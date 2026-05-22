Башкирия выступила пилотным регионом по внедрению принципов бережливого производства в нефтедобыче

Опыт внедрения принципов бережливого производства башкирских нефтяников будут применять на предприятиях «Роснефти». Фото: Айбулат Акбутин

В прошлом году башкирские нефтяники запустили пилотный проект по внедрению бережливого производства в Дюртюлинском цехе эксплуатации электрооборудования. В результате его реализации АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») по итогам 2025 года добилась сокращения расходов на транспорт и материалы для ремонта на 31%. Экономический эффект составил 22 млн рублей.

Бережливое производство позволило повысить эффективность объектов энергетики. А добиться этого удалось с помощью увеличения объемов диагностики оборудования и, соответственно, своевременному ремонту. Новый подход в обслуживании доказал свою эффективность: надежность систем энергоснабжения выросла на 30%. Благодаря этому значительно сократился простой скважин на месторождениях нефти и газа в Чекмагушевском районе Башкирии.

Кроме того, в рамках проекта в Дюртюлинском цехе электрооборудования предприятия «Башнефть-Добыча» реорганизовали рабочие пространства по системе 5S – сортировка, соблюдение порядка, стандартизация, совершенствование и содержание в чистоте. Она представляет собой сокращение непроизводственных потерь времени. В результате ее внедрения обеспечивается высокий уровень промышленной безопасности и, как следствие, повышение производительности труда.

После запуска пилотного проекта сотрудники не теряют времени на поиск инструментов: специальные стенды показывают, как должен храниться инвентарь и средства индивидуальной защиты. А также, где находятся специальные ящики для них и где лежат документы, которые хранятся в папках единого образца.

Еще одно новшество, которое внедрили в цехе электрооборудования – применение нейросетей при распределении рабочих смен для бригад транспортников. С помощью алгоритмов ИИ удалось наладить оптимальные маршруты и своевременную подачу автотранспорта. Программа учитывает заявки на транспорт и совмещает их, если это позволяет сократить время на передвижение. Раньше на объект въезжали шесть машин, чтобы забрать шесть бригад ремонтников или энергетиков, а теперь для этого нужны всего три.

Проект бережливого производства возродил одну из старейших традиций в отечественной промышленности – поощрение работников за рационализаторские предложения. Сотрудники Дюртюлинского цеха за прошлый год внесли 36 таких предложений. А теперь опыт башкирских нефтяников планируют внедрить на других добывающих предприятиях «Роснефти».