ограничено движение на нескольких улицах, включая участки Тукаева, Мустая Карима и Комарова возле мечети. При этом в праздничный день городские парковки работают бесплатно.

