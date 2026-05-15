Пострадавшая от укола косметолога уфимка добилась возбуждения уголовного дела. В медицинской экспертизе её обозначили мертвой

В августе прошлого года 25-летняя уфимка Аделина пришла на косметологическую процедуру и получила некроз тканей. Фото: личный архив героини публикации

В прошлом году мы рассказывали историю 25-летней Аделины из Уфы, пострадавшей во время посещения косметолога. В августе 2025 года девушка впервые пришла на прием к известному специалисту, чтобы вколоть ботокс в межбровье. В тот же день на месте укола появился синяк и вышла сыпь, а через несколько дней ей поставили диагноз некроз тканей.

Косметолог Яна, проводившая процедуру, сразу же отказалась признавать свою вину, после чего между девушками вспыхнул конфликт. К чему привела неудачная процедура и как продвигается разбирательство, с «КП-Уфа» поделилась сама Аделина.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Сегодня Аделина с ужасом вспоминает последствия того похода к косметологу. После укола ботокса специалист ей сразу же ввела полимолочную кислоту, объяснив это тем, что препарат поможет выровнять морщину на лбу.

Несмотря на проступившие синяки на лбу, девушку долгое время убеждали, что все нормально, и они скоро пройдут. А когда выяснилось, что у клиентки подтвердился некроз тканей, Яна стала обвинять ее в вымогательстве. Якобы Аделина предала огласке этот случай, чтобы вернуть деньги за процедуру и еще «подзаработать на волне хайпа».

После публикации истории в СМИ к делу подключились следователи. Сначала началась проверка, а чуть позже было возбуждено уголовное дело.

Аделина настаивает, что косметолог ввела ей препарат, который в эту зону колоть нельзя. Фото: личный архив героини публикации

- Все это так затянулось, потому что медэкспертиза была в сентябре-октябре и пришел ответ, что у них (экспертов СК – Ред.) недостаточно полномочий для того, чтобы дать результат. Там нужны выводы от врачей-дерматологов и косметологов, нужно назначить комиссионную экспертизу. В итоге я написала письмо президенту, просто через электронную почту, что Следственный комитет бездействует. И что комиссионную экспертизу до сих пор там не назначили и так далее. После этого какие-то пошли движения. Не знаю, повлияло или не это письмо, - говорит Аделина.

ОСТАЛСЯ ШРАМ

В январе этого года экспертиза все-таки была назначена. Провели ее в апреле, но результаты будут готовы не раньше, чем через три месяца... Так что четкий ответ о том, кто виноват в ее страданиях, девушка получит примерно через год после злополучного приема у косметолога. А пока об этом ей напоминает оставшийся на лбу шрам, который она тщательно скрывает.

- Я еще очень долго лечилась, ходила по врачам. Сейчас визуально стало лучше, краснота сошла, конечно. Но шрам в любом случае остался, - говорит девушка.

Девушка признается, что последствия неудачной процедуры много месяцев устраняли врачи. Фото: личный архив героини публикации

По ее словам, следователи запросили все документы с ее походов по врачам, когда проявился некроз. Недавно ей показали ответ на запрос в бюро судебно-медицинской экспертизы, где было указано, что Аделина значится… умершей. Она отнеслась к этому с юмором, записала видеоролик и опубликовала его в соцсетях, где рассказала об этом случае.

- Я еще тогда спросила у следователя, что это значит, а мне ответили: просто опечатка. А потом, когда я скинула журналистам, мне написала следователь и заявила, что это конфиденциальная информация, и я ее не должна была распространять. Ну я и ответила, что меня никто об этом не предупреждал, - поделилась уфимка.

Расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, продолжается. «КП-Уфа» следит за развитием событий.