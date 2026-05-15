Наследие двух монастырей: в церкви Александра Невского в Уфе спустя сто лет возобновились богослужения

Вид на сохранившуюся часть Уфимского женского Благовещенского монастыря осенью 2025 года. Фото: Уфимская епархия РПЦ (vk.com/eparhia_ufa)

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает цикл публикаций, посвященных культурному наследию народов Башкирии. Сегодня мы расскажем о древнейшей православной святыне, чья история насчитывает более четырех столетий. Речь пойдет об Уфимском Благовещенском монастыре и сохранившейся на его территории церкви Александра Невского.

Объект культурного наследия располагается на улице Сочинской, и недавно здесь после векового перерыва возобновились богослужения. В 20 веке долгие годы православная святая обитель намеренно предавалась забвению, а в царские времена монастырь дважды возрождался после закрытия. Сейчас все, что осталось от архитектурного ансамбля Благовещенского женского монастыря, – это несколько зданий середины 19 века постройки и некрополь. Здесь, между прочим, в начале 20 века был захоронен дядя знаменитого поэта Александра Блока Иван Львович.

Фото: Уфимская епархия РПЦ (vk.com/eparhia_ufa)

ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ОБИТЕЛЕЙ

В конце 16 века в небольшом городке-крепости Уфе был построен и освещен Успенский мужской монастырь. Первое упоминание о нем встречается в специальной жалованной грамоте царя Бориса Годунова и относится к 1598 году. Основателями святой обители на берегу реки Белая принято считать монахов Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. В те времена это была своего рода духовная резиденцией московских государей: сохранились записи о частых визитах туда Ивана Грозного.

Здание Александро-Невской церкви Благовещенского монастыря в 2016 году. Фото: Яндекс.Карты

Построенная монахами из Звенигорода святая обитель получила название Успенский мужской монастырь и представляла собой самую настоящую крепость. С каменными стенами, рвом с водой и частоколом. Позднее весь этот район стали называть Успенской слободой в его честь. Существует предание, согласно которому первый игумен монастыря Авраамий погиб во время набега кочевников на Уфу – «пал, пронзенный стрелой».

В 1764 году императрица Екатерина II провела секуляризацию монастырских земель, и территория обители вместе с хозяйством и землями перешли в собственность казны. Единственную сохранившуюся от монастыря деревянную церковь Успения Божией Матери разобрали и перенесли на другое место, а позднее она стала приходской.

В 1799 году мужской монастырь был возрожден, но построили обитель заново в трех верстах дальше от Успенской слободы, сейчас на этом месте расположен Уфимский юридический институт. А правопреемником Уфимского мужского Успенского монастыря принято считать Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики», расположенный в Благовещенском районе Башкирии.

Так выглядела Александро-Невская церковь чуть меньше 10 лет назад. Фото: Я.Карты

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И КАМЕННЫЕ ЦЕРКВИ

Намоленное место на берегу реки Белая, вокруг которого выросла Успенская слобода, тем не менее продолжило жить своей жизнью. В 1838 году там был основан теперь уже женский Благовещенский монастырь. Первой настоятельницей стала игуменья Филарета.

В 1850 году на территории монастыря воздвигли пятиглавый Благовещенский собор, построенный, как писали в те годы современники, по проекту итальянских архитекторов. До наших дней храм не сохранился – его уничтожили в 1930-х годах, а на этом месте сейчас находятся гаражи.

В 1852 году была построена каменная Александро-Невская церковь, сохранившаяся до наших дней. В 1897 году к ней пристроили Иверскую церковь, и вместе оба здания образовали единый архитектурный ансамбль. Сейчас это одно из старейших сохранившихся зданий в Уфе. Выполнено оно в архитектурном стиле эклектики и изначально строилось как «надвратная» церковь. То есть храм был встроен в монастырскую стену и располагался над воротами.

Уфимский женский Благовещенский монастырь в конце 19-начале 20 века. Фото: Уфимская епархия РПЦ (vk.com/eparhia_ufa)

Уфимский женский Благовещенский монастырь был закрыт в 1918 году, но в Александро-Невской церкви службы проходили до 1929 года – тогда по решению советских властей было решено закрыть и ее. Год спустя была снесена звонница на колокольне, а само здание начали перестраивать под жилые помещения, производственные цеха и склады. С 1936 и до конца 1990-х годов здесь находился центральный аптечный склад Уфы.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

В 1995 году единственные сохранившиеся от Благовещенского монастыря здания Александро-Невского и Иверской церквей были признаны объектами культурного наследия. В 2000-е годы здание приспособили под офисы и магазины, а практически все постройки, оставшиеся от монастыря, были снесены. Последней в 2010 году разобрали бывшую монастырскую пекарню.

Вид на Благовещенский монастырь с противоположного берега Белой, начало 20 века. Фото: Уфимская епархия РПЦ (vk.com/eparhia_ufa)

Лишь в 2026 году в Александро-Невской церкви вновь стали проходить службы. Это стало возможным благодаря помощи в восстановлении храма как со стороны самих прихожан, так и благотворителей. Первая за почти 100 лет литургия состоялась здесь 4 апреля, проводил ее митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет.

Несколько лет подряд рядом с территорией бывшего Благовещенского монастыря ведется строительство новых многоэтажек. Все это время служители и прихожане бьют тревогу из-за того, что строители «расчищают» территорию монастырского кладбища. Напомним, этот погост можно назвать одним из древнейших православных некрополей Башкирии. Дважды за последние два года там «прошлись» бульдозеры, и на поверхности оказались останки монахов и почетных горожан Уфы, преданных земле до закрытия кладбища.

Митрополит Филарет проводит богослужение в Александро-Невской церкви 4 апреля 2026 года. Фото: Уфимская епархия РПЦ (vk.com/eparhia_ufa)

Недавно Уфимская епархия РПЦ договорилась с руководством Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге перевезти на вечное хранение в одноименную церковь на улице Сочинской в Уфе частичку мощей великого князя. Ковчег планируют представить верующим 20 мая 2026 года. А пока прихожане, священнослужители и благотворители делают все возможное, чтобы восстановить и сохранить храм. Ведь это историческое наследие не только для православных верующих, но для всех народов нашей республики.

