«Пока в вас теплится жизнь – боритесь!»: как лишившийся ног после трагедии Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест на руках

Восхождение на Эверест на руках Рустам Набиев из Уфы начал в свой день рождения 13 мая. Фото: соцсети

Несколько лет назад башкирский блогер-колясочник, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, поделился с «КП-Уфа» своей мечтой взойти на самую высокую вершину мира. Тогда Рустам Набиев еще только мечтал, как он покорит Эверест и станет первым человеком в мире, сделавшим это на руках. И вот 20 мая 2026 года этот день настал – простой деревенский парень доказал себе и всему миру, что сила человеческого духа не знает границ.

О том, как первый в мире параальпинист готовился подняться на Эверест и какие трудности преодолел на этом пути, читайте в нашем материале.

ПОДГОТОВКА К ВОСХОЖДЕНИЮ

Прежде чем отправиться к Эвересту, Рустам Набиев проделал огромную подготовительную работу. Для начала написал завещание и закрыл все платежи по кредитам, на всякий случай. 8 апреля он вместе с членами своей команды прилетел в столицу Непала Катманду. Вместе с Иоанном Чечневым из Томска и Романом Абилдаевым из Новороссийска блогер начал длительную подготовку к подъему.

Рустам отправился в столицу Непала 8 апреля. В аэропорту Уфы его провожали дочки и супруга.

Сначала Рустам с командой отправились в высокогорный поселок Лукла в Гималаях. Именно оттуда стартует маршрут к самой высокой точке мира. Там команда Набиева почти полтора месяца проходила акклиматизацию: привыкали к разряженному воздуху и холоду, а также поднялись на гору Мера Пик (6476 м). Все эти дни блогер выкладывал посты с фото и видео в соцсетях.

- Коляску я оставляю в гостинице, больше она мне не понадобится. Дальше уже только на своих руках. Ну, с Богом, в наш путь, - обратился Набиев к подписчикам.

По прибытии в поселок Лукла Рустам записал несколько видеороликов, где постарался показать красоты Гималайского хребта. Когда блогер передвигался по улицам поселка на одних руках, с ним произошел, по его словам, знаковый момент.

- Ко мне подбежала местная девочка лет пяти, обняла меня и поцеловала в лоб. Просто так. Я воспринял это как знак. Как будто Всевышний через нее меня благословил и сказал: «Ты идешь правильно» И, знаете, стало очень спокойно и тепло внутри…

Чтобы подготовиться к восхождению на Эверест, Рустам каждый день преодолевал большие расстояния на руках. Он также побывал в местном святилище, где покрутил молитвенный барабан, выражая тем самым уважение к религии и традициям жителей Непала.

- Здесь нет удобств, нет ровной дороги. Есть только путь и мое решение его пройти, - подписал Набиев видеоролик, где он карабкается вверх на руках.

Затем были постоянные и изнурительные тренировки и подъем на гору Мера Пик – вершину высотой 6476 м. Ее покорение он посвятил своему умершему отцу, которому в тот день должно было исполниться 60 лет.

- Его физически нет рядом со мной, но очень верю, что он мной гордится и был рядом со мной на этом пути. Эту вершину я посвящаю его памяти. Очень тебя люблю и скучаю, - написал Рустам после восхождения.

ПОДЪЕМ НА ВЫСОЧАЙШУЮ ТОЧКУ МИРА

13 мая Рустаму Набиеву исполнилось 34 года, и этот день рождения он встретил в базовом лагере, на высоте 5364 метра. В ожидании, когда утихнет буря, на вершине величественной Джомолунгмы, блогер поделился в соцсетях своими впечатлениями.

- Самое невероятное - это то, что я здесь, сейчас. Своими глазами смотрю на эти горы, дышу этим холодным воздухом и стою в месте, о котором когда-то мог только мечтать. Ведь путь от моей первой горы до Эвереста занял больше 5 лет. Да, это далеко не вершина. Но то, что я сейчас нахожусь здесь, уже история для меня. Я приехал сюда не просто полюбоваться видами, а с намерением впервые взойти на вершину мира на одних руках. И да, задача для меня со звездочкой. Настоящий ответ на вопрос «смогу ли» даст только сама гора и маршрут, который уже совсем скоро начнется, - написал Набиев.

В тот же день команда Рустама начала подъем. О том, как он переносит сильный холод, страдает от гипоксии из-за разреженного воздуха, карабкается на руках по камням, снегу и льду, он старался рассказывать своим подписчикам, пока была возможность и ловил интернет. В первом лагере альпинистов, на высоте 6100 метров, Рустам записал видео, где рассказал, как на руках преодолел ледопад Кхумба. Это заняло у него 15 часов.

- И это был один из самых тяжелых маршрутов за всю мою альпинистскую жизнь, - поделился Набиев.

Как признался блогер, по пути у него несколько раз возникали мысли о том, что даже до первого лагеря он может не добраться. Но продолжал карабкаться.

- Иногда падал прямо на лед и засыпал от истощения на несколько минут, а потом вставал и шел дальше. 15 часов… Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. Это уже какие-то нечеловеческие нагрузки...

Когда группу Набиева встречали другие альпинисты, они неизменно обращали внимание на него. Кто-то передавал слова поддержки, а кто-то восхищался его силой духа.

- Когда я дошел до первого лагеря, то впервые позволил себе выплеснуть эмоции. Я просто сел и заплакал от одной мысли: «Как?.. Как я вообще это сделал?». Я плакал не от того, что мне было тяжело, а от того, что я не верил, что все это прошел, - вспоминал блогер.

19 мая его команда вышла на финишную прямую, а днем следующего дня стало известно, что они добрались до вершины.

- 20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь. Оно того стоит! – написал блогер в соцсетях.

КСТАТИ

Рустам Набиев родился и вырос в Чекмагушевском районе Башкирии. В 2015 году, во время срочной службы в армии в Омске, он стал жертвой страшной трагедии – ночью обрушилось здание казармы, где находились военнослужащие. Набиев провел под завалами 7 часов. Выжил, но лишился обеих ног.

После возвращения домой в инвалидном кресле парень не сдался и начал отстраивать свою жизнь заново. Девушка Индира, которая ждала его с армии, вскоре стала его супругой. Вместе они сейчас воспитывают двоих дочек Софию и Амину и сына Таира, которому нет еще года.

Поначалу Рустам просто вел жизнеутверждающий и мотивирующий блог, а в 2020 году всерьез увлекся параальпинизмом. За без малого шесть лет он, в обычной жизни передвигающийся на инвалидной коляске, на одних руках покорил ряд высочайших вершин планеты. В его послужном списке известный всем жителям Башкирии Иремель (1589 м), пик Любви (2124 м) в Бурятии, Арарат (5137 м), Казбек (5045 м), Килиманджаро (5895 м), высочайшая вершина Южной Америки Аконкагуа (6962 м) и Манаслу (8163 м) в Гималаях.

Помимо параальпинизма Набиев все эти годы продолжал вести блог и занимался общественной деятельностью. В 2023 году был награжден Орденом Дружбы, а в апреле 2026 года по приглашению Президента Владимира Путина вошел в состав Общественной палаты России. А с сегодняшнего дня в копилке блогера есть уникальный рекорд: Рустам Набиев из Башкирии стал первым человеком в мире, покорившим Эверест на руках.