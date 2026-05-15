«Хочется под старость лет пожить по-человечески. А вот это – разве жизнь?»: супруги почти полвека ждут, когда их расселят из дома-развалюхи

Дом на улице Запотоцкого был построен еще в 1907 году. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

В центре Уфы рядом с парком имени Якутова давно красуются элитные высотки, с благоустроенными территориями, просторными парковками и террасами. А буквально через дорогу жители деревянного барака до сих пор носят воду с колонки и подпирают потолок в квартире, чтобы он ночью не рухнул им на голову. В таких условиях уже 46 лет живут супруги Наиль и Нина Баишевы. Сейчас им уже по 74 года, силы давно не те, но деваться некуда. О том, почему старый дом не расселяют и не сносят и как выживать пенсионерам в столь тяжелых условиях, они рассказали «КП-Уфа».

«ДОМ СКОРО СНЕСУТ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ»

Квартиру в доме на улице Запотоцкого (аккурат напротив инфекционной больницы) Наиль Баишев купил в 1980 году. Бывший владелец тогда успокоил – «Дом скоро снесут, не переживайте».

Через старенькое крылечко сначала попадаешь в сени, а оттуда - в квартиру. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

– Когда мы с мужем начинали тут жить, думали, что временно, буквально на пару лет. А прошло уже 40 с лишним, - грустно вздыхает Нина. - По улице через дорогу давно снесли дома, построили высотный ЖК, а наши халупы так и стоят.

Одноэтажный деревянный дом, в котором живут супруги был построен аж в 1907 году. Раньше он якобы принадлежал какому-то купцу, а потом его переделали в многоквартирный. Заходя внутрь, прямо с крыльца попадаешь в сени. Несколько лет назад супруги оборудовали тут летний туалет, но поздней зимой и осенью он замерзает и пользоваться им невозможно. Обычный туалет находится во дворе, а вход в квартиру – только с улицы. Чтобы до него дойти, нужно одеться, выйти, дойти до калитки и пройти вглубь двора. И это в центре города-миллионника! Для пенсионеров – это целое путешествие, которое в пожилом возрасте дается очень тяжело. Тем более, сейчас, когда в доме почти никто не живет, а двор весь зарос и похож на джунгли.

Добраться до уличного туалета - целое путешествие, особенно летом, когда двор зарос кустами. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

За сенями располагается маленькая прихожая. Внутри самой квартиры аккуратно и чисто, видно, что жильцы всеми силами стараются создать уют, несмотря на условия. Потолок протекает во время сильных дождей, по стенам на обоях видны разводы. Раньше супруг Нины постоянно ремонтировал крышу, перестилал. На какое-то время помогало, а потом снова начинало течь. Сейчас такие работы пенсионеру не по плечу – тяжело.

Зимой во время снегопадов весь снег ложится большой шапкой на крышу. Глянешь со стороны – словно сказочная картинка. Деревянный домик, пушистый снег, из трубы дымок идет. А в реальности это создает большие трудности жильцам. Снег мокрый и тяжелый, под его весом крыша проваливается, а когда начинает подтаивать – течет. На потолке то тут, то там видны деревянные конструкции-подпорки.

Потолки придерживают подпорки, чтобы их не проломило снегом зимой. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

— Раньше каждую зиму муж сам залезал на крышу и счищал снег, - рассказывает Нина. - Иногда товарища звал, вместе работали. Сейчас возраст уже не тот. Видите подпорки на потолке? Это сами делали, чтоб крыша на нас не упала.

Посреди комнаты стоит труба, ледяная на ощупь.

– Эта труба уходит вниз, к соседям в полуподвал, - объясняет пенсионерка. - Когда там люди жили, они топили печь, и тепло по трубе поднималось к нам. Мы около нее грелись зимой. Сейчас там уже давно никто не живет, труба всегда холодная, и как будто от нее еще холоднее дома становится.

Между кухней и маленькой комнатой большая врезанная в стену газовая печь. Пенсионеры топят ее, когда холодно, но выходит очень дорого, пенсии не хватает на оплату такого количества газа. Периодически приходится включать электрический радиатор.

