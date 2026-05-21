Общество21 мая 2026 14:45

«Пока в вас теплится жизнь – боритесь!»: как лишившийся ног после трагедии Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест на руках

Набиев прокомментировал свой подъем на руках на вершину Эвереста
Павел КРАЙНОВ
Восхождение на Эверест на руках Рустам Набиев из Уфы начал в свой день рождения 13 мая. Фото: соцсети

Несколько лет назад башкирский блогер-колясочник, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, поделился с «КП-Уфа» своей мечтой взойти на самую высокую вершину мира. Тогда Рустам Набиев еще только мечтал, как он покорит Эверест и станет первым человеком в мире, сделавшим это на руках. И вот 20 мая 2026 года этот день настал – простой деревенский парень доказал себе и всему миру, что сила человеческого духа не знает границ.

О том, как первый в мире параальпинист готовился подняться на Эверест и какие трудности преодолел на этом пути, читайте в нашем материале.

ПОДГОТОВКА К ВОСХОЖДЕНИЮ

Прежде чем отправиться к Эвересту, Рустам Набиев проделал огромную подготовительную работу. Для начала написал завещание и закрыл все платежи по кредитам, на всякий случай. 8 апреля он вместе с членами своей команды прилетел в столицу Непала Катманду. Вместе с Иоанном Чечневым из Томска и Романом Абилдаевым из Новороссийска блогер начал длительную подготовку к подъему.

Рустам отправился в столицу Непала 8 апреля. В аэропорту Уфы его провожали дочки и супруга. Фото: соцсети

Сначала Рустам с командой отправились в высокогорный поселок Лукла в Гималаях. Именно оттуда стартует маршрут к самой высокой точке мира. Там команда Набиева почти полтора месяца проходила акклиматизацию: привыкали к разряженному воздуху и холоду, а также поднялись на гору Мера Пик (6476 м). Все эти дни блогер выкладывал посты с фото и видео в соцсетях.

- Коляску я оставляю в гостинице, больше она мне не понадобится. Дальше уже только на своих руках. Ну, с Богом, в наш путь, - обратился Набиев к подписчикам.

По прибытии в поселок Лукла Рустам записал несколько видеороликов, где постарался показать красоты Гималайского хребта. Когда блогер передвигался по улицам поселка на одних руках, с ним произошел, по его словам, знаковый момент.

На улице поселка Лукла Рустама встретила и поцеловала на удачу местная маленькая девочка. Фото: соцсети

- Ко мне подбежала местная девочка лет пяти, обняла меня и поцеловала в лоб. Просто так. Я воспринял это как знак. Как будто Всевышний через нее меня благословил и сказал: «Ты идешь правильно» И, знаете, стало очень спокойно и тепло внутри…

Чтобы подготовиться к восхождению на Эверест, Рустам каждый день преодолевал большие расстояния на руках. Он также побывал в местном святилище, где покрутил молитвенный барабан, выражая тем самым уважение к религии и традициям жителей Непала.

- Здесь нет удобств, нет ровной дороги. Есть только путь и мое решение его пройти, - подписал Набиев видеоролик, где он карабкается вверх на руках.

Затем были постоянные и изнурительные тренировки и подъем на гору Мера Пик – вершину высотой 6476 м. Ее покорение он посвятил своему умершему отцу, которому в тот день должно было исполниться 60 лет.

Перед покорением Эвереста Рустам с командой поднялись на вершину Мера Пик (6476 м). Фото: соцсети

- Его физически нет рядом со мной, но очень верю, что он мной гордится и был рядом со мной на этом пути. Эту вершину я посвящаю его памяти. Очень тебя люблю и скучаю, - написал Рустам после восхождения.

ПОДЪЕМ НА ВЫСОЧАЙШУЮ ТОЧКУ МИРА

13 мая Рустаму Набиеву исполнилось 34 года, и этот день рождения он встретил в базовом лагере, на высоте 5364 метра. В ожидании, когда утихнет буря, на вершине величественной Джомолунгмы, блогер поделился в соцсетях своими впечатлениями.

