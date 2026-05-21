«Это стимул работать над собой»: художница с ДЦП рассказала, как диагноз пробудил в ней любовь к творчеству

Фотосессии для Ди Хведелидзе – способ самовыражения и заявить о себе миру. Фото: Татьяна Рязапова

Уфимская художница, модель и блогер Ди Хведелидзе давно известна в творческих кругах. Ее картины отличаются особой теплотой и жизнерадостностью. При этом у Ди есть особенность – у нее ДЦП, но диагноз не стал приговором, а напротив – подарил веру в себя и пробудил любовь к творчеству. О том, с чего началось ее увлечение и с какими трудностями приходится сталкиваться, Ди Хведелидзе рассказала «КП-Уфа».

НЕ ПРОСТО ХОББИ, А ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ

Диане Хведелидзе (в жизни девушка просит называть ее творческим псевдонимом – Ди) 23 года. В 7 месяцев ей поставили диагноз ДЦП, связанный с травмой при родах. Родители и врачи сделали все возможное, но надежды на то, что девочка когда-нибудь сможет ходить, не было. Ди признается – изначально было очень сложно, как физически, так и психологически. Казалось, что многое из того, что доступно другим, для нее закрыто навсегда.

– Но один хороший и очень дорогой человек показал мне, что все возможно, и я начала меняться, - рассказывает Ди. - Сейчас я понимаю, что ДЦП - это стимул работать над собой и показывать другим, что можно свободно и счастливо жить вне ограничений и проявляться в творчестве.

Увлечение рисованием началось четыре года назад. Как говорит Ди, это не просто хобби, а отражение ее души и способ разговаривать с миром.

– Я увидела информацию о сборе средств на операцию для девочки с ДЦП. Решила нарисовать картину и продать ее на аукционе в своих соцсетях. Но так как мои руки не могли держать кисть из-за спастики, я решила приклеить кисточку к щеке медицинским тейпом и рисовать так.

Картина получилась, аукцион провели, а Ди поняла, что рисование – это то, в чем она может раскрыться.

Таким необычным способом – приклеенной к щеке кисточкой – художница создала более 60 картин, которые нашли своих хозяев в городах России и за границей. А потом девушка решила попробовать рисовать пальцами.

Когда руку удалось разработать от спастики, Ди начала рисовать пальцами, Фото: личный архив героини публикации

– Моя правая рука была сильно скована из-за спастики и произвольных движений. Раньше я не могла ею управлять. А сейчас, благодаря восстановительным упражнениям, я разрабатываю эту руку и уже нарисовала первую картину. Она получилась такой красивой, что я расплакалась от счастья!

Работает художница в стиле абстракционизма, а все ее картины – о безусловной любви, желании двигаться вперед, об откровенности в отношениях с жизнью и с самим собой. Раньше Ди решала заранее, какой смысл должен быть в картине, но потом поняла, что, планируя результат, она ограничивает себя.

– Сейчас я позволяю себе быть абсолютно свободной художницей-хулиганкой, которая исследует свои физические возможности, экспериментирует с цветами, формами и красками. Мои картины стали ярче, глубже, живее.

Больше года назад Ди начала участвовать в художественных выставках. Первая прошла в Челябинске: о талантливой художнице узнала основатель галереи «Арт без границ» Ирина Галина и пригласила выставить свои работы. Затем Ди приняла участие в масштабном фестивале «Море внутри» в Светлогорске. А в январе 2026 года ее картины появились на выставке-фестивале «Лабиринт» в Уфе. Ее Ди впервые в жизни посетила лично.

– Было очень волнительно и приятно находиться среди творческих людей и показать свои работы! Особенно ценно было видеть, как люди рассматривают мои картины и фотографируют. В этот момент я почувствовала себя абсолютно счастливым человеком!

ФОТОСЕССИИ КАК СПОСОБ РАСКРЫТЬ ВНУТРЕННЕЕ «Я»

С детства Ди мечтала быть фотомоделью, а в 2021 году эта сбылась. Ди попробовала себя в роли модели для московского бренда одежды. Фотографом стал Роман Филиппов (тот самый, который впервые рассказал миру о Юре-дворнике – Ред.). А чуть позже девушка познакомилась с уфимским фотографом Татьяной Рязаповой, которая стала впоследствии очень близким человеком.

