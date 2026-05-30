«Последняя просьба…»: тело девушки с предсмертной запиской обнаружили в запертой снаружи квартире. Её родные не верят версии следствия

Недавно в московской квартире было найдено тело 23-летней уфимки Лилии Пироговой, умершей при загадочных обстоятельствах. Следователи пришли к выводу, что это самоубийство, но ее родственники считают, что всё не так однозначно и в деле слишком много странных несостыковок. О них сестры Лилии Олеся и Вероника рассказали на ТВ.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

Лилия Пирогова родилась и выросла в Уфе, воспитывалась в детском доме. Отца у нее не было, а маму лишили родительских прав, когда девочка была еще маленькой. Когда Лилии исполнилось 18 лет, она получила от государства квартиру в Москве. По словам ее сестер, у Лилии было много планов на жизнь и творчество, она готовилась делать масштабный ремонт в новом жилье.

Но в своей квартире Лиля успела пожить совсем недолго: спустя некоторое время ее обнаружили мертвой. Родственники смогли увидеть ее обезображенное тело спустя только 10 дней. Прибывшая на опознание в Москву сестра Вероника Пирогова заметила на лице и теле девушки множественные гематомы и ссадины и сразу усомнилась в версии следствия.

- Когда мы пришли в Следственный комитет, нам сказали, что это суицид - и не обсуждается. Не было у нее никакой депрессии. Мы общались с ней по видеосвязи. Человек, который собирается кончать с жизнью, не строит каких-то планов... - сказала в разговоре с РЕН-ТВ Вероника.

После процедуры опознания родные погибшей отправились к ней домой. Сестры заметили несколько странных деталей, которые расходились с доводами следователей. Во-первых, они узнали, что квартира до приезда полицейских и спасателей, вскрывавших дверь, была закрыта на ключ снаружи. Во-вторых, на кухне пропали все ножи, а на месте, где обнаружили тело, пол был застлан полиэтиленовыми мешками, словно кто-то пытался скрыть следы крови.

- Везде было чисто, ни капли крови. Это смутило. Она с детства крови боялась. Она не могла сама этого сделать, - говорит сестра Лилии Олеся Шайхутдинова.

ЗАГАДОЧНЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Как удалось выяснить родственникам, в день смерти Лилии к ней в гости приходила ее знакомая Нуриза. Девушка купила цветы в магазине неподалеку и принесла в квартиру. Что было дальше – загадка. Распросить эту подругу и восстановить картину их встречи сестрам Лилии не удалось.

О смерти Лилии Пироговой сообщил некий парень - Сергея К.. Хотя сестрам девушка сама о нем никогда раньше не рассказывала. Именно он вызвал скорую помощь на адрес Лилии, а еще показал полиции отложенное сообщение от нее, где она выказывает желание умереть.

Журналисты дозвонились до того самого Сергея, чтобы расспросить его подробнее, откуда он знает Лилию. Однако мужчина сразу же сменил тон на агрессивный.

– Без комментариев. По данному вопросу какие-либо комментарии давать отказываюсь. Вам ответ ясен мой? – заявил Сергей и бросил трубку.

СТРАННЫЙ ПОЧЕРК

А еще московские следователи показали Олесе и Веронике предсмертные записки на нескольких листах, якобы написанные рукой Лилии и адресованные родственникам. В них десятки раз повторялось слово «простите» и просьба: «Сделайте кремацию! Последняя просьба! Кремируйте мое тело, пожалуйста!»

Сестры Лилии сравнили почерк из посланий с записями девушки в личном дневнике и пришли к выводу, что они не совпадают. Даже само содержание текста вызвало много вопросов, но удивительнее всего оказалась просьба кремировать ее тело. Родные считают, что Лиля не могла ничего подобного написать сама. Эксперт по почерку косвенно подтвердил эти сомнения.

- Исследуя спорные записи, я установил, что имеются признаки неустойчивости различных общих признаков, то есть размер букв и их расстояние между собой, размер строк неустойчивый. Именно спорные исследуемые записи выполнены в повышенном эмоциональном состоянии, - заявил московский почерковед Юрий Решетов.

Тело Лилии Пироговой было доставлено в Уфу, где ее похоронили родственники - кремировать девушку не стали.

На главный вопрос о характере повреждений, от которых умерла Лиля, должна ответить судебно-медицинская экспертиза. Ее назначили в рамках доследственной проверки, которую проводит СК Москвы. Сестры Лили Пироговой намерены добиться возбуждения уголовного дела, так как уверены – кто-то убил ее в собственной квартире и попытался замести следы.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