- Самое невероятное - это то, что я здесь, сейчас. Своими глазами смотрю на эти горы, дышу этим холодным воздухом и стою в месте, о котором когда-то мог только мечтать. Ведь путь от моей первой горы до Эвереста занял больше 5 лет. Да, это далеко не вершина. Но то, что я сейчас нахожусь здесь, уже история для меня. Я приехал сюда не просто полюбоваться видами, а с намерением впервые взойти на вершину мира на одних руках. И да, задача для меня со звездочкой. Настоящий ответ на вопрос «смогу ли» даст только сама гора и маршрут, который уже совсем скоро начнется, - написал Набиев.

Группа альпинистов с командой Набиева едва не выбилась из графика из-за бури на вершине Эвереста. Фото: Рустам Набиев

В тот же день команда Рустама начала подъем. О том, как он переносит сильный холод, страдает от гипоксии из-за разреженного воздуха, карабкается на руках по камням, снегу и льду, он старался рассказывать своим подписчикам, пока была возможность и ловил интернет. В первом лагере альпинистов, на высоте 6100 метров, Рустам записал видео, где рассказал, как на руках преодолел ледопад Кхумба. Это заняло у него 15 часов.

- И это был один из самых тяжелых маршрутов за всю мою альпинистскую жизнь, - поделился Набиев.

Как признался блогер, по пути у него несколько раз возникали мысли о том, что даже до первого лагеря он может не добраться. Но продолжал карабкаться.

- Иногда падал прямо на лед и засыпал от истощения на несколько минут, а потом вставал и шел дальше. 15 часов… Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. Это уже какие-то нечеловеческие нагрузки...

Когда группу Набиева встречали другие альпинисты, они неизменно обращали внимание на него. Кто-то передавал слова поддержки, а кто-то восхищался его силой духа.

Рустам Набиев сразу после преодоления ледопада Кхумба (слева) и на следующий день, после хорошего отдыха. Фото: соцсети

- Когда я дошел до первого лагеря, то впервые позволил себе выплеснуть эмоции. Я просто сел и заплакал от одной мысли: «Как?.. Как я вообще это сделал?». Я плакал не от того, что мне было тяжело, а от того, что я не верил, что все это прошел, - вспоминал блогер.

19 мая его команда вышла на финишную прямую, а днем следующего дня стало известно, что они добрались до вершины.

- 20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь. Оно того стоит! – написал блогер в соцсетях.

Послание от Рустама Набиева из Башкирии с вершины Эвереста. Фото: соцсети

КСТАТИ

Рустам Набиев родился и вырос в Чекмагушевском районе Башкирии. В 2015 году, во время срочной службы в армии в Омске, он стал жертвой страшной трагедии – ночью обрушилось здание казармы, где находились военнослужащие. Набиев провел под завалами 7 часов. Выжил, но лишился обеих ног.

После возвращения домой в инвалидном кресле парень не сдался и начал отстраивать свою жизнь заново. Девушка Индира, которая ждала его с армии, вскоре стала его супругой. Вместе они сейчас воспитывают двоих дочек Софию и Амину и сына Таира, которому нет еще года.

Поначалу Рустам просто вел жизнеутверждающий и мотивирующий блог, а в 2020 году всерьез увлекся параальпинизмом. За без малого шесть лет он, в обычной жизни передвигающийся на инвалидной коляске, на одних руках покорил ряд высочайших вершин планеты. В его послужном списке известный всем жителям Башкирии Иремель (1589 м), пик Любви (2124 м) в Бурятии, Арарат (5137 м), Казбек (5045 м), Килиманджаро (5895 м), высочайшая вершина Южной Америки Аконкагуа (6962 м) и Манаслу (8163 м) в Гималаях.

34-летие Рустам Набиев встретил в базовом лагере Эверест на высоте 5364 метров. Фото: соцсети

Помимо параальпинизма Набиев все эти годы продолжал вести блог и занимался общественной деятельностью. В 2023 году был награжден Орденом Дружбы, а в апреле 2026 года по приглашению Президента Владимира Путина вошел в состав Общественной палаты России. А с сегодняшнего дня в копилке блогера есть уникальный рекорд: Рустам Набиев из Башкирии стал первым человеком в мире, покорившим Эверест на руках.