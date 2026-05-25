«Не просто шалит давление»: жителям Башкирии рассказали, чем опасна артериальная гипертония и как ее предупредить

Контроль давления и соблюдение рекомендаций врача значительно повышает шанс на долголетие

«Что-то давление пошаливает» - все чаще такие жалобы можно слышать не только от пожилых людей, но и вполне молодого и трудоспособного возраста. К сожалению, многие не воспринимают эту проблему всерьез, и очень зря. Гипертония может привести к развитию почечной недостаточности, слепоте, отеку легких и другим грозным осложнениям. Это «тихий убийца», которого надо знать в лицо и вовремя принимать меры, чтобы избежать серьезных последствий.

О причинах гипертонии и методах ее профилактики в беседе с «КП-Уфа» рассказала врач-кардиолог Республиканского кардиологического центра Алина Еникеева.

На фото: врач-кардиолог Республиканского кардиологического центра Алина Еникеева

СОЛЬ, АЛКОГОЛЬ И ЛИШНИЙ ВЕС

Как отмечает наш эксперт, гипертоническая болезнь – это многофакторное заболевание, на развитие которого влияют самые разные механизмы и факторы риска. Они подразделяются на модифицируемые и немодифицируемые.

Модифицируемые факторы риска – это те, на которые мы можем повлиять. К ним относятся:

- гиподинамия (сидячий образ жизни, недостаток движения);

- лишний вес, повышенное потребление натрия (в том числе скрытая соль, которая содержится в хлебе, колбасах, различных соусах),

- прием алкоголя – даже один бокал «полезного» красного вина ежедневно повышает давление;

-курение;

- хронический стресс.

В свою очередь к немодифицируемым факторам риска относятся те, на которые мы повлиять никак не можем:

- возраст(45+ для мужчин, 55+ для женщин);

- наследственность;

- пол (мужчины старше 60 лет болеют гипертонической болезнью чаще).

Все эти факторы рано или поздно приводят к развитию артериальной гипертонии.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ

– Вы можете обратить внимание на головную боль, мелькание мушек перед глазами, головокружение, тошноту, – рассказывает кардиолог Алина Еникеева. – Это все должно натолкнуть на мысли о повышенном давлении или о том, что с вашим организмом что-то не так, поэтому необходимо обратиться к врачу. Однако болезнь может протекать и бессимптомно. Поэтому после 30 лет, особенно если в родне есть люди с гипертонией, стоит следить за своим давлением раньше, чем появятся симптомы. А также проходить ежегодную диспансеризацию, даже если у вас нет жалоб.

Головная боль, мушки перед глазами, сонливость - все это может указывать на повышенное давление

Часто можно услышать от человека фразу «это мое рабочее давление». Но такого понятия на самом деле нет.

– Человек может жить с давлением 160 на 90, считать его рабочим, и, разумеется, ему будет плохо, - объясняет наш эксперт. - Он идет к врачу, снижает давление до нормы, и в результате чувствует себя нехорошо. Его тошнит, кружится голова, он бросает принимать препараты и продолжает дальше жить с этими цифрами. Но давление влияет на весь организм. Есть такое понятие, как «органы-мишени» – это почки, сердце, головной мозг, глаза. При повышенном давлении каждый этот орган работает на износ. При правильно подобранной терапии мы можем вернуть их к нормальному функционированию. Когда человек годами живет с так называемым «рабочим» давлением и ничего не делает, эти изменения становятся необратимыми.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ

Если у вас диагностировали артериальную гипертонию или в роду есть «сердечники», то очень важно контролировать свое давление. Для его корректного измерения следует придерживаться определенных правил:

- мерить давление лучше утром и вечером;

- нужно успокоиться, сесть, ваши руки должны быть на одном уровне, ничего не должно вас отвлекать;

- не разговаривайте в процессе измерения;

- если у вас электронный тонометр, измерьте давление три раза и возьмите среднее значение.

Иногда дневник давления просит вести доктор, тогда нужно следовать его рекомендациям.

Регулярно измеряйте давление дома, но не забывайте это делать правильно

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ВРАЧА

Как поясняет кардиолог, гипертония – это заболевание хроническое, а значит, полностью вылечиться от него нельзя. Если в процессе лечения пациент начинает чувствовать себя хорошо и перестает принимать препараты, это повлечет за собой срывы – гипертонические кризы. Это очень серьезное состояние, сердечно-сосудистая катастрофа, которая может повлечь за собой такие осложнения, как отек легкого, серьезные проблемы с почками и глазами, риск инсульта и инфаркта. Поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно прерывать назначенную врачом схему лечения.

Важно понимать, что доктор подбирает препараты индивидуально для каждого пациента, основываясь на его особенностях здоровья, а не только на цифрах артериального давления. Это могут быть сопутствующие заболевания: диабет, гипертрофия левого желудочка, патологии со стороны органов зрения, аритмия и т.д. Учитывая все это, доктор подбирает препараты, которые не просто снижают давление, но и лечат эти заболевания. И если их не принимать – значит, пустить болезнь на самотек. Только постоянный прием лекарств под контролем врача позволит человеку с гипертонией жить так же долго и качественно, как и людям без нее.

ДАВЛЕНИЕ РЕЗКО ПОДНЯЛОСЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

– Есть препараты, которые являются достаточно безопасными при самостоятельном приеме, – объясняет Алина Еникеева. – И у каждого пациента с гипертонией эти препараты должны быть всегда под рукой, так называемая «таблетка в кармане». Их поможет подобрать ваш лечащий врач.

Если препарата под рукой нет, нужно немедленно вызвать скорую, а до ее приезда сделать простые действия:

- принять лежачее положение;

- постараться успокоиться;

- выпить прохладной воды или настой ромашки;

- положить на голову холодное мокрое полотенце;

- постараться расслабиться.

Это поможет снизить артериальное давление и дождаться приезда врачей.

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Распространенность гипертонической болезни в целом очень высока. Каждый третий житель Башкирии страдает повышенным давлением, с небольшим перевесом это мужчины. При этом чем старше человек, тем вероятнее у него разовьется гипертония.

– Как мы уже говорили, навсегда вылечить гипертонию нельзя, но можно ее «держать в узде» с помощью грамотно подобранных современных препаратов. Они не только помогают контролировать давление, но и профилактируют поражение органов-мишеней. Таким образом можно избежать развития сердечной и почечной недостаточности, прогрессирования сахарного диабета и поражений органов зрения.

Так как факторы риска развития гипертонической болезни очень разные, то и профилактические меры должны начинаться уже с раннего детства.

– Задача родителей на собственном примере привить детям здоровый образ жизни, – напоминает Алина Еникеева. – Это отказ от курения, внедрение правильных пищевых привычек (в том числе снижение потребления соли), которые позволят ребенку расти без избыточной массы тела, спорт, которым занимается вся семья. Но при этом, к сожалению, мы не можем повлиять на возраст или наследственность. Поэтому, если вы из семьи так называемых «сердечников» (у родителей, бабушки, дедушки есть гипертоническая болезнь), то вы должны особенно рано начинать следить за своим образом жизни, чтобы отсрочить развитие болезни.

