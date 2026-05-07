«У застройщиков накапливается нераспроданное жилье»: эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости в Уфе

Объемы продаж жилья в новостройках Уфы в начале 2026 года рухнули на 40%, но на ценах это не отразилось

С наступлением садово-огородного сезона в Башкирии после зимней «спячки» оживился и рынок загородной недвижимости. Сезонный спрос растет, а за ним подтягиваются и предложение с ценами. А вот активность на рынке купли-продажи квартир в многоэтажках, напротив, сокращается. О последних тенденциях на рынке недвижимости специально для «КП-Уфа» рассказала руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Недавно аналитики представили отчет по объемам продаж жилья в новостройках в регионах по итогам первого квартала 2026 года. Оказалось, что в Уфе продажи квартир рухнули аж на 40%. Елена Андреева считает, что это было ожидаемым.

- Рыночная ипотека все-таки пока еще дорогая, несмотря на снижение ставки. И этот рынок последние два года жил в большей степени за счет господдержки, а это исчерпаемый ресурс. Еще одна причина – это, конечно же, цены. Несмотря на акции, скидки и другие предложения от застройщиков, новостройки все равно дороже вторички. Поэтому с начала 2026 года вторичный рынок у нас активнее, чем рынок новостроек.

По данным эксперта, среднерыночные цены на квадратный метр жилья в новостройках и во вторичном сегменте в Уфе отличаются практически в 1,5 раза. Вторичка идет примерно по 120-130 тысяч за квадрат.

- Конечно, все зависит от района и типа дома. Цены в новых домах и в старом советском фонде очень разнятся. С другой стороны, квартиры в панельных «хрущевках» ликвиднее. Они находятся в обжитых районах, их тоже хорошо смотрят и покупают.

В новостройках Уфы средняя цена на квадратный метр начинается от 170 тысяч рублей.

- Более низкие цены у нас в Деме и Затоне, они активно застраиваются. Также застраиваются Инорс и северная часть города. Но надо понимать, что за ту же сумму в новостройках будет меньшая площадь, чем во вторичке. Плюс ожидание (завершения строительства – Ред.), плюс ремонт - в этом тоже сложность.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА КВАРТИРЫ

По нашей просьбе руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» представила собственный прогноз цен на жилье в многоэтажках Уфы.

- Вопрос этот мне напоминает ситуацию 2022 года, когда все, кроме меня, утверждали, что цены должны упасть на 30%. На самом деле, они только выросли. Здесь ситуация точно такая же. Это хорошо заметно по вторичному рынку, когда люди видят реальный уровень цен на большинство товаров, потом приходят и говорят: «А давайте поставим на миллион дороже мою квартиру». Потому что все дорожает.

Как поясняет Елена Андреева, малое количество сделок на рынке недвижимости никак не влияет на ценообразование.

- Более того, рынок насыщается, а на новостройки предложение избыточно. У застройщиков начинает накапливаться нераспроданное жилье к моменту сдачи. В Уфе раньше такого не было, буквально последние 1-2 года появляются такие излишки. Но чтобы рынок недвижимости просто так снижался по ценам, а не по объему сделок - сейчас точно не та ситуация.

ТРЕНДЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Рост рынка загородной недвижимости за последние 3 года эксперт также связывает с наличием господдержки. По словам Елены Андреевой, большинство застройщиков частного сектора все это время старались сделать так, чтобы стоимость объекта уложилась в сумму господдержки. То есть, чтобы за 6 млн рублей покупатель получил дом, желательно с отделкой и всей инфраструктурой.

- Если говорить об Уфе, то надо понимать, что покупатели частных домов – городские жители. Они хотят развитую инфраструктуру, соответствующий комфорт и все, к чему они привыкли в городе. Плюс дополнительные метры, а для некоторых важен и земельный участок. Но практика показывает, что далеко не все готовы к загородному проживанию. Топливо дорожает, в школы детей нужно возить и так далее.

По словам руководителя «Эксперта», сезон купли-продажи загородного жилья стартовал, но большой активности здесь пока не наблюдается.

- Активность ниже, чем я ожидала. Многие говорят о тренде у молодежи, желающей жить в сельской местности. Но в Уфе мы пока такой тренд не наблюдаем. - говорит Елена Андреева.

Чаще всего покупатели стараются выбирать в пригородах Уфы дома с участком земли не больше 10 соток

Что касается цен на загородные дома под Уфой, то, по мнению эксперта, падать они точно не будут. В первую очередь потому, что каждый собственник, желающий продать свой частный дом, оперирует мыслью: «Сейчас такое построить стоит в два раза дороже».

- Другое дело, что 80% этих объектов, за исключением построенных в последние 3 года, очень быстро морально устаревают. Особенность загородного дома – это очень быстрый износ. Причем это и физический износ, и износ моральный, который включает технологию постройки, эстетику, планировку поселка, улиц, участков и так далее.

Если говорить о материалах, то наибольший спрос, а соответственно и цена - у домов из кирпича или же пеноблоков. А вот брус ассоциируется с дешевой ценой, поэтому те, кто подбирают себе дом для постоянного проживания, делают ставку все же на современные строительные материалы.