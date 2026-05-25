Башкирский музей-заповедник «Шульган-Таш» признан национальным достоянием России

Капова пещера расположена в Бурзянском районе Башкирии. Фото: Музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш»

На днях были объявлены победители III Национальной премии в области музейного дела имени академика Дмитрия Лихачева. В номинации «Национальное достояние» победу одержал историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш», расположенный в Бурзянском районе Башкирии. А летом прошлого года наскальные рисунки, оставленные в пещере древними людьми, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает серию публикаций о сохранении исторического наследия народов Башкирии. На этот раз мы расскажем, чем уникальны эти образцы доисторического искусства и как их сохраняют для потомков.

СТОЯНКА ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Пещера на правом берегу реки Белая является самой крупной многоэтажной карстовой пещерой Южного Урала – общая длина известных ходов превышает 3 километра. Название Шульган-Таш на башкирском языке означает «камень, где исчезла река» - имеется в виду подземная река Шульган, которая протекает как раз внутри. Есть в этой версии названия и отсылка к башкирскому народному эпосу «Урал-батыр», где был персонаж по имени Шульган – владыка подземного мира.

Согласно эпосу «Урал-батыр» именно здесь находится вход в подземное царство Шульгана. Фото: Музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш»

На русском языке пещера носит название Капова, и происхождение этого названия также имеет две версии. По одной так ее назвали из-за звуков капели, происходящей внутри. По другой здесь в средние века было языческое «капище» - то есть место поклонения древним богам.

Уникальность пещеры Шульган-Таш как памятника археологии связана, конечно же, с древними людьми и оставленными ими наскальными рисунками. По данным исследователей, они были созданы в период от 20,6 до 16,5 тысяч лет назад. В ту эпоху в этой части Евразии шел ледниковый период, и климат Южного Урала был намного суровее и холоднее, чем сейчас. Поэтому, вероятно, что огромная пещера с источником питьевой воды внутри стала убежищем людей от холода и диких хищников, хозяйничающих снаружи.

ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ

Первое описание Каповой пещеры составил в 1760 году ученый-краевед и чиновник Петр Рычков, путешествовавший тогда по Башкирии. Несколько лет спустя к уникальному объекту проявили интерес геодезист Иван Красильников и естествоиспытатель Иван Лепехин. При этом первое максимально подробное описание было составлено только в 1896 году членами Русского географического общества.

Знаменитые наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш были созданы в период от 20 до 16 тысяч лет назад. Фото: пресс-служба главы РБ

Однако известность на весь мир пещера Шульган-Таш обрела благодаря советскому зоологу Александру Рюмину. В 1959 году он приехал в Бурзянский район БАССР с экспедицией по изучению местной флоры и фауны, а сделал самое настоящее великое археологическое открытие. Именно он впервые обнаружил наскальные рисунки, оставленные древними людьми на третьем и четвертом этажах пещеры. Еще через год сюда прибыла экспедиция Института археологии АН СССР под руководством Отто Бадера и подтвердила – это образцы доисторического искусства.

На сегодняшний день известно около 200 наскальных рисунков, выполненных красной охрой – краской, созданной из природной глины с различными примесями. Древние люди, населявшие пещеру порядка 20 тысяч лет назад, изображали на стенах, в основном, животных, на которых охотились. Наиболее «читаемые» рисунки – это дикие лошади, бизоны, двугорбые верблюды, шерстистые носороги и мамонты. Есть на стенах изображения и с человеческими фигурами, и различные знаки, похожие на треугольники и трапеции.

Так в чем же уникальность открытия, совершенного в свое время Александром Рюминым? Дело в том, что до этого наскальные рисунки находили только в пещерах Западной Европы, и считалось, что палеолитическое искусство – это только европейская традиция. Рисунки в Каповой пещере позволили полностью опровергнуть эту теорию.

Всего в пещере Шульган-Таш обнаружено около 200 настенных рисунков. Фото: пресс-служба главы РБ

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Когда выяснилось, что в Шульган-Таше сохранились наскальные рисунки древнего человека, в созданный в 1958 году одноименный заповедник стали часто приезжать туристы. Однако для наскальной живописи такое большое количество посетителей оказалось опасным: выдыхаемый людьми в большом количестве воздух нарушает микроклимат пещеры, что может привести к разрушению рисунков. Именно поэтому сначала туристов перестали пускать на верхние этажи, где как раз и находятся изображения, а затем решили построить музей с их точными копиями.

Открытие музея «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Башкирии состоялось в июле 2022 года. Он представляет собой отдельно стоящее недалеко от самой пещеры здание с ее точной копией внутри. Вернее, с копией залов, в которых нашли наскальные рисунки, чтобы каждый житель республики и приезжий турист могли увидеть образцы палеолитического искусства и не навредить оригиналам.

В 2022 году рядом с пещерой был открыт музейный комплекс «Пещера Шульган-Таш». Фото: пресс-служба главы РБ

Помимо непосредственно самих рисунков, в музее представлена коллекция артефактов древности: окаменелые останки растений и животных, орудия труда древних людей и так далее. Отдельный зал посвящен башкирскому народному эпосу «Урал-Батыр». Всего внутри семь тематических зон, рассказывающих о древней истории, геологии, географии и биологии этого края. Благодаря современным технологиям туристы могут увидеть, как менялась местность вокруг Каповой пещеры за десятки тысяч лет.

В борьбе за победу в III Национальной премии имени Лихачева музей-заповедник «Шульган-Таш», между прочим, обошел таких номинантов как музейные комплексы «Петергоф», «Бородинское поле» и «Сталинградская битва».

Сегодня уже ни у кого не осталось сомнений, что в глубокой древности люди смогли выжить в суровых условиях ледникового периода именно благодаря таким пещерам, как Капова. А это значит, что в Башкирии удалось сохранить и оставить для потомков самую настоящую колыбель человечества.

