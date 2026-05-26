Специальными гостями книжной ярмарки «Китап-Байрам-2026» станут известные писатели и публицисты.

С 28 по 30 мая на Советской площади в Уфе состоится IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Это культурное событие призвано объединить издателей, авторов и, конечно же, читателей со всех уголков России. В четвертый раз подряд в историческом центре столицы Башкирии соберутся любители литературы, живописи и музыки, которые обменяются идеями, найдут интересные книги для семейной библиотеки и примут участие в культурных флешмобах.

Уфимцев и гостей города ждут на Советской площади с 10:00 до 22:00, вход свободный. Возрастных ограничений нет: событие придется по душе любителям искусства всех возрастов. Представляем полную программу мероприятий и список тематических зон Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам-2026».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

По традиции в ходе книжной ярмарки пройдут встречи и автограф-сессии со знаменитыми авторами, многие из которых будут презентовать будущие бестселлеры. Все три дня праздника литературы и искусства будут тематическими: 28 мая посвящено народному единству, 29 мая традиционным семейным ценностям, а 30 мая истории России, памяти и уважению к прошлому.

На главной площадке ярмарки организаторы обещают обширную развлекательную программу. На Советской площади каждый день будут выступать музыканты и писатели, крупнейшие издательства презентуют свои новинки, а всевозможные культурные мероприятия пройдут на 7 тематических площадках. Кроме того, образовательную программу для детей и взрослых представит в этом году Всероссийское общество «Знание».

Почетными гостями ярмарки станут помощник Президента России Владимир Мединский, президент Ассоциации книгоиздателей Константин Чеченев, ответственный секретарь Союза писателей Николай Иванов, народный артист России Сергей Безруков, государственный и общественный деятель Павел Астахов и певица, народная артистка Анита Цой.

ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ

Свои тематические стенды на Советской площади представят крупнейшие издательства и книжные магазины.

Так, например, на площадке магазина «Планета Книги» в 12:00 стартует мастер-класс по скоростному чтению, в том числе и на иностранных языках. В 13:00 посетителей стенда ждет встреча с писательницей и психологом Екатериной Софьиной, через час - с журналистом и писателем Ильей Райхом, а еще чуть позже на вопросы ответит автор и ведущая программы «Куда пойти учиться» Алла Кузьмина. Дискуссия с доктором философских наук Ириной Фроловой в 19:00 закроет программу этой площадки.

На этой же площадке 29 мая пройдут творческие встречи с публицистом Фирдаусой Хазиповой, автором детективов Гульшат Абдеевой, писательницей Еленой Антиповой и автором городского фэнтези Деллой Фокс. Расписание встреч можно узнать у стенда магазина.

30 мая «Планета Книги» организует встречи с семейным психологом Еленой Артюковой, автором бестселлеров на башкирском и русском языках Гульсирой Гайсаровой-Гиззатуллиной, свою новую книгу представит изобретатель и писатель Эдуард Бирдин. Завершит вечер встреча с писательницей Гульназ Султановой.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

На главной сцене для посетителей ярмарки будет представлена широкая развлекательная программа. 28 мая в 13:00 пройдет церемония открытия «Китап-Байрам-2026», а сразу после состоится модный показ «Мода народов России». В 19:30 на сцену выйдет ансамбль имени Файзи Гаскарова и представит зрителям программу «Танцы народов России».

29 мая с 12:30 стартует церемония награждения участников и победителей конкурсов «Проба пера», «Я – читающий», «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан», а также регионального творческого конкурса среди детей-инвалидов «Волшебный мир Аксакова». Там же с 17:30 пройдет гала-концерт студенческой весны БГПУ имени Акмуллы, а в 19:00 на сцену выйдут артисты филармонии и в рамках программы «Голоса Родной земли» будут читать стихи и исполнять песни о Великой Победе.

30 мая на главной сцене с самого утра будут проходить церемонии награждения призеров и победителей творческих конкурсов, а в 19:30 состоится патриотический концерт «Всё для Победы» в исполнении артистов уфимского Русского Драмтеатра.

Все три дня ярмарки «Китап-Байрам-2026» будут завершаться киносеансами под открытым небом, гостям покажут три фильма режиссера Айнура Аскарова: 28 мая «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима, 29 мая «Семья года», а завершит кинопрограмму 30 мая показ фильма «Сестренка».

УЧАСТИЕ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

В этом году впервые в ярмарке «Китап-Байрам» примет участие книжное издательство «Комсомольская правда». Официальный информационный партнер ярмарки - Медиагруппа «Комсомольская правда».

На нашем стенде читатели смогут ознакомиться с ассортиментом популярных и только что вышедших книг самых разных жанров. Это и историко-документальные сборники, и книги военкоров «Комсомолки» Дмитрия Стешина, Александра Коца и Григория Кубатьяна.

Издания в жанре тру-крайм Александра Рогозы «Фишер. По следу зверя» (18+) и новинку «Спесивцев. Мама знает» (18+) посетителям стенда презентует сам автор! Рассказ о ходе расследования, версии о роли семьи, эксклюзивные свидетельства единственного выжившего (он побывал в квартире Спесивцева в 12 лет), показания следователей и экспертов. Каждое раскрытое дело — это не строчка в архиве. Это боль, которая услышана. Предупреждение, что наказание неотвратимо. Только понимая прошлое, мы защищаем будущее. О том, как криминальный обозреватель «Комсомолки» писал эту книгу, он лично расскажет на площадке Деловой шатер в субботу, 30 мая. Начало встречи с автором в 14:00.

Книгу «Первопроходцы Дальнего Востока», рассказывающую об экспедициях, изменивших карту России, представит читателями журналист и писатель, член Русского географического общества Евгений Сазонов. В составе экспедиции от «Комсомольской правды» он повторил некоторые маршруты первопроходцев по Дальнему Востоку, изучил историю открытий и на «Китап-Байрам-2026» он расскажет об этом читателям. 300 лет истории Дальнего Востока в судьбах 22 первопроходцев — от казака Москвитина до писателя Федосеева. Их реальные подвиги — не фантастика: мирным путем они увеличили территорию России вдвое, открыли несметные богатства и покорили труднодоступные земли. Настоящие герои, изменившие карту страны.

Любителям исторического жанра придется по душе бестселлер «Романовы. Преданность и предательство» (16+) Сергея Козлова. Между прочим, нынешним летом выйдет экранизация этого романа. Поклонникам жанра журналистского расследования представят книги Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» (6+), Владимира Губарева «Правда о Чернобыле» (16+), Александра Милкуса «Наш Гагарин» (16+).

На стенде «Комсомольской правды» каждый сможет найти себе книгу по интересам. Популярные издания по психологии и медицине, рукоделию, декору и кулинарии можно будет приобрести по приятным ценам.