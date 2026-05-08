Думала, что просто устала, но потом позвонил врач и попросил срочно приехать: молодая мама из Уфы борется с раком крови

Своим главным лекарством от всех болезней Юлия называет маленькую дочку Миру. Фото: личный архив героини публикации

Еще недавно уфимка Юлия Махмутова даже не представляла, что ее жизнь перевернется с ног на голову. Молодая женщина растила дочь (на днях малышке исполнится 3 года), строила планы, но в ноябре 2025 года у Юлии диагностировали острый миелобластный лейкоз – рак крови. Пять месяцев она жила в больнице, прошла пять тяжелых курсов химиотерапии и, наконец, вышла в ремиссию. Однако для полного выздоровления ей требуется трансплантация костного мозга.

О том, как проходит лечение и почему Юлия так сейчас нуждается в помощи неравнодушных людей, она рассказала «КП-Уфа».

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ

Юлии 30 лет, по образованию она экономист, жила и работала в Сочи. Так случилось, что, забеременев, Юля осталась одна и приняла решение переехать в Уфу к маме. Рождение дочки Миры стало самым счастливым событием в жизни молодой женщины. «Мое лекарство от всех болезней и невзгод» - так она говорит о своей дочери.

Юлия в одиночку воспитывает дочь, поэтому диагноз стал для нее настоящим испытанием. Фото: личный архив героини публикации

В сентябре 2025 года у Юлии каждый день начала подниматься температура до 37,5-38,5 градусов. Сначала она списывала это на усталость, но потом все же пошла к терапевту. Анализы не показали ничего критичного – врач прописал курс железа и посоветовал записаться к гематологу. Однако температура не проходила, а вскоре появилась тошнота. Еще один терапевт снова выписал таблетки и настоятельно рекомендовал проверить показатели крови.

— 30 октября я, наконец, попала к гематологу. 10 ноября сдала повторные анализы, — рассказывает Юлия. — В тот же день мне позвонили: «Приезжайте на срочную госпитализацию. Предварительно, острый лейкоз».

К тому моменту у уфимки уже были нехорошие предчувствия. Стернальная пункция подтвердила худшие опасения - острый миелобластный лейкоз. Эта болезнь опасна тем, что быстро прогрессирует: в течение нескольких месяцев бласты (незрелые клетки крови) разрастаются настолько, что начинают преобладать в составе крови. В итоге организм становится уязвимым для любой инфекции, нарушается свертываемость крови и работа всех органов и систем. Лечение нужно начинать незамедлительно.

Земля ушла у Юлии из-под ног, но она встретила диагноз стойко: шансы есть, сдаваться нельзя. Пару дней ушло на обследования, а на третий начался курс химиотерапии.

Из-за болезни Юле пришлось подстричься налысо, что далось ей очень тяжело. Фото: личный архив героини публикации

ХИМИЯ НЕ ПОМОГЛА

Во время лечения Юлия столкнулась с новой неприятностью: она заболела коронавирусом. Уфимку отправили в инфекционную больницу, откуда она сбежала уже через сутки и долечивалась дома. А когда вернулась в гематологическое отделение, врачи сообщили, что первый курс химиотерапии не сработал.

— Бласты в крови не исчезли, а только поднялись с 60 до 80. Это был шок, — признается Юлия. — Состояние стало явно хуже: температура, тошнота, постоянные головокружения. Мне постоянно капали кровь для поднятия гемоглобина, тромбоциты, плазму.

Однако самым тяжелым испытанием для Юли оказалось, когда после химиотерапии волосы начали выпадать клочьями. Пришлось стричься.

— Это было очень сложно для меня, — тихо говорит девушка. — Но пришлось принять этот факт.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Лечащий врач рассказала Юлии: есть лекарство, которое может переломить ход болезни. Получить его по ОМС нельзя, требуется 240 тысяч рублей – сумма, которой у семьи попросту не было. Было принято решение обратиться в благотворительный фонд.

— Спасибо моей семье, знакомым, друзьям, коллегам мамы и сестры, которые выкладывали информацию о сборе и сами активно помогали. Это была невероятная поддержка, — вспоминает Юлия. — Сбор закрыли за четыре дня.

Препарат заказали из Москвы, а когда он пришел, незамедлительно начали курс уколов. Параллельно Юлия принимала таблетки — их предоставила поликлиника по месту прикрепления.

А потом случилась маленькая радость: 31 декабря курс закончился, и Юлию отпустили домой на сутки. Встретить Новый год с ребенком и мамой – и это был самый счастливый момент.

Однако уже 1 января Юлии пришлось вернуться в больницу и продолжить лечение. За все это время она прошла 5 курсов химиотерапии. Каждый из них давался очень тяжело: тошнота не отпускала, аппетита не было совсем. Даже глоток воды вызывал приступ тошноты. Женщина очень сильно похудела - на 20 килограммов. Но главное, что лечение начало действовать.

Молодая женщина прошла несколько курсов химии и похудела на 20 кг. Фото: личный архив героини публикации

ГЛАВНОЕ ИСПЫТАНИЕ ВПЕРЕДИ

В конце января Юля сдала повторные анализы, и у нее взяли пункцию костного мозга. Результаты оказались вдохновляющими.

— Бласты с 80 снизились до 1,6, — с облегчением вспоминает молодая мама. — А это означает, что я вышла в ремиссию. Это было настоящее чудо, в которое я боялась поверить.

Однако главное испытание все еще впереди. Для того, чтобы выйти в стойкую длительную ремиссию, Юлии необходима трансплантация костного мозга, иначе болезнь вернется. Пересадка уже запланирована в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова. Госпитализация назначена на 18 мая. Донором будет родная сестра Юлии, их ДНК совпали на 100% — это редкое везение! Юлия уже прошла все анализы и обследования, которые дали положительный результат. Ее сестра тоже находится в процессе подготовки к операции.

Главной опорой и поддержкой Юлия считает свою семью. Фото: личный архив героини публикации

Молодая мама признается – сейчас ей очень нужна помощь. Основное лечение идет за счет ОМС, но дополнительные дорогостоящие лекарства для поддержания иммунитета, перелет в Санкт-Петербург, проживание, питание — все это ложится на плечи семьи. Маме Юлии пришлось уволиться с работы, чтобы сидеть с маленькой внучкой и помогать дочери. У семьи просто нет средств на все это.

– Если у вас есть возможность помочь материально, любой суммой — это будет большим вкладом в то, чтобы моя семья смогла просто выстоять в этот период, — говорит Юлия. — Если нет возможности помочь деньгами, репост тоже очень важен.

Чтобы помочь Юлии Махмутовой наконец победить болезнь и вернуться к дочке, вы можете поддержать ее по номеру телефона +79174585820 (Сбербанк).

