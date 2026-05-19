В правительстве подвели итоги экологической акции «Зеленая Башкирия»

В мероприятии приняли участие волонтеры, представители организаций и жители республики

В республике завершился весенний этап экологической акции «Зеленая Башкирия». По итогам мероприятия на оперативном совещании в правительстве отчитался министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

Так, в ходе акции в регионе высадили 83 тематические аллеи. Две из них появились в городе Октябрьский: Аллея большой и дружной семьи и Аллея в честь 80-летия города. В Туймазах открыли аллею в память о тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В селе Бельское (Стерлитамакский район) сделали Аллею памяти героев — участников специальной военной операции, а в Нефтекамске расширили аллею Трудовой Славы. Озеленилась и Уфа – здесь высадили 320 деревьев-крупномеров и 684 декоративных кустарника, а также заложили 10 тематических аллей. Всего в акции «Зеленая Башкирия» приняли участие больше 65 тысяч человек, включая 4 тысячи волонтеров и 3,5 тысячи организаций с использованием 1283 единицы техники.

Параллельно с «Зеленой Башкирией» в регионе прошла международная акция «Сад памяти». Ее ежегодно проводят по поручению президента России Владимира Путина и для поддержки федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В республике мероприятия акции прошли на 260 площадках. По количеству таких площадок Башкирия вошла в тройку лидеров среди всех регионов Приволжского федерального округа. Всего участники акции высадили более 2 миллионов саженцев и сеянцев на общей площади более 600 гектаров. В мероприятиях участвовали более 117 тысяч человек.

Главной площадкой акции «Сад памяти» стала территория возле села Байгильдино в Нуримановском районе, где высадили 8 тысяч сеянцев сосны, липы и ясеня. Этот массив назвали «Лес Героев» — в честь защитников Отечества.

В свою очередь Радий Хабиров подчеркнул, что очень важно высаживать леса больше, чем используется в хозяйстве. И этот принцип необходимо соблюдать в дальнейшем.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ?

Еще одной темой для обсуждения стало санаторное оздоровление для участников специальной военной операции. С 2023 года в республиканских здравницах уже прошли лечение и реабилитацию больше 9,5 тысячи участников СВО и членов их семей. В 2026 году на эти цели из бюджета республики выделили 66,5 млн рублей.

Как сообщила в своем докладе министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, все 8 санаториев, которыми владеет республика, входят в список 100 лучших здравниц России. Общий коечный фонд составляет больше 3,3 тысячи мест. С 2021 года эти здравницы выбрали для отдыха более 405 тысяч человек – среди них не только жители Башкирии, но и гости из соседних регионов и других стран. Доход санаториев за 2025 год составил около 7 миллиардов рублей, что на 11 процентов больше, чем в 2024-м.

– Мы инвестировали в современное медицинское оборудование, внедрили уникальные восстановительные программы, переосмыслили инфраструктуру и сервис под запрос активной и требовательной аудитории. Общий объём инвестиций в основной капитал вырос на 22 процента – до 786,6 млн рублей, – отметила Наталья Полянская.

Также вице-премьер сообщила, что в 2027 году Уфа примет Всероссийский форум «Здравница». На одной площадке соберутся ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела из 26 стран.

- У нас очень много планов, мы готовимся, нам нужно поднять имидж санаториев, привлекательность для других субъектов. Поэтому готовы работать дальше, - заявила Наталья Полянская.

