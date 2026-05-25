«Продержался почти три года»: неизвестные сломали памятник клещу Валере II в Уфе

Вандалы погнули лапки клещу, а сотрудники магазина нашли фигурку. Фото: Олег ЧЕГОДАЕВ.

В Уфе неизвестные сломали памятник клещу Валере II. Фигурку, отлитую из серебра 925-й пробы, вандалы отломили от постамента, погнули лапки и бросили на землю, но красть ее они не стали. Об этом рассказал амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев, который и был инициатором установки необычного памятника.

- Уфа лишилась еще одного памятника, еще один пустой постамент. Но не волнуйтесь, мы восстановим единственный серебряный памятник, а пока Валерий Валерьевич будет в посольстве Уральских гор. Можете прийти и сфотографироваться с легендарным персонажем, - сказал Чегодаев в своем блоге.

Сотрудники магазина "оплакивают" памятник клещу.

Путешественник пояснил, что подробностей случившегося не знает, так как был в лесу, а утром, когда он пришел на работу, увидел пустой постамент. Выяснилось, что неизвестные отломили клеща, погнули ему лапки и бросили. Чегодаев заверил, что памятник обязательно отремонтируют, так как у них есть своя мастерская. Сегодня, 25 мая, он встретится со специалистов, и они соберут «врачебно-ювелирный» консилиум и решат, как закрепить клеща.

Несмотря на большое количество посетителей, виновных попробуют вычислить. Напомним, предыдущий случай с клещом Валерой I закончился пропажей. Его украли школьники в день празднования последнего звонка. Тогда заявление в полицию написал сторонний посетитель. Первый памятник простоял 966 дней.

Желающие могут сфотографироваться с Валерой, пока его не вернули на место.

Новый клещ, Валерий II, появился в июне 2023 года на улице Мустая Карима, 44. Он выше 5 сантиметров, детали проработаны лучше, но в целом он почти не отличается от предшественника.

