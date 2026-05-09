«Всем мирного неба!»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении он отметил, что в этот день чествуют фронтовиков, тружеников тыла, ветеранов боевых действий.

Хабиров написал, что в этом году страна отмечает 81-ю годовщину Победы, и сегодня наши парни вновь сражаются с нацизмом, с оружием в руках защищая Родину, и, как и восемь десятилетий назад, им помогает вся страна – от мала до велика.

Поздравление завершилось пожеланием ветеранам и их близким мирного неба, а также словами на башкирском языке:

– Поздравляю всех наших ветеранов, их близких с Днем Великой Победы! С праздником! Байрам менен!

