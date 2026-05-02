Одна мать вместо сына получила прах чужого ребенка, а другая – жуткое послание: они отдали детей в лагерь и больше никогда их не видели

Кенан Мустафаев (слева) и Ярослав Чепков (справа) пропали в Башкирии 26 лет назад. Фото: СУ СК по РБ

Недавно на телеканале РЕН-ТВ в программе «Экстренный выпуск» вышел сюжет о пропаже двоих детей из лагеря в Башкирии. С момента загадочного исчезновения 7-летнего Кенана Мустафаева и 10-летнего Ярослава Чепкова прошло уже 26 лет. Однако матери мальчиков все еще верят, что их сыновья могут быть живы, а обстоятельства их пропажи вызывают множество вопросов. Впервые за долгое время они публично поделились своими воспоминаниями. Семья Мустафаевых сейчас живет в Азербайджане, а мама Ярослава Чепкова в Москве. На днях расследование уголовного дела об исчезновении мальчиков из лагеря было возобновлено. Что известно о той трагедии спустя почти три десятилетия, расскажем в нашем материале.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ С НЕДЕТСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Летом 2000 года Ирада Мустафаева отправила троих сыновей Узеира, Рашада и Кенана в детский лагерь в Иглинском районе. Путевку туда ей помогла достать знакомая. О том, куда на самом деле посылает своих детей, она поначалу не знала.

Ирада Мустафаева даже спустя 26 лет после пропажи сына верит, что он жив. Фото: РЕН-ТВ

Как оказалось, заезд в лагерь «Саргай» на берегу реки Сим тогда организовали члены деструктивной секты «Радостея». Ее лидером с момента основания в 1990 году и до сих пор является писательница, популяризирующая антинаучные методы «нового мышления», Евдокия Марченко. Сейчас она представляется под фамилией Лучезарнова и живет в республике Крым. Деятельность ее псевдорелигиозной организации пока не запрещена. Вовлеченные в секту мужчины и женщины ходят обнаженными, объясняя это тем, что «нужно радоваться своему телу», и постоянно поют ритмичные песни. На собраниях в голом виде присутствуют и их дети.

В то трагическое лето 26 лет назад в лагерь «Саргай» приехали десятки детей из разных регионов страны, там их «приобщали» к образу жизни и обрядам «Радостеи». Взрослые сектанты, по воспоминаниям старшего брата Кенана Мустафаева, заставляли детей работать в огороде в сильную жару и морили голодом.

- Жили мы в хлеву. То есть конюшня была, по сути, если не в ней самой, то рядом. Что нам говорили, то мы и делали. Никакой связи, никуда ни позвонить, ни пожаловаться, - вспоминает Узеир Мустафаев.

Узеир Мустафаев (слева) и его дядя Али Расулов. Фото: РЕН-ТВ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОПАЖИ

Как вспоминали братья Кенана Мустафаева, в последний раз они видели его 13 июля 2000 года. Тогда он вместе с другими детьми пошел купаться на реку Сим и обратно уже не вернулся. Руководители лагеря позднее заявили матери, что мальчик «освободился от одежд», то есть от тела. А чуть позже его отцу Аязу Мустафаеву сказали, что сына «унес воздушный вихрь в чертов день – 13 числа».

Когда Ирада Мустафаева приехала забирать своих сыновей из лагеря, один из них, Рашад, сказал ей, что брата похитили. А другой с трудом смог из себя выдавить: «Мама, не волнуйся, Кенана больше нет». Мальчики провели долгое время в контакте с адептами деструктивной секты и с трудом воспринимали реальность. Различия в их рассказе послужили искрой надежды для убитой горем мамы.

Даже спустя 26 лет с момента пропажи сына женщина продолжает верить, что ее ребенок жив и может вернуться домой. Если это действительно так, то сейчас Кенану должно быть 33 года.

Если Кенан Мустафаев жив, он может выглядеть так. Таким его представила нейросеть

По версии одних сектантов, мальчик тогда утонул, по версии других - «вознесся в космос». А по версии самих родителей, ребенка могли похитить поклонники Лучезарновой. В пользу последней версии сыграли сообщения в милицию, что спустя год-полтора после загадочного исчезновения похожего на мальчика ребенка видели в Челябинской области. А еще летом 2000 года башкирские спасатели и водолазы обследовали около 30 километров акватории реки Сим. Тело Кенана тогда не нашли. Долгое время мама одна искала Кенана по всей Башкирии.

- Я 15 лет беспрестанно его поисками занималась, - со слезами на глазах говорит Ирада Мустафаева.

Кенан Мустафаев (в центре) с братьями Узеиром и Рашадом в детстве. Фото: РЕН-ТВ

СУДЬБА ЯРОСЛАВА ЧЕПКОВА

В тот же день, 13 июля 2000 года, из лагеря «Саргай» пропал еще один мальчик, 10-летний Ярослав Чепков из Москвы. Спустя некоторое время на берегу реки Сим было обнаружено тело утонувшего ребенка, которого, как выяснилось позднее, сектанты выдали за Ярослава. «Радостейцы» каким-то образом добились сначала заключения о том, что это именно Чепков, а потом и вовсе кремировали его останки и передали прах родителям.

Как вспоминает мама мальчика Эвелина Винникова, на опознание найденного в реке тела в Башкирию поехала тогда бабушка. Женщина сразу же сказала: «Это не Ярослав».

- А ей говорят: «Ну как же не он, вы посмотрите. На ушки, на ноготочки. Никто даже не посмотрел, есть ли шрам от аппендицита (у Ярослава Чепкова он был – Ред.). И тогда моя мама сказала: «Ну, похож». И этого было достаточно (чтобы оформить опознание – Ред.), - рассказывает мама Ярослава.

Мама Ярослава Чепкова Эвелина Винникова. Фото: РЕН-ТВ

Позднее родители пропавшего ребенка засомневались, что им привезли урну с прахом сына, и обратились в правоохранительные органы. Назначенная экспертиза показала, что останки не принадлежат 10-летнему Ярославу. Тому утонувшему мальчику было 14 лет, и его личность не установлена до сих пор. А что произошло с самим Чепковым, до сих пор не ясно.

Ярослав Чепков все еще находится в розыске. Если он жив, то сейчас ему должно быть 36 лет. С момента его пропажи сообщений о том, что где-то видели похожего человека, в полицию не поступало. А сами сектанты, по всей видимости, с родителями мальчика после передачи урны с прахом больше не разговаривали и других версий о его местонахождении не выдвигали.

ДЕЛО ВОЗОБНОВЛЕНО

В ориентировке на сайте Следственного комитета России о пропаже Кенана Мустафаева и Ярослава Чепкова сообщается, что СУ СК по Башкирии расследует дело по факту похищения малолетних. Однако позднее статью переквалифицировали на убийство, а недавно расследование уголовного дела было возобновлено. После выхода телепередачи о загадочном исчезновении двоих детей расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. За гибель детей руководство лагеря и секты ответственности не понесли.

Так выглядит территория бывшего лагеря «Саргай» в Иглинском районе Башкирии сейчас. Фото: РЕН-ТВ

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

