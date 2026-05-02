Одна мать вместо сына получила прах чужого ребенка, а другая – жуткое послание: они отдали детей в лагерь и больше никогда их не видели

Недавно на телеканале РЕН-ТВ в программе «Экстренный выпуск» вышел сюжет о пропаже двоих детей из лагеря в Башкирии. С момента загадочного исчезновения 7-летнего Кенана Мустафаева и 10-летнего Ярослава Чепкова прошло уже 26 лет. Однако матери мальчиков все еще верят, что их сыновья могут быть живы, а обстоятельства их пропажи вызывают множество вопросов. Впервые за долгое время они публично поделились своими воспоминаниями. Семья Мустафаевых сейчас живет в Азербайджане, а мама Ярослава Чепкова в Москве. На днях расследование уголовного дела об исчезновении мальчиков из лагеря было возобновлено. Что известно о той трагедии спустя почти три десятилетия, расскажем в нашем материале.
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ С НЕДЕТСКИМИ УСЛОВИЯМИ
Летом 2000 года Ирада Мустафаева отправила троих сыновей Узеира, Рашада и Кенана в детский лагерь в Иглинском районе. Путевку туда ей помогла достать знакомая. О том, куда на самом деле посылает своих детей, она поначалу не знала.
Как оказалось, заезд в лагерь «Саргай» на берегу реки Сим тогда организовали члены деструктивной секты «Радостея». Ее лидером с момента основания в 1990 году и до сих пор является писательница, популяризирующая антинаучные методы «нового мышления», Евдокия Марченко. Сейчас она представляется под фамилией Лучезарнова и живет в республике Крым. Деятельность ее псевдорелигиозной организации пока не запрещена. Вовлеченные в секту мужчины и женщины ходят обнаженными, объясняя это тем, что «нужно радоваться своему телу», и постоянно поют ритмичные песни. На собраниях в голом виде присутствуют и их дети.
В то трагическое лето 26 лет назад в лагерь «Саргай» приехали десятки детей из разных регионов страны, там их «приобщали» к образу жизни и обрядам «Радостеи». Взрослые сектанты, по воспоминаниям старшего брата Кенана Мустафаева, заставляли детей работать в огороде в сильную жару и морили голодом.
- Жили мы в хлеву. То есть конюшня была, по сути, если не в ней самой, то рядом. Что нам говорили, то мы и делали. Никакой связи, никуда ни позвонить, ни пожаловаться, - вспоминает Узеир Мустафаев.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОПАЖИ
Как вспоминали братья Кенана Мустафаева, в последний раз они видели его 13 июля 2000 года. Тогда он вместе с другими детьми пошел купаться на реку Сим и обратно уже не вернулся. Руководители лагеря позднее заявили матери, что мальчик «освободился от одежд», то есть от тела. А чуть позже его отцу Аязу Мустафаеву сказали, что сына «унес воздушный вихрь в чертов день – 13 числа».
Когда Ирада Мустафаева приехала забирать своих сыновей из лагеря, один из них, Рашад, сказал ей, что брата похитили. А другой с трудом смог из себя выдавить: «Мама, не волнуйся, Кенана больше нет». Мальчики провели долгое время в контакте с адептами деструктивной секты и с трудом воспринимали реальность. Различия в их рассказе послужили искрой надежды для убитой горем мамы.
Даже спустя 26 лет с момента пропажи сына женщина продолжает верить, что ее ребенок жив и может вернуться домой. Если это действительно так, то сейчас Кенану должно быть 33 года.
По версии одних сектантов, мальчик тогда утонул, по версии других - «вознесся в космос». А по версии самих родителей, ребенка могли похитить поклонники Лучезарновой. В пользу последней версии сыграли сообщения в милицию, что спустя год-полтора после загадочного исчезновения похожего на мальчика ребенка видели в Челябинской области. А еще летом 2000 года башкирские спасатели и водолазы обследовали около 30 километров акватории реки Сим. Тело Кенана тогда не нашли. Долгое время мама одна искала Кенана по всей Башкирии.
- Я 15 лет беспрестанно его поисками занималась, - со слезами на глазах говорит Ирада Мустафаева.
СУДЬБА ЯРОСЛАВА ЧЕПКОВА
В тот же день, 13 июля 2000 года, из лагеря «Саргай» пропал еще один мальчик, 10-летний Ярослав Чепков из Москвы. Спустя некоторое время на берегу реки Сим было обнаружено тело утонувшего ребенка, которого, как выяснилось позднее, сектанты выдали за Ярослава. «Радостейцы» каким-то образом добились сначала заключения о том, что это именно Чепков, а потом и вовсе кремировали его останки и передали прах родителям.
Как вспоминает мама мальчика Эвелина Винникова, на опознание найденного в реке тела в Башкирию поехала тогда бабушка. Женщина сразу же сказала: «Это не Ярослав».
- А ей говорят: «Ну как же не он, вы посмотрите. На ушки, на ноготочки. Никто даже не посмотрел, есть ли шрам от аппендицита (у Ярослава Чепкова он был – Ред.). И тогда моя мама сказала: «Ну, похож». И этого было достаточно (чтобы оформить опознание – Ред.), - рассказывает мама Ярослава.
Позднее родители пропавшего ребенка засомневались, что им привезли урну с прахом сына, и обратились в правоохранительные органы. Назначенная экспертиза показала, что останки не принадлежат 10-летнему Ярославу. Тому утонувшему мальчику было 14 лет, и его личность не установлена до сих пор. А что произошло с самим Чепковым, до сих пор не ясно.
Ярослав Чепков все еще находится в розыске. Если он жив, то сейчас ему должно быть 36 лет. С момента его пропажи сообщений о том, что где-то видели похожего человека, в полицию не поступало. А сами сектанты, по всей видимости, с родителями мальчика после передачи урны с прахом больше не разговаривали и других версий о его местонахождении не выдвигали.
ДЕЛО ВОЗОБНОВЛЕНО
В ориентировке на сайте Следственного комитета России о пропаже Кенана Мустафаева и Ярослава Чепкова сообщается, что СУ СК по Башкирии расследует дело по факту похищения малолетних. Однако позднее статью переквалифицировали на убийство, а недавно расследование уголовного дела было возобновлено. После выхода телепередачи о загадочном исчезновении двоих детей расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. За гибель детей руководство лагеря и секты ответственности не понесли.
