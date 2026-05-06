«Корона будет моя!»: 6-летняя девочка из Башкирии стала лучшей на конкурсе «Юная российская красавица»

Амина очень переживала, когда жюри оглашали имена победительниц. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

Амине Мусатаевой из Нефтекамска всего 6 лет, но она уже успела покорить подиум и знает цену победе. На днях девочка получила Гран-при в конкурсе «Юная российская красавица», который проходил в Москве, а ранее завоевала титул «Мисс Казань-2026», и не собирается останавливаться на достигнутом.

О том, с чего началось увлечение модельным делом и как удалось так быстро добиться больших успехов, рассказала «КП-Уфа» мама победительницы Гульнара Мусатаева.

Насмотревшись роликов в соцсетях, Амина тоже стала грезить о модных показах. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

ОТ СОЦСЕТЕЙ К ПОДИУМУ

Соцсети - не всегда зло для детей, иногда с их помощью удается найти то самое увлечение, которое раскрывает таланты. Так случилось с Аминой Мусатаевой. Как и многие дети, она любит смотреть ролики в TikTok, и именно там увидела впервые, как красивые девушки в шикарных нарядах вышагивают по подиуму и позируют фотографу. Это так очаровало Амину, что в 5 лет она твердо решила, что хочет быть моделью. Мама объяснила дочке, что есть специальные школы, где этому учат. Глазки девочки загорелись, и родители поняли: надо попробовать.

– Я начала искать детские модельные школы у нас в городе и узнавать условия приема, - рассказывает Гульнара Мусатаева, мама Амины. – Но нас никуда не брали в 5 лет, говорили, что еще маленькие. А вот Ирина Робертовна, руководитель школы моделей «Kids Star», сразу откликнулась и пригласила на занятия. И вот в сентябре 2025 года мечта Амины исполнилась.

Несмотря на свой юный возраст, Амина уже участвовала в десятках показов и снималась для глянцевых журналов. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Амине сразу понравилось в школе, она занималась с большим удовольствием и полной отдачей. А уже через пару месяцев девочку пригласили в Ижевск, чтобы она там представляла магазин одежды.

– Это был первый показ, - вспоминает Гульнара. – Амина очень волновалась и стеснялась, поэтому все прошло не совсем гладко. Дочка, конечно, расстроилась из-за этого.

Но первая неудача только подстегнула девочку больше работать над собой и своей уверенностью. Вскоре поступили новые предложения участия в показах, так Амина побывала в Глазове, Уфе, Казани. Именно в столице Татарстана на девочку обратила внимание директор местной модельной школы и пригласила принять участие в конкурсе «Мисс Казань-2026», который проходил в феврале.

Предложение было неожиданное, ведь Амина на тот момент занималась в модельной школе всего полгода. Но на семейном совете решили – нужно попробовать.

– Я совсем не думала о победе, а вот дочка ехала уже с мыслями, что корона будет ее, - улыбается Гульнара. - Не знаю, откуда в ней была такая уверенность. Когда судьи ушли считать баллы, на вопрос ведущего «Как вы думаете, кто победил?», она сразу сказала: «Я». Амина совсем не волновалась, как будто всегда участвовала в таких конкурсах.

На заключительном выходе Амина появилась в пышном красном платье и всех сразила уверенностью в себе. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

ПОБЕДА СТАЛА ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ

После успешного дебюта в Казани Амину пригласили в Москву на конкурс «Юная российская красавица». Мероприятие собрало участниц практически со всей России – конкуренция была огромной.

Сам конкурс состоял из трех этапов – в каждом было дефиле в костюме определенной тематики, а потом позирование. На первом этапе был выход-визитка на тему «Морской бриз», Амина вышла в твидовом костюме нежно-голубого цвета. Правда, сначала девочка сильно переволновалась – и подиум огромный, и народу много, и строгое жюри. Поэтому дефиле прошло гладко, а вот на позировании малышка переволновалась, смутилась и быстро убежала за кулисы. Впрочем, Амина быстро взяла себя в руки – унывать было некогда, ведь она приехала за победой. И уже следующие два тура прошли как по маслу.

На втором этапе конкурса участницы демонстрировали национальные костюмы. Для Амины, конечно же, выбрали национальный башкирский наряд. Яркий костюм, красно-черный с золотом, монетками и мехом, был сшит на заказ. Красивые волосы девочки были заплетены в две тугие косы, а голову обхватывала красная лента с монетками.

– Костюм действительно получился очень красивый и запоминающийся, - рассказывает мама Амины. - Его шила наша местная швея из Нефтекамска, Светлана Адриановна, очень талантливая.

Национальный башкирский наряд покорил членов жюри и зрителей конкурса. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

На этот раз и дефиле, и позирование девочка прошла на высшем уровне, да и костюм очень впечатлил жюри.

В третьем заключительном туре юные участницы выходили в вечерних платьях. На Амине было роскошное ярко-красное платье с пышной юбкой и атласным поясом, а на голове красный бант. Этот этап тоже не вызвал трудностей у маленькой, но уже опытной модели. А вот уверенности в победе все равно не было.

– Когда ехали в Москву, вообще не ожидали, что выиграем, - делится Гульнара. - Там ведь со всей России детки были. Когда объявляли победителей, Амина думала, что осталась без короны, Гран-при же в последнюю очередь вручают. Уже успела расстроиться, чуть не плакала. А когда назвали ее имя, счастливая пошла за своей наградой, – улыбается мама Амины.

В ПЛАНАХ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Помимо увлечения модельным делом, Амина в свободное время любит рисовать. Родители планируют отдать ее в художественную школу. А сейчас девочка ходит на подготовку к школе, осенью пойдет в первый класс.

Семья во всем поддерживает Амину и очень гордится ей. Фото: предоставлено семьей Мусатаевых

На первых победах Амина с родителями решили не останавливаться, и в данный момент юная модель участвует в онлайн-конкурсе в ВК «Ребенок года 2026 в России». Также недавно она приняла участие в фотосессии для журнала «Волшебные дети» («Magic kids»). Работоспособности и энтузиазму маленькой девочки можно только позавидовать.

– Больше всего Амине нравится участвовать в показах, дефилировать по подиуму и позировать, - рассказывает Гульнара. – А теперь еще и полюбила конкурсы. В ней проснулся спортивный азарт и желание пополнить свою коллекцию победных корон. А мы гордимся дочерью, и, конечно же, поддержим ее во всем.

