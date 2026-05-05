Благодаря инновациям «Башнефти» удалось сэкономить более 8 млрд рублей за год

По итогам 2025 года предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть») добились экономического эффекта в 8,1 млрд рублей за счет внедрения инновационных решений на производстве. Башкирские нефтяники реализовали 282 проекта по повышению производственной эффективности сразу по нескольким направлениям. Как им удалось добиться столь впечатляющих результатов, расскажем в нашем материале.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

В области разведки и добычи «черного золота» башкирские нефтяники за прошлый год успешно реализовали 155 проектов по повышению производственной эффективности. Внедрение инновационных решений позволило сэкономить компании около 2,9 млрд рублей. В том числе, на «Башнефть-Добыче» было реализовано 108 таких проектов с экономическим эффектом около 1,9 млрд рублей.

Наибольших результатов удалось достичь за счет повторного гидроразрыва пласта с гидропескоструйной перфорацией. Такой подход к добыче позволил башкирским нефтяникам избирательно обрабатывать наиболее продуктивные участки недр путем направленного воздействия на пласт. Благодаря этому значительно повышается нефтеотдача.

В свою очередь, на месторождениях «Башнефти» на территории Ненецкого автономного округа в прошлом году реализовали 34 проекта по повышению производственной эффективности. Благодаря внедрению инновационных решений удалось сэкономить более 915 млн рублей. Таких показателей удалось достичь, в том числе, за счет возведения временных технологических проездов из мобильного дорожного покрытия. Это позволило обеспечить передвижение и работу спецтехники на сложных участках, что исключило простои для бурильщиков.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ

По итогам 2025 года в сфере нефтепереработки и нефтехимии предприятия «Башнефти» реализовали более 127 проектов по повышению производственной эффективности. С помощью инновационных решений нефтепереработчики сэкономили за это время 5,2 млрд рублей.

На нефтеперерабатывающем комплексе наиболее результативными стали проекты по повышению эффективности технологических процессов, а также увеличение выхода светлых нефтепродуктов, оптимизация схем сырьевых потоков и систем теплоснабжения.

Масштабное сокращение эксплуатационных затрат, в том числе, путем внедрения инновационных технологических решений – это часть стратегии «Роснефти» по повышению производственной эффективности. Экономия ресурсов, а следовательно, и сокращение расходов, в этой связи, растет год от года.

Внедрение передовых решений на предприятиях добычи и нефтепереработки на постоянной основе является частью долгосрочной стратегии развития «Роснефть-2030».