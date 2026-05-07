«Башнефть» высадила шесть тысяч деревьев ко Дню Победы

фото: Артур Салимов

На днях работники «Башнефти» (входит в «Роснефти») приняли участие в акциях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В память о бессмертном подвиге наших фронтовиков и тружеников тыла нефтяники высадили 6 тысяч молодых деревьев на территориях Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов республики.

Аллеи, заложенные в канун 9 мая, станут живым напоминанием о тех, кто отстоял мир и свободу и избавил страну от фашистских захватчиков. Экологические акциипрошли в сопровождении песен военных лет, что создало особую атмосферу светлой памяти и единства поколений. В озеленении приняли участие более двухсот сотрудников предприятия: совместными усилиями они высадили лес на площади в 3 га (что сопоставимо по размеру с площадью четырех футбольных полей).

Антон Семаков, работник нефтехимического комплекса «Башнефти», поделился своими впечатления об экологическом субботнике «Зеленая Башкирия-2026». «Сегодня первый день как вышел из отпуска – и поехал помогать сажать деревья. Настроение хорошее, и погода солнечная – все сложилось. – сказал он. – Хочется, чтобы сосны, посаженные нами, обязательно принялись и выросли большими и крепкими. А еще постараюсь приехать сюда через несколько лет и посмотрю, в каких красавцев-великанов они превратятся».

«Нам очень повезло с погодой! – улыбаются Юлия Колосова и Татьяна Бубнова, представители АНК «Башнефть». – Еще несколько дней назад были холод, ветер и дождь. Посмотрите, какое сегодня солнце! Звучит музыка, люди улыбаются, настрой у всех позитивный! А самое важное, мы все понимаем, что вместе вносим осязаемый вклад в сохранение памяти в этот Год единства народов России».

Марина – работает в НПЗ «Башнефти», а на субботник приехала вместе с ребенком. «Мы собрались здесь сегодня по очень важному поводу – облагородить местные поля, сделать наш край еще красивее и зеленее. Вместе будем сажать сосны!»

Эстафету «Зеленой Башкирии» подхватили и в Уфимском районе. Здесь команда «Башнефть-Добычи» высадила 200 декоративных деревьев и кустарников – в честь Великой Победы. Тимур Тимергалиев, работник предприятия «Башнефть-Добыча», говорит, что помимо традиционных лип, черемухи и рябины, нефтяники высадили экзотическую японскую айву, краснолистный барбарис и спирею. «Но это только начало. В ближайшее время мы высадим еще 24 тысячи сеянцев сосны и лиственницы в природном парке "Аслы-Куль"», - рассказывает Тимур.

Республиканские акции «Зелёная Башкирия» и «Сохранение лесов» с участием «Роснефти» проходят с 2020 года каждые весну и осень. В высадке лесных насаждений принимают участие как отдельные граждане, так и целые трудовые коллективы. Многие, кстати, приезжают с семьями, потому что озеленение региона – это уже больше, чем просто субботник, это – душевная традиция.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – приоритет деятельности компании «Роснефть», а реализация общественно-значимых проектов наряду с эколого-просветительскими акциями для детей и молодёжи – существенный вклад в развитие региона. В Год единства народов России и в канун Дня Великой Победы такие акции не просто озеленение – это связь времён: каждый саженец напоминает нам о подвиге предков и нашей ответственности перед будущими поколениями.