– В последние несколько лет зимой дома очень холодно, - жалуется Нина Баишева. – Да и не только зимой. Раньше хоть соседи жили, все теплее было. А теперь мы тут одни остались. Печку не натопишься, дорого. Радиатор всю квартиру не согревает. Ходим в теплых штанах и двойных носках, спим под двумя одеялами, но все равно мерзнем.

Старая печь отапливает плохо, да и газа на нее не напасешься. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

Воду зимой приходится носить с колонки, что для 74-летних пенсионеров очень тяжело.

– Муж провел в дом воду несколько лет назад – просто кран без слива. Но пользоваться ею можем только когда тепло, а зимой трубы замерзают. Приходится на колонку за водой ходить. Я тяжести совсем не могу поднимать, муж носит. Но силы уже не те, да и давление у него, - грустно добавляет пенсионерка,

На кухне умывальник как в летних садовых домиках, на буфете стройными рядами выстроились трехлитровые банки с водой.

– Это мы воду с колонки приносим и разливаем по банкам, не в ведре же держать, - объясняет Нина. - Наливаем в умывальник из банки, когда нужно. Воду экономим, конечно, на пенсию не разгуляешься.

Принимать ванну и стирать одежду пенсионеры ходят к дочери, которая живет через несколько остановок, иначе никак.

На кухне стройными рядами выстроились банки с водой, за которой приходится ходить на колонку. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

«ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ И ТУТ ЖЕ ОТОБРАЛИ»

За 40 с лишним лет неоднократно появлялись слухи, что старые дома по улице Запотоцкого будут сносить. А в июле 2025 года и вовсе казалось, что дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Застройщик организовал собрание жильцов этого квартала, но почему-то супругов Баишевых о нем не оповестили.

– Нам сказали потом жильцы соседних домов, что выше по улице висело объявление. А мы в ту сторону вообще не ходим никогда, поэтому не знали даже ни о каком собрании, - негодуют пенсионеры.

По словам соседей, присутствующих на собрании, представитель застройщика сказал, что на месте их домов планируется стройка нового жилого квартала, и очень скоро начнут раздавать квартиры и расселять жильцов. С одним нюансом: несколько домов по Запотоцкого будут сносить в последнюю очередь, примерно через 2-3 года. Потому что эти дома находятся в 50 метрах от инфекционной больницы, а по санитарным нормам жилые постройки нельзя возводить на расстоянии ближе, чем 100 метров от таких лечебниц.

Несмотря на почтенный возраст, дом не собираются признавать аварийным. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

– Подарили нам надежду и тут же отобрали, - горько вздыхает Нина. – Получается, на месте наших домов они жилье строить не будут. Конечно, зачем им торопиться тогда нас сносить и квартиры давать. Дочка наша писала обращение на странице Радия Хабирова в соцсетях, спрашивала, когда же, наконец, нам дадут жить нормально. Ей ответили, что дом не признан аварийным, а торги на его застройку выиграла организация ООО СЗ «Туранстрой». Они будут утверждать план и сроки сноса и расселения. Мол, к ним и обращайтесь.

С самим застройщиком журналисту «КП-Уфа» связаться не получилось. Нам лишь удалось узнать, что есть проект-постановление от 2021 года «О комплексном развитии территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Карла Маркса, Запотоцкого, Бориса Домашникова, Бульвара Ибрагимова». В нем указан перечень объектов, подлежащих сносу, реконструкции или сохранению на этой территории. И прописаны сроки реализации проекта – 9 лет. Если верить этим срокам, то осталось еще четыре года. Целых четыре года мучений жильцов, еще четыре холодные зимы, бесчисленное количество снегопадов и ливней.

Пенсионеры уже который год ждут, что их дом-развалюху наконец-то расселят. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

– Мы уже даже не верим, что дом когда-нибудь снесут. Мы устали ждать, всю жизнь ждем, - Нина обреченно смотрит в окно. - С каждым годом все труднее справляться. В таких условиях молодым-то тяжело, не то, что в нашем возрасте. Нам же много-то не надо. Просто хочется под старость лет пожить по-человечески. А вот это – разве жизнь?

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

