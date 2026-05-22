«Не перегружайте мозг новой информацией перед экзаменом»: учитель информатики из Башкирии рассказала, как успешно сдать ЕГЭ

Учитель советует: если вам что-то непонятно на экзамене, переходите к следующему заданию, а еще очень внимательно читайте условия Фото: Алексей БУЛАТОВ.

До начала выпускных экзаменов остались считанные дни. Учитель информатики из Янаула Файруза Бронникова рассказала, как не потерять голову перед ЕГЭ, чем детям поможет бесплатный репетитор в виде нейросети и в чем особенность современных учеников.

«ПОЙДЕШЬ В ПЕДАГОГИКУ – ЭТО ПРЕСТИЖНО»

Файруза Бронникова преподает информатику в лицее имени Героя Советского Союза В.Г. Лоскутова в Янауле. Недавно она вошла в число лидеров Премии Яндекс Учебника, главного конкурса программы профессионального развития «Кадровый резерв».

В профессию Файруза Бронникова пришла в 2000 году.

- Родители решили мою судьбу: «Пойдешь в педагогику - это престижно». Хотя в семье учителей не было, я первая выбрала эту профессию, - говорит педагог.

В профессию Файруза Бронникова пришла в 2000 году. Фото: пресс-служба Яндекс Учебника

После окончания педуниверситета по специальности «Учитель физики и информатики» Файруза поняла, что работать с компьютерами ей нравится больше. Сначала преподавала в вузе - программирование, информационную безопасность, архитектуру ЭВМ. Потом перешла в школу и сразу заметила: информатика - предмет, который никогда не стоит на месте.

- Не то, что 10 лет, а даже 5 лет назад это была совершенно другая информатика, - признается Файруза Ингелевна. - Я готовлю учеников к ЕГЭ, и каждый год нам приходится делать это по-новому. Информатика меняется буквально ежегодно.

Дети тоже меняются, и очень быстро. Поэтому программа постоянно трансформируется.

- Раньше мы больше изучали теорию: как пользоваться компьютером. Я учила детей, как мышкой пользоваться! А сейчас этого нет. Дети приходят уже готовые, и мы больше переходим на программирование, на алгоритмизацию. Меньше времени уделяем аппаратной части.

По словам учителя, главная особенность современных школьников – так называемое «клиповое» мышление.

- Они часто смотрят короткие видео, контент в соцсетях, поэтому воспринимают информацию фрагментами, кусочно. Им сложно долго концентрироваться на одной задаче или читать большой текст. Когда мы были студентами, слушали длинные лекции, по 2-3 пары сидели. Сейчас дети этого не могут.

Поэтому и темп урока приходится менять: за 5 минут объяснять теорию, потом 15 минут выделять на программирование. Потом опять небольшая теория и новый вид задач. Все ради того, чтобы дети долго не сидели на одном месте.

Но у современных школьников есть и сильные стороны.

- Они очень многозадачные, - отмечает Файруза Ингелевна. - Могут сразу несколько дел делать: переписываться в соцсетях и делать домашнюю работу, смотреть телевизор и записывать что-то в тетради. Легко привыкают ко всему новому.

Также дети пользуются нейросетями чаще, чем взрослые. Любят онлайн-тренажеры, интерактивные платформы. Педагог отмечает: дети приходят и сами предлагают: «А вы видели вот этот сервис?». Они более гибкие и быстро адаптируются. Например, при подготовке к ЕГЭ многие работают с Яндекс Учебником — там встроенная нейросеть показывает этапы решения задач, помогая разобраться в материале самостоятельно.

В 2026 году учитель из Янаула вошла в число лидеров Премии Яндекс Учебника. Фото: пресс-служба Яндекс Учебника

7 СОВЕТОВ УЧИТЕЛЯ ПО УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Файруза Бронникова поделилась советами, как подготовиться морально и не потерять баллы на экзаменах

1. Соблюдайте режим

- Нервничают не только ученики, но и учителя. Я, когда отправляю своих детей на экзамен, сама не знаю, куда деться, - признается педагог. - Но можно себя успокоить. Нужен правильный режим: спать ложиться и вставать в одно и то же время, высыпаться.

2. Используйте дыхательные упражнения

- Если что-то не получается, попробуйте дыхательные упражнения. Советую ребятам: сядьте, успокойтесь, закройте глаза, вдох-выдох. Это помогает снять напряжение.

3. Настраивайтесь позитивно

- Рассказываю детям случаи из практики. В прошлом году у меня была девочка, которая на всех пробниках решала на 80 баллов, а ЕГЭ сдала на 47 - просто перенервничала. Пришлось идти на пересдачу, но там она написала уже на 81 балл.

4. Обговаривайте свои переживания

- Общайтесь с родителями, друзьями, учителем о том, что беспокоит. Взрослые по-другому смотрят на экзамены. Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.

5. Не забывайте о физкультуре

- Физические упражнения никогда не навредят. Они помогают снять мышечное напряжение, мозг начинает активнее работать.

6. Не учите ничего нового перед экзаменом

- С утра перед экзаменом не загружайте память. Кто идет на ЕГЭ по информатике, должны были год или два готовиться. Последние недели две нужны только для отработки формата экзамена.

7. Помните: волнение - это нормально

- Выпускники, которые год назад сдавали экзамен, говорят: «Не знаю, почему нервничали. Можно было спокойно пойти и сдать». Это ни к чему, всё это волнение, - успокаивает Файруза Ингелевна.

По словам педагога, нынешние школьники нацелены на многозадачность и легко воспринимают новую информацию Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА САМОМ ЭКЗАМЕНЕ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- Если запаниковали, то оторвитесь от заданий, попейте воды, съешьте шоколадку, подышите. В расслабленном состоянии начните с самых легких задач, потом переходите к сложным, - говорит учитель.

Главное правило - читать задачу минимум три раза:

- Первый раз - общее понимание. Второй раз медленно, выделяем главное. Третий раз перечитываете и решаете, - советует Файруза Бронникова.

Педагог отмечает, что самая распространенная проблема на экзамене - дети плохо читают условия, смотрят по диагонали, ищут знакомые слова и сразу бросаются решать. При этом пропускают главное: что именно нужно написать в ответе.

Вторая частая ошибка - ученики считают в уме. Файруза Ингелевна настаивает: раз калькуляторов на экзамене нет, нужно все вычисления делать на черновике.

- Даже если что-то пойдет не так, всегда есть возможность пересдать, поступить в колледж, подготовиться еще год. ЕГЭ - это не конец жизни, - напоминает учитель.

