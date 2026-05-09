Владимир Путин поздравил жителей Башкирии с 81-й годовщиной Победы

Президент России поздравил Башкирию с 81-й годовщиной Победы.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова и жителей республики с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что страна отмечает этот священный праздник с чувством сыновней гордости за подвиг отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, спасли Отечество и весь мир.

- Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе, - говорится в поздравлении.

Путин также пожелал жителям республики успехов и всего наилучшего.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил подвиг многонационального народа. Он назвал День Победы священным днем, который напоминает, насколько ценны мир и каждая человеческая жизнь. Мишустин добавил, что страна с огромной благодарностью чтит ветеранов и восхищается героизмом и стойкостью бойцов специальной военной операции, которые достойны своих предков и надежно защищают интересы и безопасность России.

Свое поздравление направил и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что 9 Мая – особая дата. Он напомнил, что 81 год назад завершилась одна из самых жестоких войн в истории человечества, и сегодня мы склоняем головы перед подвигом героев, память о которых передается из поколения в поколение.

Комаров отметил, что мы отдаем дань уважения труженикам тыла и всем, кто восстанавливал страну – эти люди подарили нам свободу жить, трудиться, учиться, любить и воспитывать детей.

