Первый шаг в карьере: «Башнефть» провела олимпиаду для школьников

Олимпиада состоялась на базе УГНТУ при поддержке «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»). Фото: Максим Чегодаев

В Уфе подвели итоги открытой олимпиады для школьников, которая прошла на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета при поддержке ПАО АНК «Башнефть» (входящей в структуру НК «Роснефть»). Интеллектуальное состязание вызвало небывалый ажиотаж среди старшеклассников: в этом году оно собрало более 500 учеников 10-11 классов со всей республики, что в пять раз превысило показатели прошлого года.

Популярность олимпиады легко объяснима, ведь для будущих выпускников победа или призовое место – это не просто престижный диплом, а вполне осязаемые бонусы при поступлении, включая дополнительные баллы к ЕГЭ, которые нередко становятся решающими при поступлении на бюджет.

– Бывает так, что абитуриенту не хватает буквально одного-двух баллов. И олимпиада дает возможность повысить свои шансы на успех, – рассказал декан горно-нефтяного факультета УГНТУ Фарит Янгиров.

Для многих школьников олимпиада стала возможностью впервые познакомиться с университетской средой и будущей профессией. Фото: Ильшат Ахметов

РЕАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ВМЕСТО СУХОЙ ТЕОРИИ

Старшеклассники проверили свои силы в рамках химико-математического и физико-математического профилей. Конкурсные задания не были стандартными тестами: эксперты и преподаватели разработали их на основе реальных производственных задач нефтегазового сектора.

Одиннадцатиклассник из уфимского лицея №153 Батыр Шакиров, ставший одним из победителей, признался, что задачи оказались по-хорошему азартными.

– По физике запомнилась сложная задача на кинематику с мотоциклистами, а по математике – про ежика, который бежал к норе сквозь туман. Большинство заданий были решаемыми, уровня практического ЕГЭ, к которому я сейчас активно готовлюсь, – поделился молодой человек.

Дипломы победителей для школьников стали своего рода «персональным приглашением» связать свою жизнь с нефтяной промышленностью. Фото: Максим Чегодаев

Для многих участников олимпиада стала возможностью впервые познакомиться с университетской средой и будущей профессией. Помимо решения задач, школьников и их родителей пригласили на экскурсии по лабораториям, научным центрам и профильным аудиториям вуза.

– Для детей это очень важно, потому что для многих оказаться в стенах вуза – впервые, – отметила представитель кадрового блока «Башнефти» Татьяна Гарипова. – Это своеобразная адаптация учеников к университету.

БЕСШОВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Проведение подобной олимпиады – часть долгосрочной и комплексной стратегии по работе с талантливой молодежью. Первый заместитель министра просвещения Башкирии Светлана Антипина считает, что проекты такого рода развивают бесшовную систему образования – когда ребенок еще со школы видит связь между учебой, вузом и будущей работой.

– Ребенок получает качественное образование и уверенность в завтрашнем дне, родитель – спокойствие за своего ребенка, вуз – мотивированного абитуриента, а работодатель – профессиональные кадры, – подчеркнула чиновница.

Победителям олимпиады дипломы вручали не просто как знак отличия – руководитель кадрового блока «Башнефти» Эльмир Ульданов назвал их «персональным приглашением в компанию».

Старшеклассники проверили свои силы в рамках химико-математического и физико-математического профилей. Фото: Ильшат Ахметов

– Мы хотим работать с талантливой и перспективной молодежью. Не за горами тот день, когда вы, молодые ребята, станете у руля наших предприятий, заводов и будете создавать мощь и силу нашей Родины. Когда вы закончите учебу, мы будем ждать вас с большим нетерпением, – обратился он к победителям.

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Компания ведет добычу не только в Башкирии, но и в ХМАО-Югре, Ненецком округе и Татарстане. УГНТУ является ключевым партнером компании: более половины сотрудников – выпускники этого университета. В 2025 году 68 школьников республики стали учащимися «Роснефть-классов». Кроме того, на базе вуза работают семь корпоративных групп по основным технологическим и геологическим направлениям.