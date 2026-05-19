«Я не хочу терять свои глаза»: уфимка полностью ослепла после процедуры в частной клинике

Альбина Михайлова из Уфы два с половиной года назад внезапно ослепла после медицинской процедуры. В своей инвалидности она винит врача частной клиники. Фото: личный архив героини публикации

Два с половиной года назад жизнь мамы двоих детей из Уфы Альбины Михайловой изменилась навсегда. Осенью 2023 года она пришла на прием к неврологу в частную клинику с жалобами на боли в шее. Ей диагностировали остеохондроз и предложили пройти плазмотерапию. Вот только специалист поторопился: не назначил дополнительные анализы и сделал женщине четыре укола с плазмой из ее же крови. Спустя всего пару месяцев Альбина полностью ослепла.

Сегодня 36-летняя уфимка учится жить в полной темноте и все еще надеется, что за ее инвалидность либо врач-невролог, либо руководство частной клиники понесут наказание. Свою историю болезни и борьбы за справедливость она рассказала «КП-Уфа».

«Я НЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ СВОИ ГЛАЗА»

Как вспоминает Альбина, еще три года назад жизнь у нее складывалась вполне удачно. Сын-подросток учился в старшей школе, дочка Юлианна пошла в первый класс, был свой небольшой бизнес по ремонту гаджетов.

В ноябре 2023 года у Михайловой внезапно стала болеть шея, и она пошла на прием к врачу-неврологу. Попасть в государственную поликлинику не смогла и обратилась в частную – боль была настолько сильной, что терпеть уже было невозможно.

- Называлось учреждение просто - «Республиканская клиника». На улице Гагарина находилась. Сейчас она уже закрылась, насколько нам известно. Там врач-невролог поставил мне диагноз шейный остеохондроз и предложил процедуру – плазмотерапию. Извлекают плазму из моей же крови и делают уколы в шейный отдел, всего четыре инъекции. А сам ни анализов не назначил, чтобы выявить противопоказания, ни анамнез не составил, - вспоминает Альбина.

Всего несколько лет назад Альбина и не думала, что станет носить солнцезащитные очки вовсе не для красоты. Фото: личный архив героини публикации

На следующий день после укола у женщины резко поднялась температура, а еще через день началось помутнение в глазах. Она сразу обратилась к специалистам, но поставить ей точный диагноз тогда так и не смогли. Время шло, зрение падало, а что с ней происходит, никто объяснить не мог. Альбина считает, что с самого начала медики выбрали неправильную тактику лечения, и драгоценное время было упущено.

- Как только с глазами плохо стало, я начала по офтальмологам бегать, попала в уфимский НИИ глазных болезней. Они осмотрели меня и отправили лечить вообще носовые пазухи. Это как получается, что я теряю зрение, а меня отправляют лечить нос? – возмущается Альбина Михайлова.

После заключения в НИИ глазных болезней, где было указано, что у Альбины нет ни глаукомы, ни отслоения сетчатки, ее положили в 21-ю больницу. Сначала в ЛОР-отделение, потом перевели в неврологию. Оттуда она выписалась полностью слепая.

- Врачи разговаривали между собой на консилиуме и говорили: «А что писать в анамнезе?», - вспоминает уфимка.

Несмотря на усилия врачей, спасти зрение так и не удалось. 29 ноября 2023 года уже в другой больнице Альбине Михайловой поставили окончательный диагноз: атрофия зрительного нерва. На днях она снова побывала на приеме у офтальмолога и там ей сообщили страшную новость: началась субатрофия глазных яблок. Если в ближайшее время не будет найдено нужное лечение, то скоро ей могут удалить оба глаза.

Как говорит сама 36-летняя мама двоих детей, сдаваться после потери зрения она не собирается. Фото: личный архив героини публикации

- Субатрофию лечат, но почему-то никто из врачей никакую тактику не предлагает. Наверное, потому что я уже и так не вижу, то есть смысла будто и нет... Я не хочу терять свои глаза. Их придется заменять на импланты, а это операции и стресс. Никто не знает, что мне делать дальше, - говорит Альбина.

«ХОЧУ СНОВА ГУЛЯТЬ С ТОБОЙ, МАМОЧКА»

Полностью потеряв зрение, мама двоих детей не впала в отчаяние. Она прошла курсы медицинского массажа и теперь принимает клиентов на дому. На сегодняшний день она вынуждена почти все время проводить в четырех стенах своей квартиры. В быту уфимке помогают 18-летний сын и 10-летняя дочка. Для нее инвалидность мамы стала самым настоящим ударом.

- Дочка тяжело это восприняла. Раньше я хоть и работала на двух работах, но всегда находила время чтобы с ней время провести. Мы очень любили с ней вместе кататься на машине вечерами. Заберу ее из садика - и поехали по Уфе. Сейчас она это вспоминает и говорит: «Я так хочу снова гулять с тобой, мамочка», - говорит Альбина.

Женщина пока еще не научилась ходить с тростью и без посторонней помощи передвигаться не может.

- Бывает в неделю один-два раза выхожу на улицу и то, если меня выводят дети. Сын в колледже учится, он только вечерами может помогать, - говорит Альбина.

10-летняя дочка Альбины стала ее глазами и надежной опорой. Фото: личный архив героини публикации

По словам уфимки, она очень хочет научиться жить по-новому, чтобы наконец-то осуществить мечту дочки.

- До всего этого мы с ней планы строили, мечтали побывать в Китае. Я успела даже загранпаспорт получить, как раз перед самой процедурой, - вздыхает женщина.

ПУБЛИЧНАЯ ОГЛАСКА

Когда Альбина начала терять зрение, она написала заявление в правоохранительные органы с требованием разобраться. Но за два года получила лишь множество отписок. Собирать документы и ходить по инстанциям ей помогал бывший супруг Юрий. Он взял на себя все заботы по составлению заявлений и жалоб в попытке добиться справедливости.

Время шло, а результата не было: даже необходимые в таких случаях судебно-медицинские экспертизы не были назначены. Тот самый невролог, проводивший процедуру плазмотерапии, теперь работает в другой частной клинике и вину полностью отрицает. Недавно истекли сроки привлечения его к уголовной ответственности. Отчаявшись, Альбина Михайлова обратилась в СМИ, и недавно ее историю показали на федеральном телеканале.

- Я считаю, что все это время над нами буквально издевались и пытались закрыть дело быстрее. Мы обнаружили, что у меня из медкарты кто-то вырвал несколько страниц. Только после публикации стали звонить следователи, а до этого везде просто закрыты были двери, - возмущается женщина.

Вместе с бывшим мужем Альбина Михайлова теперь ходят по всевозможным инстанциям, чтобы добиться справедливости. Фото: НТВ

Пока полной уверенности в том, что Альбина потеряла зрение в результате процедуры плазмотерапии нет. Однако врач-невролог Вероника Лобанок в своем комментарии для телеканала НТВ отмечает, что такое вполне возможно.

- При проведении плазмотерапии могут быть серьезные последствия, в том числе полная слепота. Если специалист не собрал качественно анамнез, не провел достаточный осмотр, не выявил противопоказаний. Возможно, быстро ввели плазму, и под высоким давлением мог возникнуть тромб, который с током крови образовал некроз и гибель зрительного нерва. Что привело к слепоте, - говорит врач-невролог.

ОФИЦИАЛЬНО

После публикации истории в СМИ было возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественной медицинской помощи. Его расследованием занимается МВД Башкирии. А еще чуть позже к делу подключился и Следственный комитет. Он ходатайствовал о передаче материалов в свое производство. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.