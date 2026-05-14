Реставраторы представили варианты восстановления памятника Салавату Юлаеву в Уфе

В разобранном виде памятник Салавату Юлаеву сейчас находится в специальном цеху в Уфе. Фото: https://vk.com/sulaevufa

12 мая в специальный реставрационный цех в Уфе, где сейчас находится легендарный памятник Салавату Юлаеву, пригласили блогеров и общественных деятелей. Посетителям показали, как выглядит скульптура национального героя башкирского народа и представили два варианта его восстановления. Как отметили кураторы проекта реставрации, монумент в любом случае вернется на свое законное место на высоком берегу реки Белая. Остается вопрос: будет ли это чугунный оригинал, отлитый и установленный в 1967 году, или придется вернуть на постамент его точную копию.

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

Памятник Салавату Юлаеву работы скульптора Сосланбека Тавасиева выполнен из пластин бронзированного чугуна, закрепленных на металлической основе. Скульптуру батыра на коне отлили на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде и по частям доставили в Уфу. Со временем конструкции памятника подверглись коррозии, а некоторые сварочные швы разошлись.

С конца 2019 года власти Башкирии неоднократно говорили о необходимости масштабной реконструкции памятника. После тщательного обследования и разработки проекта восстановительных работ было принято решение снять Салавата вместе с конем с постамента и увезти на реставрацию. Временно свой пост батыр покинул 6 ноября 2025 года, а вернут его обратно осенью 2027 года.

Реставрация памятника Салавату Юлаеву началась осенью прошлого года. Фото: Эльза Маулимшина

Как заявил руководитель группы реставраторов Андрей Кудрявцев, если восстанавливать памятник в оригинальном виде, из чугуна, то почти всю фигуру придется создавать заново. Ведь оригинальных деталей, которые не подверглись коррозии и тлению, почти не осталось.

- От него придется оставлять только голову, правую руку и еще несколько деталей, а все остальные надо отливать заново. А если памятник у нас перейдет в музей, мы его максимально сохраним, дадим новый каркас, усилим, «вылечим» всевозможные места, и он будет радовать людей, - пояснил Кудрявцев.

При этом скульпторы-реставраторы предлагают альтернативу: отлить новый, точно такой же монумент из бронзы. В этом случае копия все равно будет считаться произведением Сосланбека Тавасиева и полностью сохранит внешний вид оригинала.

К слову, когда автор работал над памятником Салавату Юлаеву, он изначально хотел, чтобы батыра отлили из бронзы. Но в Министерстве культуры СССР посчитали, что это слишком дорого, и материал заменили на чугун.

ВАРИАНТ С МУЗЕЙНЫМ ЭКСПОНАТОМ

Архитектор Александр Мирианашвили, принимающий участие в работе над реставрацией памятника, рассказал блогерам и общественникам о состоянии памятника. Он отметил, что прямо сейчас в специальном цеху идет дефектовка всех деталей скульптуры.

- Раковины и трещины говорят нам, что скульптурная композиция сильно пострадала. Сейчас есть такая идея: скульптуру собрать в любом случае, частично поменять стальную конструкцию и установить не на кургане, а в музее где-нибудь. Это место еще не определено. То есть сделать музеефикацию объекта, и в этом случае он получает статус музейного экспоната. А параллельно отлить его в бронзе, и он получит статус объекта культурного значения, - говорит Александр Мирианашвили.

. Так выглядел монумент в честь национального героя башкирского народа в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам архитектора, чугун, из которого выполнен Салават, находится в крайне изношенном, критическом состоянии. И даже по возвращении после реставрации на постамент, не факт, что он простоит очень долго.

- Можно, конечно, его отреставрировать и поставить на место. Но никто не даст гарантии, что он будет стоять долго, потому что есть «усталость» металла, трещины, да и сам материал не очень хороший. А если сделать из бронзы - это практически вечный материал, - отметил архитектор.

Судьбу памятника Салавату Юлаеву, как неоднократно заявлял глава Башкирии Радий Хабиров, должны будут решить жители республики. Как и когда это будет происходить, пока не сообщалось.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.