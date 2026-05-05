«Будь ты мальчиком, мы бы тебя на колени поставили». Уфимка пожаловалась на травлю дочери в школе из-за ролика про учителей

Уфимскую школьницу начали травить в школе после публикации видео с чужого аккаунта. В ситуации разбирается СК по Башкирии.

В конце апреля в уфимской школе №71 разразился скандал, в котором теперь разбираются следователи. Мама 14-летней Ульяны Т. Олеся пожаловалась на травлю, с которой столкнулась ее дочь. По словам женщины, педагоги насильно удерживали восьмиклассницу в кабинете и оскорбляли её. Почему школьница столкнулась с издевательствами со стороны учителей и учеников, с «КП-Уфа» поделилась ее мама.

КОРНИ КОНФЛИКТА

У Олеси в школу №71 ходят трое детей: в восьмом классе учится 14-летняя Ульяна, а в шестом - двойняшки, сын и дочка. До седьмого класса проблем у старшей дочери не было: училась хорошо, никаких замечаний. Но в конце прошлого года ей пришлось перевестись в другой параллель – из-за травли классного руководителя.

- Факт травли мы заметили еще в прошлом году. По этому поводу я обращалась сначала к директору с заявлением. А когда произошло уже физическое воздействие на моего ребенка, я обратилась в Отдел образования администрации Уфы, - вспоминает Олеся.

Тогда, по словам мамы, директор школы сама предложила перевести ребенка в другой класс и забыть о случае рукоприкладства как о досадной случайности.

- Директор мне тогда сказала: «Я не могу отстранить учителя от классного руководства. У нас очень большая проблема с преподавателями, поэтому давайте к какому-то компромиссу придем и переведём девочку в другой класс». Я пошла навстречу, мы не дали огласку этой ситуации и перевели Ульяну из математического в гуманитарный класс, - рассказывает мама школьницы.

На фото: Ульяна вместе с мамой.

На следующий год, по словам Олеси, ребенок снова стал жаловаться на придирки со стороны уже другого классного руководителя. Внешний вид не такой, ногти и украшения не те и так далее. Ульяна жаловалась, что «все так ходят», но ругают почему-то только ее.

- Я списываю это на подростковый возраст. Говорю ей: «Ульяна, надо потише быть, стараться не конфликтовать». А она у меня девочка такая, борется за справедливость и умеет отстоять свою точку зрения. Это не всем педагогам нравится, - говорит мама.

ТРЕНДОВОВЫЙ РОЛИК: КТО ЕГО ВЫЛОЖИЛ?

15 апреля 2026 года классный руководитель сообщила Олесе, что ее вызывают на педсовет по поводу поведения дочери. Когда женщина пришла в школу, ей сказали, что дочь смонтировала оскорбительное видео про учителей и заставила одноклассника выложить его в соцсети.

Как оказалось, педагогов задел ролик, снятый в тренде «Дастин-Лукас». Суть в чем: дети монтируют подборку фотографий своих педагогов, а в качестве звукового сопровождения ставят аудиодорожку с перечислением героев популярного сериала «Очень странные дела». Если автор ролика хорошо относится к учителю, то на его фотографии звучит имя из сериала, а если нет - нецензурное оскорбление. Примерно такой вот ролик и сделала Ульяна. Тренд «Дастин-Лукас» распространен среди школьников по всей России, и учителя периодически пишут заявления в полицию с требованием наказать родителей за ненадлежащее воспитание детей.

- На педсовете начали отчитывать мою дочь, а я сижу в шоке и не понимаю, что происходит. И тут, значит, директор мне говорит: «Ульяна здесь учиться не будет, забирайте документы, либо мы пишем заявление в полицию». А еще стали говорить, что моя дочь ходит по ночным дискотекам, употребляет алкоголь, курит и со взрослыми мужиками встречается. Я знаю свою дочь, и подобному в ее жизни нет места, - рассказывает Олеся.

В уфимской школе №71 учатся трое детей Олеси.

Здесь стоит отметить, что с самого начала директор и учителя знали, что выложил в соцсети этот видеоролик другой ученик. Когда на него вышли, мальчик написал объяснительную, где сообщил, что именно Ульяна заставила его это сделать. В итоге маму школьницы поставили перед фактом: либо уйти из школы, либо будет заявление в полицию. Родителям дали сутки на принятие решения.

Уже дома Ульяна рассказала маме, что никого и ничего выкладывать не заставляла, но доказать это не может...

- Она сказала, что действительно смонтировала этот ролик и переслала своему бывшему однокласснику. А тот, скорее всего, переслал тому мальчику, который и выложил, - говорит уфимка.

Когда Олеся вместе с дочкой поговорили с учениками, причастными к публикации видеоролика, женщина решила, что нужно разобраться в ситуации досконально, а не выгонять Ульяну из школы. Об этом она и заявила директору.

- Если моя дочь в чем-то виновата, то обязательно понесет ответственность. И если в ее действиях содержатся какие-то правонарушения, она будет привлечена. Но наговаривать на нее и заставлять нас забирать документы – я с этим не согласна.

После повторной встречи с администрацией школы Олеся согласилась, что в этой истории должны детально разбираться сотрудники полиции. А уже через неделю конфликт достиг своей вершины – Ульяну стали травить. И учителя, и ученики.

На днях маме предложили выбор: либо дочка уйдет из школы, либо история с видеороликом станет публичной.

«МЫ БЫ ТЕБЕ ЗУБЫ ВЫБИЛИ И НА КОЛЕНИ ПОСТАВИЛИ»

22 апреля девочку сняли с уроков, привели в кабинет директора и продержали там три часа. По словам Олеси, Ульяну окружили учителя и старшеклассники и стали ей угрожать.

- Директор говорила: «Учиться ты больше здесь у нас в районе не будешь. Яуже позвонила директору другой школы, тебя никуда не возьмут. Будешь без образования работать уборщицей». А какой-то одиннадцатиклассник сказал ей: «Если бы ты была мальчиком, мы бы тебе зубы выбили и на колени поставили, заставили бы извиняться перед всей школой», - говорит мама школьницы.

Когда Ульяна пришла домой вся в слезах, она сказала маме: «Мне стыдно за то, что я сделала ролик, но я его не выкладывала!». И тогда Олеся решила написать заявление в Следственный комитет. Примерно в это же время и администрация школы обратилась в полицию по поводу того злосчастного видеоролика.

23 апреля Олеся написала заявление на перевод ребенка на дистанционное обучение, так как Ульяна наотрез отказалась идти в школу - боится травли. Правда, это заявление так никто и не подписал, так что формально сейчас восьмиклассница прогуливает уроки.

- Ко мне после этого обратилась мама еще одной девочки. Они тоже были на том педсовете 15 апреля, и их тоже вынудили забрать документы из школы, но уже из-за внешнего вида. Есть и другие примеры травли детей в нашей школе, уже несколько родителей вышли со мной на связь по этому поводу. Я ребенка уже к психологу отвела и записала к психотерапевту, - вздыхает Олеся.

Сама 14-летняя Ульяна утверждает, что скандальный видеоролик выложил ее бывший одноклассник.

ОФИЦИАЛЬНО

В истории Ульяны теперь будет разбираться СК Башкирии. Мама девочки настаивает на объективном расследовании и опросе других родителей, утверждающих, что их дети подверглись травле со стороны учителей.

Ситуацию «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе правоохранительного ведомства:

- Следственным управлением республики проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего в образовательном учреждении. По результатам ситуации будет дана окончательная правовая оценка.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий».

