«Идея преждевременна»: эксперт высказалась о замене памятника Салавату Юлаеву его точной копией

Накануне в мастерской побывали общественные деятели из Наблюдательного совета по реконструкции памятнику Салавату Юлаеву. Фото: glavarb.ru

На днях глава Башкирии Радий Хабиров озвучил тревожную новость о состоянии памятника Салавату Юлаеву. В ходе реставрационных работ выяснилось, что состояние скульптуры намного хуже, чем предполагалось. Напомним, конную статую сняли с постамента в октябре 2025 года и увезли в специальный цех на реставрацию. Согласно проекту, батыр должен вернуться на законное место осенью 2027 года.

СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА

Накануне группа реставраторов, которая работает над восстановлением памятника, представила предварительный отчет о его состоянии членам Наблюдательного совета по реконструкции. По словам специалистов, когда скульптуру разобрали, сняли с постамента и привезли в мастерскую, обнаружились несколько серьезных проблем.

Членам Наблюдательного совета 29 апреля показали детали статуи и объяснили, что по основному материалу пошли трещины и опасные разрывы по сварочным швам. Как известно, монумент батыру выполнен из чугуна и покрыт бронзой. Реставраторы сообщают, что материал начал крошиться, в том числе, из-за сильной коррозии изнутри.

Пока что работа над реставрацией скульптуры продолжается. Как рассказал общественникам замруководителя реставрационной группы Петр Волков, сейчас ведется дефектовка частей памятника. Каждый из дефектов проанализирует компьютер, а затем специалисты будут принимать решение о дальнейших действиях.

Ранее два вероятных варианта восстановления памятника озвучил Хабиров. Глава Башкирии подчеркнул, что памятник Салавату Юлаеву точно вернется на свое законное место, на высокий берег реки Белая. Но есть нюансы.

- Есть два пути. Реставрация того, что есть, но порядка 60-70% поверхностей будут отливаться по новой, или отлить новый из бронзы, как было изначально в проекте, – рассказывал на днях Радий Хабиров.

Принять решение, по какому пути пойти, по словам главы Башкирии, должны жители республики. В случае, если будет принято решение заменить на постаменте статую на новую, отлитую из бронзы, то нужно будет выбрать место, куда поставить оригинал. Он будет храниться под специальным стеклянным колпаком.

Так памятник Салавату Юлаеву выглядел весной 2024 года

МНЕНИЕ

Некоторые члены Наблюдательного совета не согласились с выводами о том, что памятник настолько сильно поврежден, что есть необходимость отлить новый. Тем более, что предметом охраны (а конный Салават является памятником культурного наследия федерального значения) является именно оригинальная статуя. А, значит, возникают и дополнительные, в том числе правовые вопросы ее замены на постаменте.

Член Совета по правам человека при главе Башкирии, общественный деятель Эльза Маулимшина в разговоре с «КП-Уфа» отметила, что считает состояние памятника не таким уж и катастрофическим.

- Идея отливки нового памятника, на мой взгляд, преждевременна. Вчера члены Наблюдательного Совета за реставрацией памятника Салавату Юлаева выезжали на место и осматривали состояние скульптуры, слушали пояснения сотрудников реставрационной организации и уточняли детали предстоящих работ, - говорит Эльза Маулимшина.

По словам члена СПЧ при главе Башкирии, на данный момент реставраторы и общественники ждут анализов состава чугуна, из которого отлита оболочка скульптуры.

- Напомню, что сам памятник имеет статус федерального значения и процедура реставрации под федеральным надзором. Прецедентов, когда бы памятник федерального значения при реставрации заменили на его копию, я не припомню. Все можно отреставрировать, было бы желание, - прокомментировала Эльза Маулимшина.

Не все члены Наблюдательного совета согласились с этой позицией, некоторых доводы реставраторов о необходимости отливки новой скульптуры убедили. Власти республики и общественные деятели вернутся к обсуждению этого вопроса после получения результатов экспертизы материала.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