Фотосессия для московского бренда одежды City Hiro. Фото: Роман Филиппов

– Мы с Татьяной уже 3 года дружим, снимаем в фотостудиях и у нее дома. Сами придумываем образы и воплощаем их в жизнь. Обожаю нашу атмосферу во время съемок и общения! Фотосессия для меня – это способ познания и раскрытия физических возможностей, внутреннего «я» и женственности, которая скрывалась под оболочкой ДЦП.

ГЛАВНОЕ – ПРОДОЛЖАТЬ ИДТИ

Как у любого творческого человека, у Ди случались и кризисы. Но девушка - боец с рождения, ей помогает любовь к жизни, близким людям и творчеству. А еще понимание, что каждая непростая ситуация, даже безвыходная на первый взгляд, имеет решение. Главное - продолжать идти.

– Было несколько случаев, когда я хотела все бросить навсегда. Например, история с картиной, на которой я изобразила силуэт тела девочки с ДЦП. Мне хотелось передать то, что чувствует человек с этим диагнозом: скованность, непроизвольные движения и невозможность ощутить легкость и свободу в действиях.

Однако в соцсетях на Ди посыпались негативные комментарии. Люди говорили, что картина пошлая и что человек с ДЦП не должен рисовать такие откровенные рисунки. Нервы сдали – Ди удалила все свои страницы и перестала рисовать.

– Это продлилось примерно полгода. Но однажды мой друг сказал: «Прячась от других, ты прячешься от своего потенциала, самой себя и жизни». Я поняла, что он прав! Я просто испугалась собственных возможностей и смелости делать то, чего другие боятся. В итоге я завела новую страницу в соцсетях и свою творческую группу, где начала выставлять картины и делиться своими мыслями. Люди вновь стали интересоваться моим творчеством, приглашать на выставки и фестивали. А та, картина, которая вызвала волну негатива, кстати, сейчас висит в Нижневартовском государственном университете.

ЧЕLOVEКИ БЕЗ LOVE ПРОСТО ЧЕКИ

– Однажды я села рисовать, чтобы создать абстракцию для себя, - вспоминает художница. - В итоге нарисовала картину-цитату и написала на ней фразу, которая случайно пришла в голову: «Чеloveки без love просто чеки». Получилось здорово!

Когда Ди выложила эту картину у себя на странице, к ней обратился друг, который сам пишет и исполняет песни – Dialect. Он предложил сделать фото картины обложкой своего предстоящего трека «Кто ты».

– Это было моей огромной мечтой - оставить свой небольшой след в истории музыки! Особенно, с таким красивым текстом в песне, который тронул мою душу!

Через месяц на всех музыкальных площадках появился трек с обложкой картины Ди. Но на этом история не закончилась. Благодаря этой работе, художница встретилась с уфимским хип-хоп художником по имени Aiwar, с которым давно мечтала познакомиться. Ему понравилась картина, и он захотел ее приобрести.

– Я решила подарить ее Айвару от чистого сердца. Мы с ним встретились и обменялись подарками. Это было незабываемо и очень мило!

«ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Помимо рисования и участия в фотосессиях, у Ди еще много интересов. Она ведет блог, где делится своими мыслями, картинами и фотографиями со съемок. Иногда снимает ролики под диалоги из фильмов, играет в шашки и любит боксировать в перчатках, выбрасывая негативные эмоции. Играет в футбол дома на коленках и осваивает синтезатор. А недавно открыла для себя нейросети и написала несколько музыкальных композиций.

– Еще я обожаю делать то, что раньше не могла. Например, мыть посуду, пылесосить, гладить белье, самостоятельно есть, одеваться, гулять во дворе с помощью ходунков. Это очень влияет на мое представление о себе и человеческих возможностях. В такие моменты понимаешь, что становишься совершенно другой личностью, сильной и самостоятельной.

В дальнейших планах у Ди – развиваться в творчестве, создать коллекцию картин и сделать персональную выставку в Уфе. А также расти в качестве модели: сотрудничать с брендами, фотографами и агентствами.

– И в целом хочу просто быть счастливым человеком. Хочу следовать зову своего сердца и делать то, что когда-то было невозможным!

