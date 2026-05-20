Пока мама лежала в больнице после семейного скандала, умер её 3-месячный малыш, оставшийся под присмотром отца

На днях в уфимском микрорайоне Инорс в многодетной семье умер трехмесячный ребенок. По предварительным данным, родившийся в конце января мальчик в этот момент находился под присмотром отца. Он же и обнаружил тело и вызвал скорую помощь, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Причины и обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи. Что известно о семейной драме, читайте в нашем материале.
НА УЧЕТЕ ИЗ-ЗА ПОБОЕВ
Как удалось узнать «КП-Уфа», родители малыша – 35-летний Олег и 28-летняя Ирина Ивановы (имена изменены – Ред). Супруги поженились три года назад и жили вместе на съемной квартире на улице Лесунова вместе с 7-летней дочкой Ирины от первого брака и общими детьми – двухлетней девочкой и 3-месячным мальчиком. По данным нашего источника, знакомого с ситуацией, у младшего сына с самого рождения были проблемы со здоровьем, он постоянно болел.
Изначально семья Ивановых состояла на учете как неблагополучная. Их периодически навещали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Недавно местные власти решили, что теперь уже многодетные мама и папа исправились, и статус этот с них сняли. Однако Олег и Ирина состояли на учете и в полиции – соседи часто жаловались, когда молодые выясняли отношения.
Полицейские периодически проводили с семейством профилактические беседы, поскольку Олег часто злоупотреблял спиртным и поднимал руку на жену. Женщину неоднократно увозили в больницу, но она все равно возвращалась к супругу.
ПОКА МАМА БЫЛА В БОЛЬНИЦЕ
Как удалось выяснить «КП-Уфа», в тот день, когда скончался трехмесячный малыш, его мама лежала в больнице с переломом ребер. По данным собственного источника, 13 мая Ирину увезли на скорой после того, как Олег жестоко ее избил. Спустя три дня она узнала, что ее сын перестал дышать.
- Жена в больнице лежала, а отец с детьми дома оставался. По его словам, в тот день покормил ребенка и спать уложил, а тот потом не проснулся. Отец вызвал скорую помощь, а медики уже позвонили в полицию. Когда приехали сотрудники, он в состоянии опьянения находился, говорил, что не понимает или не помнит, что произошло, - рассказывает наш источник.
По одной из версий, Олег находился в длительном запое, в ходе которого переломал супруге ребра, а когда ее увезли на скорой -продолжил пить. И это несмотря на то, что в квартире вместе с ним находились трое маленьких детей.
Теперь в причинах смерти ребенка разбираются следователи. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
- Ребенок мог умереть и от болезни, у него с рождения проблемы со здоровьем были. Экспертиза покажет причину, - говорит собственный источник «КП-Уфа».
МАМА СНОВА В БОЛЬНИЦЕ, ПАПА АРЕСТОВАН
Как сообщает наш источник, Ирину выписали из больницы на следующий день после обнаружения тела ее младшего ребенка. А еще примерно через сутки ее вновь доставили в больницу на скорой помощи с сотрясением мозга. Правда, вызывали медиков уже на другой адрес – вероятно, женщина не стала возвращаться на съемную квартиру, где жила с Олегом. Во второй раз за неделю Ирина попала в больницу с травмой головы, хотя, возможно, она была и раньше. Просто обострилась травма, нанесенная ей еще 13 мая.
Самого Олега за избиение жены арестовали 20 мая. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уфимца отправили в СИЗО, где он будет находиться как минимум до 17 июня.
- Мужчина дома в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры умышленно нанес множественные телесные повреждения своей супруге. Удары наносились руками и ногами, чем причинил тяжкий вред здоровью в виде перелома ребер и левостороннего пневмоторакса, - говорится в сообщении.
К слову, сама Ирина Иванова несколько лет назад тоже успела побывать на скамье подсудимых. В 2021 году, еще до отношений с Олегом, ее осудили за нанесение тяжких телесных повреждений с применением оружия.
Все произошло во время алкогольного застолья: к её прежнему молодому человеку пришел друг, который сильно выпил и стал конфликтовать с хозяевами. Когда Ирина мыла посуду на кухне, он стал кричать на нее и хватать, требуя вернуть долг ее сожителя. Женщина ударила его ножом, который достала из раковины. Нерадивый гость выжил, его откачали медики бригады скорой помощи. А женщину в последствии приговорили к трем годам условно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и наличие ребенка, у которого, как говорится в суде, на тот момент была инвалидность.
