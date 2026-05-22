Уфа вновь станет «Территорией женского счастья»: 28–29 мая в Конгресс-холле «Торатау» пройдёт Всероссийская Открытая Академия

Это уникальный благотворительный проект, который уже шестой год объединяет женщин разных возрастов, профессий и интересов со всей России. Гостей ждут два дня лекций, дискуссий, мастер-классов, консультаций и ярких культурных событий.

28 мая 2026, в 11.00, при поддержке медиа «УНИВЕРСИТЕТЫ РФ», медиа-холдинга «Комсомольская правда», Дискуссионного клуба ВОСТОК и Фонда «РОСКОНГРЕСС» пройдет дискуссия на тему: «Атлас профессий будущего. Навыки 2036».

На наших глазах идет слом традиционной парадигмы, когда фиксированный выбор «специальности на всю жизнь» становится неэффективным, а рынок труда через 5–10 лет изменится до неузнаваемости. Новые специальности появляются в результате развития технологий, изменений в экономике, экологии и других сферах, и связаны с инновациями, устойчивым развитием и междисциплинарными навыками.

В ходе дискуссии ведущие эксперты из сферы бизнеса, образования и технологий обсудят логику этих изменений в атласе профессий будущего десятилетия, сформулируют ключевые навыки, которыми должны владеть эти специалисты, и определят образ образования будущего: как уже сегодня выстраивать траекторию обучения, чтобы оставаться конкурентоспособным в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации.

Модераторы:

• Райфа Биткова, заместитель Научного руководителя Национального центра физики и математики, главный редактор «Университеты РФ», продюсер проекта «ВРЕМЯ НАУКИ»;

• Альбина Беляева, доктор технических наук, профессор, руководитель образовательных программ Евразийского НОЦ мирового уровня;

Спикеры:

• Марина Боровская, Президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России, академик Российской академии образования;

• Андрей Гладилин, Директор Ассоциации «Содружество университетских школ»;

• Александр Мачевский, Исполнительный директор ВЭБ.РФ;

• Вадим Медведев, Генеральный директор Фонда Национальной технологической инициативы, доктор экономических наук.

В диалоге примут участие руководители сферы науки, образования и бизнеса Республики Башкортостан.

