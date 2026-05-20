Пока мама лежала в больнице после семейного скандала, умер её 3-месячный малыш, оставшийся под присмотром отца

28-летняя уфимка угодила в больницу после того, как ее жестоко избил 35-летний муж.

На днях в уфимском микрорайоне Инорс в многодетной семье умер трехмесячный ребенок. По предварительным данным, родившийся в конце января мальчик в этот момент находился под присмотром отца. Он же и обнаружил тело и вызвал скорую помощь, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Причины и обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи. Что известно о семейной драме, читайте в нашем материале.

НА УЧЕТЕ ИЗ-ЗА ПОБОЕВ

Как удалось узнать «КП-Уфа», родители малыша – 35-летний Олег и 28-летняя Ирина Ивановы (имена изменены – Ред). Супруги поженились три года назад и жили вместе на съемной квартире на улице Лесунова вместе с 7-летней дочкой Ирины от первого брака и общими детьми – двухлетней девочкой и 3-месячным мальчиком. По данным нашего источника, знакомого с ситуацией, у младшего сына с самого рождения были проблемы со здоровьем, он постоянно болел.

В семье часто возникали конфликты, из-за чего Ивановы состояли на учете. Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Изначально семья Ивановых состояла на учете как неблагополучная. Их периодически навещали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Недавно местные власти решили, что теперь уже многодетные мама и папа исправились, и статус этот с них сняли. Однако Олег и Ирина состояли на учете и в полиции – соседи часто жаловались, когда молодые выясняли отношения.

Полицейские периодически проводили с семейством профилактические беседы, поскольку Олег часто злоупотреблял спиртным и поднимал руку на жену. Женщину неоднократно увозили в больницу, но она все равно возвращалась к супругу.

ПОКА МАМА БЫЛА В БОЛЬНИЦЕ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», в тот день, когда скончался трехмесячный малыш, его мама лежала в больнице с переломом ребер. По данным собственного источника, 13 мая Ирину увезли на скорой после того, как Олег жестоко ее избил. Спустя три дня она узнала, что ее сын перестал дышать.

- Жена в больнице лежала, а отец с детьми дома оставался. По его словам, в тот день покормил ребенка и спать уложил, а тот потом не проснулся. Отец вызвал скорую помощь, а медики уже позвонили в полицию. Когда приехали сотрудники, он в состоянии опьянения находился, говорил, что не понимает или не помнит, что произошло, - рассказывает наш источник.

Ирина до встречи с Олегом одна воспитывала дочку. В браке с ним у них родилось еще двое детей. Фото: собственный источник «КП-Уфа»

По одной из версий, Олег находился в длительном запое, в ходе которого переломал супруге ребра, а когда ее увезли на скорой -продолжил пить. И это несмотря на то, что в квартире вместе с ним находились трое маленьких детей.

Теперь в причинах смерти ребенка разбираются следователи. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Ребенок мог умереть и от болезни, у него с рождения проблемы со здоровьем были. Экспертиза покажет причину, - говорит собственный источник «КП-Уфа».

МАМА СНОВА В БОЛЬНИЦЕ, ПАПА АРЕСТОВАН

Как сообщает наш источник, Ирину выписали из больницы на следующий день после обнаружения тела ее младшего ребенка. А еще примерно через сутки ее вновь доставили в больницу на скорой помощи с сотрясением мозга. Правда, вызывали медиков уже на другой адрес – вероятно, женщина не стала возвращаться на съемную квартиру, где жила с Олегом. Во второй раз за неделю Ирина попала в больницу с травмой головы, хотя, возможно, она была и раньше. Просто обострилась травма, нанесенная ей еще 13 мая.

Самого Олега за избиение жены арестовали 20 мая. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уфимца отправили в СИЗО, где он будет находиться как минимум до 17 июня.

- Мужчина дома в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры умышленно нанес множественные телесные повреждения своей супруге. Удары наносились руками и ногами, чем причинил тяжкий вред здоровью в виде перелома ребер и левостороннего пневмоторакса, - говорится в сообщении.

20 мая Олега обвинили в жестоком избиении супруги и отправили дожидаться суда в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

К слову, сама Ирина Иванова несколько лет назад тоже успела побывать на скамье подсудимых. В 2021 году, еще до отношений с Олегом, ее осудили за нанесение тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Все произошло во время алкогольного застолья: к её прежнему молодому человеку пришел друг, который сильно выпил и стал конфликтовать с хозяевами. Когда Ирина мыла посуду на кухне, он стал кричать на нее и хватать, требуя вернуть долг ее сожителя. Женщина ударила его ножом, который достала из раковины. Нерадивый гость выжил, его откачали медики бригады скорой помощи. А женщину в последствии приговорили к трем годам условно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и наличие ребенка, у которого, как говорится в суде, на тот момент была инвалидность.

