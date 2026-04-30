Все гениальное – просто: победительница «Битвы шефов» поделилась фирменным рецептом шашлыка для первомайских праздников

Собраться с семьей или друзьями у мангала на первомайских праздниках - особое удовольствие

С приближением длинных майских выходных в воздухе буквально витает аромат костра и жареного мяса. Жители Башкирии начинают планировать традиционные вылазки на природу, где главный ритуал – приготовление шашлыка. Однако в этом году на такое удовольствие придется потратить больше, чем в прошлом году. Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» подсчитали, во сколько обойдется классический шашлычный набор жителю республики весной 2026 года.

ЧТО ПОЧЕМ?

Полный комплект, включающий готовое для жарки мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг, в Башкирии оценивается в среднем в 4438 рублей. Это на 6,5% дороже, чем в апреле 2025 года. При этом спрос на отдельные компоненты набора изменился по-разному.

Так, мясо для шашлыка подорожало на 5%, достигнув среднего чека в 761 рубль, и, что важно, спрос на него вырос на 8%. Журналисты «КП-Уфа» прогулялись по рынкам и магазинам и сравнили цены на мясо и уже на готовый замаринованный шашлык.

Если мясо мариновать самостоятельно, то 1 кг свиной шеи обойдется в 780 рубле й, а свиной окорок – в 390 рублей. Говядина выйдет подороже – примерно 950 рублей за кг, баранина – от 790 и выше. Любители экзотики могут побаловать себя кониной по 750 руб за кило мякоти.

Любители диетического шашлыка по традиции выбирают курицу: филе – от 450 рублей за кг, бедро – от 280, а грудка – от 380 рублей. Если не хочется долго морочиться у костра, можно запечь крылья или голени – от 310 и 360 рублей за кг соответственно.

Если вы не собираетесь колдовать над маринадом, в магазинах представлен широкий выбор уже готового к жарке шашлыка в самых разных соусах. Можно выбрать шашлык из филе куриной грудки по 470 рублей или бедра – от 310 рублей. Шашлык из свиной шеи обойдется около 600 рублей за килограмм, из корейки - 500, из лопатки - чуть больше 300 рублей. Выбор на любой вкус и кошелек.

А что с другими важными компонентами мангального отдыха? Шампуры в комплекте стали дороже на 4% (430 рублей), а их продажи увеличились на 7%. Мангалы прибавили в цене 6%, составив в среднем 2865 рублей, при росте спроса на 2%.

Наиболее резкий скачок цен затронул расходные материалы. Древесный уголь подорожал на 17% (до 280 рублей), а розжиг — на 13% (до 102 рублей). На эти товары башкирские покупатели отреагировали сдержанно: спрос на уголь упал на 6%, а на розжиг — на 4%.

Чтобы шашлык хорошо прожарился и был мягким, следите за углями и дайте мясу постоять несколько минут после жарки

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Цены ценами, а майский выезд на природу с дымящимся мангалом – это святое, и отказаться от этого решительно невозможно. А рецептом самого вкусного и сочного шашлыка с читателями «Комсомолки» поделилась Альфия Сафиуллина, победительница 6 сезона кулинарного телешоу «Битва шефов» (16+).

Рецепт самого вкусного шашлыка

Для приготовления нам понадобятся: 2 кг свиной шеи, 1 кг лука, 300 мл газированной воды 1 лимон, 80 г растительного масла, а также соль и перец по вкусу.

Режем мясо на небольшие кусочки. Лук нарезаем кольцами, добавляем сок лимона. Солим, перчим и даем настояться 2-3 часа – и вперед к мангалу! Чтобы шашлык не сгорел и не был сырым внутри, следите, чтобы угли были максимально разогретыми.

- После жарки шашлык должен постоять 5-7 минут, это придаст мясу сочность. Подавайте мясо со свежей зеленью и овощами. Приятного аппетита и хороших майских! – советует Альфия Сафиуллина.