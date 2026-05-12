Годовалый малыш пропал на прогулке с мамой. Его тело нашли спустя несколько часов

Поиски пропавшего на берегу реки Ай в Месягутово мальчика завершились трагедией. В сентябре ему должно было исполниться два года. Фото: собственный источник «КП-Уфа»

В понедельник, 11 мая, в селе Месягутово Дуванского района Башкирии произошла трагедия – мертвым нашли ребенка, которому не исполнилось и двух лет. Маленький Марат Ж. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) вместе с 24-летней мамой Алиной и старшей 4-летней сестренкой Инной пошли на прогулку. В какой-то момент малыш пропал из виду. Поиски, растянувшиеся на несколько часов, завершились к полуночи трагическим исходом. Как всё случилось, узнавала «КП-Уфа».

«ОТВЕРНУЛИСЬ НА ПАРУ СЕКУНД»

Маленький Марат жил в Красноуфимске Свердловской области с родителями. Недавно мама привезла его с сестрой в родное село Месягутово – погостить у близких. Вечером 11 мая родственники с детьми пошли к реке Ай.

- Они пошли на рыбалку вечером. Алина отвернулась на пару секунд и все, ребенка нету, – говорит бабушка Марата по линии отца Татьяна.

По другой версии, которую «КП-Уфа» озвучила родственница со стороны мамы, пропажу мальчика на берегу реки заметили не сразу.

- Бабушка (мама Алины – Ред.) с пляжа поехала домой к себе, нужно было покормить кур. А мама мальчика думала, что он уехал вместе с ней, и поэтому сразу не заметила его пропажу. Когда бабушка вернулась, выяснилось, что ребенка нигде нет, - вспоминает Любовь.

ИСКАЛИ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ

Когда стало понятно, что Марата нигде нет, шокированная мама позвонила в полицию. Это случилось около шести часов вечера. На тот момент рассматривалась только одна версия исчезновения мальчика: ребенок оступился, упал в воду, его унесло сильным течением, и он утонул.

По данным собственного источника «КП-Уфа», активные поиски при участии стражей порядка и местных жителей начались сразу же. Почти пять часов полицейские, спасатели и неравнодушные сельчане прочесывали берег реки Ай.

- Тело ребенка было обнаружено примерно в семи километрах от места пропажи, ниже по течению. Поиски были прекращены примерно в 23:00, - сообщает знакомый с ситуацией источник.

На следующий день в комментариях местного сообщества в соцсетях на молодую маму посыпались гневные выпады и оскорбления. Жители Месягутово стали писать, что Алина пришла отдыхать на берег с алкоголем и халатно отнеслась к безопасности ребенка. В то же время наш собственный источник утверждает, что семья на учете у органов опеки не состоит и в целом считается благополучной. Более того, отец Марата в разговоре с нами сказал, что Алина совершенно точно в злополучный вечер не пила спиртного.

- Она была трезвая. Даже на «продувке» не показало алкоголя, - заявил мужчина.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в трагическом инциденте разбирается Следственный комитет Башкирии. Ведомство завело уголовное дело.

- Следователями назначен судебные экспертизы, допрашиваются родители, очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования действиям законных представителей малолетнего будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики, - передали в пресс-службе СК.

Похороны погибшего малыша состоятся завтра утром, 13 мая.

