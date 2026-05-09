В день 81-й годовщины Великой Победы, на проспекте Октября состоялось торжественное прохождение военнослужащих. Фото: администрация Уфы.

В Уфе на проспекте Октября у здания Горсовета прошел традиционный торжественный парад.

По площади промаршировали военнослужащие Уфимского гарнизона, участники специальной военной операции из полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий, а также курсанты, кадеты и представители исполнительной власти.

Всего в параде участвовали около 2 тысяч человек, а это 25 расчетов. Командовал парадом заместитель военного комиссара, полковник Ринат Латыпов, а принимал парад военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

Перед началом парада руководитель региона от имени жителей Башкирии возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь. После исполнения гимнов России и Башкортостана участники церемонии минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем торжественным маршем прошли курсанты Уфимского университета науки и технологий, Уфимского юридического института МВД России, а также воспитанники школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы. Фото: администрация главы.

Радий Хабиров также возложил цветы к могиле Мусы Гареева, к бюстам генерал-майора Минигали Шаймуратова (Герой России) и генерал-майора Тагира Кусимова (Герой Советского Союза), а также к памятникам труженикам тыла и «Союз поколений десантников».

